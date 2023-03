Tưởng đã qua đi nhưng chúng ta bị tàn phá bởi đại dịch nhiều hơn mình nghĩ: Những con số cho thấy Covid-19 để lại vết sẹo suốt đời cho cả một thế hệ

Mới đây, kết quả một cuộc điều tra về phản ứng của Vương quốc Anh đối với đại dịch Covid-19 nhằm xem xét tác động đối với thanh niên, trẻ em và giáo dục cũng như những bài học có thể rút ra cho tương lai đã được công bố.

Đại dịch để lại vết sẹo tinh thần vĩnh viễn

Gần một phần tư thanh niên (23%) nói rằng họ sẽ không bao giờ hồi phục về mặt cảm xúc sau những ảnh hưởng của đại dịch, theo một nghiên cứu do Prince's Trust thực hiện. Chỉ số cũng cho thấy gần một nửa số thanh niên cho biết họ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần trong thời kỳ phong tỏa kéo dài.

Viết trong lời nói đầu, Giám đốc điều hành Prince’s Trust, Jonathan Townsend cho biết dữ liệu của họ đưa ra “một sự thật không thể chối cãi”, rằng đại dịch có nguy cơ gây ra vết sẹo suốt đời cho cả một thế hệ.

Vết thương tinh thần do hơn 2 năm đại dịch khiến một thế hệ mất niềm tin vào hiện tại lẫn tương lai

Ông nói thêm: “Gần một phần tư thanh niên nói với chúng tôi rằng họ sẽ không bao giờ hồi phục sau tác động tinh thần trong hai năm qua, nhấn mạnh rằng cảm giác lo lắng, kiệt sức và căng thẳng ngày càng gia tăng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của họ”.

Kết quả từ khảo sát cho thấy mức độ ảnh hưởng của đại dịch đối với những người trẻ tuổi không chỉ tác động tới cảm nhận của họ về hiện tại mà còn cả về tương lai. Một phần năm thanh niên tham gia cuộc khảo sát cho biết giờ đây họ nghĩ rằng mình sẽ thất bại trong cuộc sống.

Khi Vương quốc Anh thoát khỏi tình trạng đóng cửa và các hạn chế của Covid-19, các tổ chức từ thiện ngày càng thấy rõ đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến thế hệ thanh niên này như thế nào.

Phát biểu với Express.co.uk, Giám đốc điều hành của UK Youth, Ndidi Okezie, cho biết: “Những người trẻ tuổi ngày nay phải đối mặt với những thách thức to lớn - đại dịch đã gây thiệt hại cho việc học hành, đời sống xã hội, sức khỏe tinh thần và hạnh phúc chung của họ. Bây giờ, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã mang lại sự bất an về tài chính và đánh vào hy vọng của họ về một tương lai tích cực.

Nhưng chúng tôi có một giải pháp sẵn sàng và khả dụng - những người lao động trẻ tuổi trên khắp đất nước sẽ tạo nên sự khác biệt mạnh mẽ. Họ mang lại cho những người trẻ tuổi sự tự tin, kỹ năng sống quan trọng, ý thức cộng đồng và hy vọng rằng họ có thể thành công. Chúng tôi cần các doanh nghiệp lớn, các nhà tài trợ cộng đồng, hội đồng và Chính phủ đầu tư vào những người trẻ tuổi và đảm bảo khả năng tiếp cận công việc chất lượng của giới trẻ. Không có nó, chúng ta có nguy cơ lãng phí tương lai của cả một thế hệ”.

Cách để hướng tới tương lai

UK Youth không phải là tổ chức duy nhất nhận thấy sự suy giảm cả về sức khỏe thể chất lân tâm thần ở giới trẻ Vương quốc Anh ngày nay. London Youth cũng vậy, với tuyên bố rằng “có rất nhiều bằng chứng về vòng xoáy đi xuống” mà những người trẻ tuổi đang cảm thấy hậu đại dịch.

Nói chuyện với Express.co.uk, họ cho biết những người trẻ tuổi “cảm thấy rằng thế giới đã chuyển mình, nhưng những vết sẹo mà họ phải gánh chịu sau nhiều năm thất học, cô đơn và cô lập xã hội vẫn còn đó”.

Phong tỏa lâu ngày, kinh tế đi xuống làm trầm trọng thêm vấn đề

Họ nói thêm: “Các em cần một không gian an toàn để sinh sống và một người lớn đáng tin cậy để nói chuyện, điều này thường nằm ngoài tầm với của các tổ chức thanh niên hỗ trợ khi các em rời cánh cổng trường. Điều này đã trở nên trầm trọng hơn bởi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng sâu sắc và sự lo lắng gia tăng do mất an ninh tài chính”.

Sự suy giảm sức khỏe tâm thần được cảm nhận sâu sắc nhất bởi những người trẻ da màu sống ở các cộng đồng nghèo nhất và thiệt thòi nhất ở Vương quốc Anh. Đây là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Một số lượng lớn những người này sống ở London.

Trong một nghiên cứu của Kooth (một ứng dụng sức khỏe tâm thần kỹ thuật số trực tuyến), gần một phần năm thanh niên da màu đã có ý định tự tử hoặc tự làm hại bản thân. Đây là một di chứng sẽ báo động tất cả chúng ta.

Đại dịch đã qua một thời gian, nhưng di chứng của nó đang hủy hoại cả một thế hệ

Nguồn: Express