Từng gây choáng vì tăng cân mất kiểm soát, visual hiện tại của Trấn Thành thế nào?

Thời gian qua, Trấn Thành thường xuyên lộ diện ở các sự kiện giải trí. Là nghệ sĩ đắt giá bậc nhất Vbiz nên sự xuất hiện của đạo diễn phim Mai luôn là tâm điểm chú ý. Đơn cử như tối 6/6, có mặt tại một sự kiện ở TP.HCM, Trấn Thành gây trầm trồ bởi vẻ ngoài bảnh bao, phong độ. Trên thảm đỏ, nam đạo diễn khoe thần thái rạng rỡ cùng em gái Uyển Ân. Sự xuất hiện của Trấn Thành ngay lập tức thu hút ống kính truyền thông.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen trước diện mạo giảm cân thành công hiện tại của Trấn Thành. Có thể thấy, gương mặt của nam đạo diễn hiện tại đã góc cạnh hơn so với thời điểm tăng cân gây choáng. Trước đó tại họp báo Anh Trai Say Hi, bắt cận với góc quay của camera thường thì visual của Trấn Thành trông sắc nét hơn hẳn.

Trấn Thành bảnh bao xuất hiện tại sự kiện ở TP.HCM

Có thể thấy nam đạo diễn hiện tại đã xuống cân thấy rõ

Bắt cận visual của Trấn Thành qua camera thường tại sự kiện Anh Trai Say Hi (Clip: Như Luân)

Được biết, dạo gần đây, Trấn Thành gia nhập hội chạy bộ của Lâm Bảo Châu - bạn trai Lệ Quyên. Theo đó, trên trang cá nhân, Lâm Bảo Châu khoe đã rủ đàn anh vào team thể dục thể thao của mình: "Rủ được anh Xìn (Trấn Thành) người rất bận rộn vô nhóm chạy cùng cũng là 1 thành công lớn". Về phía Trấn Thành, anh cũng tỏ ra hào hứng khi lần đầu chạy được 10km, quyết tâm sẽ giảm cân trong thời gian tới. Sau thời gian tập luyện, vóc dáng của Trấn Thành cho thấy có sự thay đổi nhất định.

Bên cạnh chế độ ăn, Trấn Thành gần đây giảm cân bằng việc tham gia nhóm chạy bộ của Lâm Bảo Châu

Cân nặng là vấn đề đau đầu với Trấn Thành. Là một người có đam mê mãnh liệt với ăn uống, cộng với lịch trình làm việc dày đặc khiến Trấn Thành khó kiểm soát được cân nặng của mình. Thời điểm làm phim Mai, Trấn Thành thừa nhận bản thân tăng 8 kg bởi vì quá stress.

"Tôi làm phim, tôi bị stress vì suy nghĩ nhiều quá, đâu có ai muốn xảy ra. Người ta stress người ta ốm, còn tôi thì mập, không hiểu sao kỳ ghê. Tôi lên tầm 8 kg so với lúc trước khi quay phim".

Nam đạo diễn từng tiết lộ có thời điểm chỉ số cân nặng lên đến hơn 80 kg, sau đó giảm cân thành công rồi lại trở về thân hình tròn trịa. Có giai đoạn, Hari Won thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc chồng hì hục tập luyện, còn tự nấu ăn để giảm cân tại nhà. Nam MC từng tập chơi cầu lông đến mức sứt móng chân vì mục đích mong muốn mau gầy.

Thời điểm Trấn Thành gây choáng bởi diện mạo tròn trịa vì tăng cân mất kiểm soát