Từng gây chú ý khi phát hành liền 3 lô trái phiếu thu về 2.700 tỷ, công ty BĐS này tăng vốn hơn 1.900 tỷ năm 2022, báo lỗ tăng đột biến

Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2022. Theo đó, vốn chủ sở hữu đạt 2.654 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.900 tỷ đồng so với năm 2021.

Dù tăng vốn mạnh nhưng kết quả kinh doanh không tương xứng khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) âm tới 3,52%.

Năm 2022, Bất động sản Đà Lạt Valley báo lỗ tăng đột biến khi mà âm 93 tỷ đồng, trong khi đó năm 2021 báo lỗ 631 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối năm 2022, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Bất động sản Đà Lạt Valley giảm mạnh từ 14,31 lần của năm 2021 xuống còn 5,09 lần, tương ứng chiếm hơn 13.508 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu trên vốn cũng giảm từ 2,81 lần xuống còn 0,79 lần, tương ứng gần 2.100 tỷ đồng.

Tổng tài sản thời điểm cuối năm của công ty ghi nhận đạt hơn 16.000 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley từng gây chú ý khi phát hành thành công 3 lô trái phiếu trong cùng ngày 11/12/2019, trong đó 600 tỷ đồng kỳ hạn 1 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm và 1.100 tỷ đồng kỳ hạn 4 năm. Theo đó, Bất động sản Đà Lạt Valley đã thu về 2.700 tỷ đồng.

Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 12%/năm (mỗi kỳ tính lãi là 6 tháng); các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,65%/ năm.

Điều khoản phát hành cho biết, việc mua lại trái phiếu dựa trên thoả thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu và căn cứ theo tiến độ dòng tiền thực tế liên quan đến Khu đất 91,5ha thuộc dự án Waterfront Dona.

Đầu tháng 4/2023, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley đã có thông báo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022. Trong đó, Công ty đã thực hiện thanh toán lãi trái phiếu với 2 lô trái phiếu (kỳ hạn trả lãi là 6 tháng/lần).

Theo tìm hiểu, công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley được thành lập vào tháng 3/2017, có trụ sở chính tại Khu đô thị Aqua Waterfront City, ấp An Xuân, xã Long Hưng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, hoạt động kinh là kinh doanh bất động sản.

Người đại diện là ông Bùi Đạt Chương (SN 1962). Ông Chương đồng thời là đại diện của 53 doanh nghiệp khác, trong đó bao gồm các công ty: Công ty TNHH No Va Thảo Điền; Công ty TNHH Thành phố Aqua; Công ty cổ phần Địa ốc No Va Mỹ Đình; Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc No Va; Công ty cổ phần ngôi nhà Mega; Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Open Land; Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng; Công ty TNHH Bất động sản địa ốc Thành Nhơn, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển địa ốc Gia Huy…

Tháng 4/2022, Bất động sản Đà Lạt Valley tăng vốn từ 754 tỷ lên 2.754 tỷ đồng, trong đó CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) nắm giữ 72,6%, ông Bùi Trọng Nghĩa nắm giữ 27,4% và phần còn lại do bà Lê Thị Hồng Xuân nắm giữ.