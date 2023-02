Tương lai rộng mở cho trẻ em nghèo bị dị tật tim bẩm sinh

Phần lớn các trường hợp mắc phải đều rơi vào những gia đình ở vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn, điều kiện chăm sóc sức khỏe còn hạn hẹp. Nhiều chương trình thiện nguyện cũng phát động lên từ đó, góp phần chung tay chia sẻ kết nối từng nhịp tim cho các em nhỏ. Chạy Vì Trái Tim cũng là một trong những chiến dịch chạy bộ từ thiện nổi bật, được tổ chức thường niên từ năm 2013 đến nay. Sự kiện do Gamuda Land phối hợp cùng Quỹ Nhịp Tim Việt Nam tổ chức với mục đích chung tay hồi sinh mạnh mẽ những trái tim bé nhỏ kém may mắn.



Với thông điệp ý nghĩa "Nối Nhịp Tim - Vươn Mầm Sống", Uuviet Solutions đã 4 năm liên tiếp góp những bước thật dài, mở ra tia sáng cho những trái tim có nhịp đập không trọn vẹn. Đến với chủ đề năm nay, Uuviet Solutions cũng trở thành một phần của "Dream Run – Đường chạy ước mơ", mong muốn lan tỏa tinh thần chia sẻ rộng khắp cả nước, chắp cánh cho những trái tim thơ được hồi sinh mạnh mẽ.



Sau gần 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Chạy Vì Trái Tim lần thứ 9 đã chính thức công bố sự trở lại với mong muốn đem lại những giá trị nhân văn, tiếp sức xây dựng nguồn quỹ phẫu thuật tim miễn phí cho các bệnh nhi nghèo. Hơn hết, Uuviet Solutions luôn ý thức được tầm quan trọng của việc "trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai", trẻ thơ như một mầm xanh một tương lai của đất nước.

Trong suốt hành trình chinh phục đỉnh cao trên thị trường cung cấp thiết bị Phòng tắm - Nệm - Bếp, Uuviet Solutions không chỉ chú trọng vào việc kinh doanh mà hiểu được trách nhiệm và vai trò đối với cộng đồng xã hội. Được thành lập từ năm 2010, Uuviet Solutions luôn nỗ lực hết mình, dành tất cả niềm đam mê để kiến tạo chất riêng cho không gian phòng tắm. Cộng hưởng sự phát triển vượt bậc, Uuviet Solutions cùng với đội ngũ chuyên gia đã ngày đêm nghiên cứu, đổi mới đem đến cho khách hàng hơn 10 thương hiệu nội thất danh tiếng đến từ Mỹ và châu Âu.

Được biết năm 2023 là một bước ngoặt đột phá của Uuviet Solutions khi lấn sân sang thị trường Nệm và thiết bị Bếp cao cấp. Trong hành trình khẳng định vị thế của mình, Uuviet Solutions tự hào khi đạt được những cột mốc toàn diện, góp mặt nhiều dự án đẳng cấp như: Celadon City, Luxury Sunwah Pearl, The Antonia Phu My Hung, The Metropole Thu Thiem, Hilton SaiGon, Pullman Phu Quoc, Pullman Hai Phong, Malibu Hoi An, Shantira Beach Resort & Spa Hội An, v.v.

Chị Đào Ngọc Thanh Uyên - Tổng Giám Đốc Uuviet Solutions góp mặt trên đường đua "Chạy Vì Trái Tim"

Chia sẻ về chương trình, Chị Đào Ngọc Thanh Uyên – Tổng Giám Đốc Uuviet Solutions cho biết: "Đối với Uuviet Solutions, bên cạnh nỗ lực kinh doanh và phát triển, chúng tôi luôn tâm niệm việc hỗ trợ cho cộng đồng là phần không thể thiếu. Với vai trò là Nhà tài trợ, chúng tôi hiểu rằng những chia sẻ nhỏ bé đều có thể tạo nên một cơ hội quý giá. Vì thế, chúng tôi mong rằng những sẻ chia yêu thương sẽ ngày càng được mở rộng, Chạy Vì Trái Tim sẽ được nối dài và thu hút thêm nhiều sự quan tâm để mang đến trái tim khỏe mạnh cho các em nhỏ. Vì một cuộc sống bền vững – thịnh vượng và hạnh phúc hơn".



Booth triển lãm của các Nhà Tài Trợ thu hút sự quan tâm của người tham gia

Năm nay, Uuviet Solutions sẽ cùng chương trình Chạy Vì Trái Tim chạm mốc năm thứ 4 gieo mầm sống vào những trái tim trẻ thơ. Đặc biệt hơn, đến với năm 2023 Uuviet Solutions phối hợp cùng Innoci trở thành nhà tài trợ nhân ái lần 9 cho sự kiện. Innoci là một trong những thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp đến từ Đức được Uuviet Solutions phân phối tại Việt Nam.



Trạm tiếp sức cỗ vũ các vận động viên tham gia chinh phục cung đường chạy

Đến với sự kiện chạy bộ thiện nguyện, ngoài việc thực hiện trưng bày các sản phẩm đẳng cấp tại khu vực triển lãm. Uuviet Solutions cùng Innoci đã góp phần cổ vũ các vận động viên với hơn 1000 chai nước miễn phí, được chia thành hai trạm trên hành trình chạy.



Chị Mai Thị Bích Ngọc - Giám Đốc Marketing Uuviet Solutions chia sẻ: "Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng trong việc chung tay phát triển vì lợi ích cộng đồng. Vì thế, trong nhiều năm tiếp theo Uuviet Solutions vẫn sẽ tiếp tục song hành cùng chương trình Chạy Vì Trái Tim"

Ngày 12/02/2023, chiến dịch Chạy Vì Trái Tim được đánh dấu kết thúc bằng ngày chạy bộ đồng hành và số tiền gây quỹ hơn 5,4 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc 193 bệnh nhi được phẫu thuật tim miễn phí. Sau 9 năm miệt mài tổ chức, số lượng trẻ em Việt Nam được cứu chữa bởi chương trình đã nâng lên trên 1500 bé, cũng như tổng nguồn quỹ quyên góp được đã vượt mức 40 tỷ đồng. Hàng ngàn trẻ em vẫn đang chờ đợi "phép màu" cho một trái tim lành lặn, mỗi sự đóng góp đều là món quà vô giá.