Tước giấy phép 16 thương nhân phân phối xăng dầu

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện 83 cuộc thanh tra chuyên ngành về xăng dầu, xử phạt hơn 6,72 tỷ đồng với 64 doanh nghiệp. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước khoảng 8,8 tỷ đồng.

Qua thanh tra, quản lý thị trường phát hiện nhiều thương nhân phân phối xăng dầu vi phạm trong quá trình kinh doanh với các hành vi: Mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối; ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp trong thời gian doanh nghiệp đang là đại lý của doanh nghiệp đầu mối hoặc thương nhân phân phối và tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khác. Có 23/64 doanh nghiệp bị xử phạt vì các vi phạm trên.

Cùng đó, nhiều thương nhân phân phối không đăng ký hệ thống với cơ quan quản lý theo quy định và gian lận trong kê khai hệ thống phân phối. Một vi phạm khác là sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

Qua thanh tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện nhiều doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối (cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc, cửa hàng bán lẻ xăng dầu của đại lý không đủ theo quy định). Quản lý thị trường đã xử phạt hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt, tước giấy phép từ 1 - 3 tháng đối với 16 thương nhân phân phối xăng dầu.

Công ty CP Xăng dầu HFC (Hà Nội) là một trong số 16 thương nhân phân phối xăng dầu bị rút giấy phép từ 1 - 3 tháng trong thời gian qua vì có nhiều vi phạm.

Các doanh nghiệp bị tước giấy phép gồm: Công ty TNHH MTV Điện Hiền (Cần Thơ); Công ty TNHH Southern Energy (Cần Thơ); Công ty TNHH Xăng dầu - Khí hóa lỏng Hậu Giang (Trà Vinh); Công ty CP Xăng dầu HFC (Hà Nội); Công ty TNHH Xăng dầu Xanh (TP. HCM); Công ty TNHH Dũng Đại Dương (Phú Thọ); Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Bình Minh Phát (Nam Định); Công ty CP Đầu tư thương mại Minh Hiếu (Nam Định);

Công ty CP Phát triển Thương mại Thái Nguyên; Công ty TNHH Xăng dầu Lan Phượng (Đồng Nai); Công ty TNHH Vận tải Sông biển Diệp Dũng (Quảng Ninh); Công ty CP Vân Đồn Đ&T (Quảng Ninh); Công ty TNHH MTV Du lịch, Thương mại xăng dầu Châu Loan (Đồng Nai); Công ty CP Halo Mobil (Quảng Ninh); Công ty TNHH DK Hoàng Dương; Công ty CP Thương mại Gia Trang (Hải Phòng).

Đáng chú ý, qua thanh tra phát hiện 16/64 đơn vị kinh doanh xăng dầu không có Giấy phép kinh doanh xăng dầu theo quy định. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khi giấy phép được cấp đã hết hiệu lực và có nhiều vi phạm khác về quy định liên quan kinh doanh xăng dầu.

Qua kiểm tra, quản lý thị trường còn phát hiện trường hợp không đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Không xây dựng, áp dụng, duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng: 12/64 đối tượng bị xử phạt, chiếm 18,75%.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, một trong những nguyên nhân để xảy ra tình trạng nhiều thương nhân kinh doanh xăng dầu vẫn vi phạm là do chưa có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định về việc xây dựng, duy trì điều kiện hệ thống phân phối. Tại nhiều thời điểm, bất cập liên quan đến chiết khấu, hoa hồng đại lý còn thấp trong khi chi phí vận chuyển, nhân công, vận hành cao dẫn đến các vi phạm về thời gian bán hàng.