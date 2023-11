Trong thông báo mới nhất, Arisaig Asian Fund Limited, quỹ thành viên thuộc Arisaig Partners quản lý, vừa thông báo đã bán ra 114 nghìn cổ phiếu M WG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động vào ngày 14/11. Ước tính theo thị giá MWG đóng cửa ngày diễn ra giao dịch (41.500 đồng/cp), quỹ ngoại này có thể thu về khoảng 5 tỷ từ việc bán bớt cổ phiếu.

Sau giao dịch, Arisaig Asian Fund Limited đã giảm sở hữu tại MWG từ 50,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,458%) xuống còn 50,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,45%). Tỷ lệ sở hữu của cả nhóm quỹ ngoại liên quan cũng theo đó giảm từ 5,005% xuống còn 4,997% tương ứng 73 triệu cổ phiếu MWG – chính thức không còn là cổ đông lớn tại MWG.

Arisaig Partners là nhóm quỹ chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp hàng tiêu dùng, quy mô hàng tỷ USD. Lựa chọn của nhóm chủ yếu là các doanh nghiệp đầu ngành, chiếm lĩnh thị phần lớn, có lợi thế cạnh tranh, nắm bắt công nghệ và mang lại lợi nhuận cao.

Quỹ ngoại này từng rất ưa thích cổ phiếu MWG, thậm chí phải mua gom từ các quỹ ngoại khác như Dragon Capital, Pyn Elite Fund,… Giao dịch thường được thực hiện thông qua phương thức thoả thuận qua VSD với mức chênh lệch (premium) lên đến 20% so với thị giá. Nhóm quỹ ngoại cũng nhiều lần khẳng định việc đầu tư dài hạn vào MWG và không có tư duy giao dịch cổ phiếu.

Tuy nhiên, động thái của quỹ ngoại này lại trái ngược. Quỹ thành viên Arisaig Asian Fund Limited bắt đầu ghi nhận bán ra cổ phiếu MWG kể từ giữa tháng 4/2023. Chỉ sau 7 tháng, quỹ đã bán ròng tổng cộng gần 30 triệu cổ phiếu MWG. Ngược lại, hai quỹ thành viên khác là Arisaig Global Emerging Market Fund (Singapore) Pte.Ltd và Mercer QIF Fund Public Limited Company ghi nhận mua ròng nhẹ. Tổng cộng, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm đã hạ xuống dưới ngưỡng 5% vốn như hiện nay.

Cũng trong khoảng vài tháng trở lại đây, cổ phiếu MWG liên tục ghi nhận tình trạng hở “room” ngoại, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại MWG giảm rõ rệt, từ mức tối đa 49% đã giảm về dưới sát ngưỡng 45%, tương ứng hở gần 4% - điều rất hiếm thấy tại doanh nghiệp đầu ngành bán lẻ này.

Thời điểm khó khăn nhất đã đi qua, nhưng chưa thể kỳ vọng tăng trưởng "khủng"

Theo đánh giá, yếu tố cốt lõi khiến nhà đầu tư ngoại bán mạnh MWG thời gian qua đến từ triển vọng kinh doanh không còn quá thuận lợi của doanh nghiệp này. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Thế Giới Di Động giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức gần 87.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm đến gần 97%, xuống còn 78 tỷ đồng và mới thực hiện vỏn vẹn chưa đến 2% mục tiêu cả năm 2023 đề ra, đứng trước nguy cơ năm thứ 2 liên tiếp không kịp về đích.

Tại những mảng kinh doanh chính, doanh thu bán đồ điện tử tại các chuỗi Thế giới Di Động và Điện Máy Xanh hầu như chỉ đi ngang do ảnh hưởng từ sức mua sụt giảm cũng như áp lực cạnh tranh gay gắt. Trong khi đó, chuỗi nhà thuốc An Khang vẫn đang cho thấy sự “chật vật” trong việc tìm kiếm lợi nhuận sau 5 năm hoạt động, khoản lỗ lũy kế lên tới hơn 553 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3/2023. Chuỗi siêu thị đang được kỳ vọng lớn nhất Bách Hóa Xanh cũng đang ghi nhận mức lỗ luỹ kế giai đoạn từ 2016 đến 30/9/2023 lên tới gần 8.300 tỷ đồng.

Dù vậy, thông tin tích cực vừa được hé lộ là doanh thu sơ bộ tháng 10/2023 đạt hơn 11.000 tỷ đồng – ghi nhận tháng đầu tiên trong năm 2023 doanh thu theo tháng tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu khoảng 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 5% so với tháng trước. Chuỗi Bách Hóa Xanh vượt mức 3.000 tỷ đồng doanh thu trong tháng 10, tăng trưởng hơn 5% so với tháng trước. Cửa hàng thuốc An Khang cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tháng thứ 4 liên tiếp, bình quân mỗi cửa hàng đạt 420 triệu đồng/cửa hàng. Ngoài ra, chuỗi AVAKids cũng tăng trưởng doanh thu tháng thứ 5 liên tiếp, doanh thu bình quân cửa hàng đạt 1,35 tỷ đồng/cửa hàng.

Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT MWG, kết quả kinh doanh quý 4/2023 khả năng cao sẽ khả quan hơn quý 3, tuy nhiên việc kỳ vọng tăng trưởng "khủng" vào mùa Noel và Tết sẽ tương đối rủi ro.