Tuổi trung niên, làm công nhân, tháng tiêu 2 triệu, tiết kiệm 11 triệu, từng đồng đều được tính toán và ghi chép cẩn thận

Nói về cách chi tiêu hàng tháng, mỗi người mỗi gia đình lại có cách chi tiêu riêng phù hợp với mức sống cũng như thu nhập của bản thân. Chuyện chi tiêu tiết kiệm đúng là không của riêng ai, nhưng trường hợp của anh công nhân tên T thuê trọ sóng và làm việc ở Nam Định (kênh TikTok @A.công nhân tiết kiệm với hơn 60 nghìn người theo dõi) khiến nhiều người khâm phục về khả năng chi tiêu và tiết kiệm của anh. Mỗi tháng anh T đi làm với mức lương hơn 13 triệu, nhưng chỉ tiêu hơn 2 triệu, riêng tháng 11 vừa qua anh đã tiết kiệm được hơn 11 triệu.

Nhiều người đặt câu hỏi: "Làm sao một người sống xa nhà, phải lo đủ thứ từ tiền trọ, ăn uống, xăng xe… lại có thể chi tiêu ít đến vậy?" Nhưng với anh, đây không phải chuyện quá khó. Quan trọng là học cách sống tiết chế, gọn gàng và biết ưu tiên điều gì cần thiết.

Chi tiêu trong tháng 11: Từng đồng đều được tính toán và ghi chép cẩn thận

Anh T không che giấu con số thực tế mà chia sẻ rất rõ ràng:

Tiền đi chợ: 714k

Tiền thuê trọ: 500k

Tiền điện nước: 76k

Tiền xăng xe: 200k

Tiền mua sắm cần thiết: 520k (trong đó có khoản chi giúp một ông cụ nhặt ve chai mưu sinh)

Tất cả cộng lại hơn 2 triệu đồng, một mức chi mà nhiều người nghe xong khó tin. Nhưng với anh, đây chỉ là kết quả của một thói quen đã có từ lâu: Tiêu vừa đủ, ưu tiên tiết kiệm và tự làm mọi thứ trong khả năng.

Tiền ăn 714k/tháng: Tự nấu, tự lo và không phung phí - một con số không thể tin nổi

Điều khiến người xem chú ý nhất là khoản 714k cho cả tháng ăn uống, tương đương hơn 20k/ngày. Không phải vì anh nhịn ăn hay ăn uống kham khổ, mà vì anh biết cách mua sắm và chế biến hợp lý.

Anh T thường tranh thủ đi chợ 1 lần/tuần, mua các loại thực phẩm cơ bản: Thịt, cá, rau, trứng… Sau đó chia nhỏ và nấu dần trong tuần. Cách làm này vừa giúp tiết kiệm tiền xăng, vừa tiết kiệm chi phí đi chợ mà vẫn có sẵn nguyên liệu để nấu nướng mỗi ngày.

Anh T chia sẻ, anh chỉ nấu nướng ăn buổi tối ở nhà, còn buổi trưa ăn ở công ty, nên mức chi tiêu của anh chỉ dành cho việc nấu nướng buổi tối.

Ví dụ: Tuần 4 của tháng 11 tiêu hết 255k tiền ăn

- Thịt gà: 40k

- 10 quả trứng: 25k

- Thịt lợn: 60k

- Rau muống, cà chua, khế…: 30k

- Cá sông: 40k

- Gạo, ga, mắm muối…: 60k

- Tổng cộng: 255k.

Anh tâm sự: "Tuần này hết 255k, so với tuần trước ít hơn vài chục. Tuần trước mình mua hết khoảng 270–280k…"

Dù giá trị các bữa ăn chỉ khoảng 12-15k, nhưng bữa cơm của anh không hề đơn điệu.

Trong các clip nấu ăn, người xem đều thấy bữa nào của anh cũng có đủ: Món mặn (thịt, cá), rau xanh, canh hoặc món xào. Có hôm anh kho cá sông với khế chua, hôm khác lại nấu củ niễng xào thịt bò, thịt kho củ cải... hay có hôm đổi món với bún thịt luộc với mắm cá cơm. Bữa ăn tuy giản dị nhưng trông rất hấp dẫn, gọn gàng và đủ chất.

Căn phòng trọ vẻn vẹn vài m2 nhưng luôn sạch sẽ, được anh trang trí cực khéo

Phòng trọ của anh T chỉ vài m2 vừa đủ để kê cái giường, góc bếp nhỏ, nhà vệ sinh và một chiếc bàn. Nhưng người xem clip luôn thấy không gian ấy gọn gàng đến bất ngờ:

- Chăn gối xếp ngay ngắn.

- Bếp lúc nào cũng sạch, nấu đến đâu là lau dọn đến đó.

- Góc tường được tô vẽ hoa lá để căn phòng bớt đơn điệu.

- Đồ đạc sắp xếp tối giản, không dư thừa.

Sống một mình không đồng nghĩa sống qua loa. Anh coi căn phòng ấy là nơi nghỉ ngơi sau một ngày dài, nên luôn giữ nó sạch sẽ và ấm áp theo cách riêng.

Mỗi ngày đi làm về, dù mệt, anh vẫn dành chút thời gian vừa nấu cơm vừa ghi lại nhữnghình ảnh đời thường của một anh công nhân độc thân sống trong căn nhà trọ nhỏ hẹp và trò chuyện với mọi người về chuyện công việc, chuyện giá cả, chuyện sống xa nhà.

Chính sự chân thật ấy khiến kênh của anh thu hút rất nhiều người quan tâm. Bình luận dưới mỗi video đều là lời động viên, lời hỏi han, hoặc đơn giản là muốn học cách nấu ăn tiết kiệm như anh. Nhiều người nói rằng xem clip của anh giúp họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau một ngày mệt mỏi.

Từ cách ăn uống tiết kiệm, sống gọn gàng, đến thái độ luôn cố gắng... tất cả tạo nên một hình ảnh đẹp và đáng trân trọng. Người lao động xa nhà vốn dĩ nhiều vất vả, nhưng anh vẫn tìm được niềm vui nhỏ bé từ góc bếp, nồi cơm, những món ăn tự tay chế biến và sự sẻ chia với mọi người.