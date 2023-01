Tưởng rằng ‘nóc nhà’ là người định đoạt tài sản, phụ nữ tại quốc gia giàu nhất châu Âu lại không thể ra quyết định đầu tư, vì đâu nên nỗi?

Phụ nữ ở Đức gặp nhiều khó khăn hơn trong công việc. Trung bình họ kiếm được ít tiền hơn nam giới. Phụ nữ cũng có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh nghèo đói cao hơn. Nói chung, phụ nữ ở Đức thuộc mọi tầng lớp xã hội vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi.

Tuy nhiên, điều gây khó hiểu là trong những vấn đề họ có thể tự quyết định thì họ cũng không tự hành động. Chẳng hạn như việc đầu tư tiền của chính họ.

Một lý do phổ biến được đưa ra là nhiều phụ nữ nghĩ rằng họ có quá ít kiến thức về tài chính. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Châu Âu (ZEW) có trụ sở tại Manheim, Đức, cho thấy điều này có thể là do thiếu sự tự tin hơn là do hổng kiến ​​thức thực tế.

Dữ liệu chỉ ra rằng hiểu biết về tài chính của phụ nữ kém hơn so với nam giới. Và có đến 1/3 phụ nữ tham gia khảo sát của ZEW tự nghĩ rằng kiến thức tài chính của họ thấp hơn thực tế.

Tích luỹ tài sản là ưu thế của nam giới

Không chỉ ở Đức, phụ nữ trên toàn thế giới có xu hướng tự nguyện để bạn đời của mình kiểm soát tài sản của họ. Theo một nghiên cứu về Quản lý Tài sản năm 2019 của ngân hàng Thụy Sĩ UBS, phần lớn phụ nữ trên toàn thế giới, tức gần 2/3, giao quyền quyết định tài chính dài hạn cho chồng.

Kết quả là phụ nữ đầu tư ít hơn nhiều so với nam giới nói chung. Theo nghiên cứu tương tự do công ty bảo hiểm AXA thực hiện, 27% nam giới sở hữu cổ phiếu, quỹ đầu tư và các khoản sinh lợi khác, trong khi đó tỷ lệ ở nữ giới là 18%.

Tập đoàn tài chính Deutsches Aktieninstolarship đã phát hiện ra rằng trong số 12 triệu người Đức đầu tư vào các quỹ ETF thụ động vào năm 2021, chỉ có khoảng 4 triệu người là nữ giới.

Xu hướng này gần đây đang tăng lên. Tỷ lệ cổ đông là nam giới tăng 5 điểm phần trăm kể từ năm 2011, trong khi tỷ lệ cổ đông nữ chỉ tăng 3 điểm phần trăm trong cùng kỳ.

Nhà nghiên cứu phụ nữ và tài chính Alexandra Niessen-Ruenzi tại Đại học Mannheim của Đức nói rằng khoảng 80% cố vấn tài chính ở nước này là nam. “Các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trung bình phụ nữ nhận được những lời khuyên tồi tệ hơn”, bà nói.

Hơn nữa, hành vi tài chính của phụ nữ có liên quan đến xã hội hóa. Niessen-Ruenzi nói: "Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát giữa các sinh viên cách đây vài năm và phát hiện ra rằng các chủ đề tài chính thường được cha và con trai thảo luận nhiều hơn". Vì vậy, phụ nữ ít được tiếp xúc với chủ đề này từ khi còn nhỏ. Đó là lý do tại sao không có gì ngạc nhiên khi phụ nữ không tự tin và gặp một số trở ngại trong nội tâm đối với việc tích lũy của cải.

Nhóm mục tiêu tiềm năng

Tuy nhiên, phụ nữ đại diện cho một thị trường tiềm năng khổng lồ. Đó là điều được đề cập trong báo cáo Savings and Loan Banks của Đức. Nền kinh tế phụ nữ là “một thị trường tăng trưởng lớn hơn cả Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại”. Đó là vì 31% tổng tài sản ở Tây Âu do phụ nữ nắm giữ.

Báo cáo cho biết thêm: "Ngành tài chính vẫn đang trong giai đoạn đầu khai phá tiềm năng này, cả về số lượng khách hàng nữ nói chung và các dịch vụ cung cấp cho khách hàng nữ".

Trong những năm gần đây, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi trong lĩnh vực đầu tư của phụ nữ. Các ngân hàng đã trở nên nhanh nhạy hơn với vấn đề này. Một đội ngũ cố vấn tài chính nữ, được gọi là người có ảnh hưởng tài chính (finfluencers), đã xuất hiện trên internet. Họ hứa hẹn sẽ giúp phụ nữ đầu tư tiền và truyền đạt kiến ​​thức tài chính "từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác".

Tuy nhiên, lời khuyên sẽ có cái giá của nó. Chẳng hạn như Natascha Wegelin điều hành một trang web có tên Madame Moneypenny. Cô chào đón độc giả truy cập website bằng một video khẳng định cô “hiểu rõ cảm giác” của khách hàng. Hơn nữa, cô tuyên bố rằng từng mất 18.000 euro từ vài năm trước vì một lời khuyên tài chính tồi. Hiện cô cung cấp dịch vụ “cố vấn tài chính” với giá vài nghìn euro. Các khách hàng nữ sẽ phải đăng ký dịch vụ vì “không phải ai cũng phù hợp”, trang web cho biết.

Trang web Finmarie cũng cung cấp thông tin trả phí và miễn phí cho phụ nữ về vấn đề tài chính của họ. Financery cũng vậy. Công ty khởi nghiệp fintech này hứa hẹn chỉ cần một chút nỗ lực cá nhân là có thể làm giàu. Các khách hàng nữ của họ chỉ cần tải xuống một ứng dụng và trả lời một số câu hỏi liên quan đến sở thích đầu tư của họ. Và sau đó, trang web cho biết: "Chúng tôi thiết lập một danh mục đầu tư ETF cho bạn, theo dõi nó. Và nếu cần chúng tôi sẽ điều chỉnh nó cho bạn. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì khác, ngoại trừ việc trả phí dịch vụ 1% hàng năm cho tài sản đã đầu tư.

Cảnh giác với cố vấn ngân hàng

Nhiều nhóm vận động người tiêu dùng đang cảnh báo về những vị cố vấn trực tuyến đang cố xây dựng lòng tin và đưa ra những mời gọi làm giàu nhanh chóng đáng ngờ.

Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Đức chi nhánh Hamburg cảnh báo: “Các buổi tư vấn thường rất tốn kém. Giá cả và dịch vụ không minh bạch”. Tổ chức này cho biết trên trang web của họ rằng phụ nữ thường chi nhiều tiền hơn cho các khoá học trực tuyến không có tư vấn cá nhân hơn là những buổi tư vấn trực tiếp có thu phí. đồng thời, họ cho biết thêm rằng phụ nữ nên nỗ lực tự học những điều cơ bản về tài chính.

Annabel Oelmann, thành viên cơ quan bảo vệ người tiêu dùng ở Bremen, kêu gọi nữ giới đặc biệt thận trọng "khi đưa ra các quyết định cụ thể" đối với các sản phẩm tài chính. Cô nói: "Nếu ai đó hứa hẹn kiếm tiền nhanh chóng và không phức tạp, tôi sẽ luôn cảnh giác".

Cô khuyên rằng bất cứ ai muốn tìm kiếm lời khuyên, thì trước tiên nên kiểm tra trình độ chuyên môn của nhà tư vấn. "Người đó là ai? Cho đến hiện tại, người này có liên quan thế nào đến tài chính? Và người này làm gì để kiếm sống?", cô bổ sung.

Trong khi đó, các ngân hàng cũng đang nhảy vào nhóm đầu tư dành cho phụ nữ và thu hút khách hàng bằng những lời khuyên được thiết kế riêng cho "hoàn cảnh cuộc sống của phụ nữ".

Ví dụ như Comdirect, công ty môi giới trực tuyến của ngân hàng Commerzbank của Đức, cung cấp thông tin và dịch vụ cho phụ nữ về mọi khía cạnh của tiền bạc, với tựa đề hấp dẫn là Finanz-Heldinnen, trong tiếng Anh là Financial Heroines.

Tuy nhiên, phụ nữ phải biết rằng các ngân hàng chủ yếu muốn kiếm tiền và có xu hướng giới thiệu các sản phẩm tài chính của chính họ, Niessen-Ruenzi nói. Bà tự hỏi liệu phụ nữ có thực sự cần thêm lời khuyên?

Một nghiên cứu của ngân hàng ING Hà Lan cho thấy phụ nữ là những nhà đầu tư tốt hơn một chút so với nam giới. ING nhận thấy rằng phụ nữ đạt được lợi tức đầu tư trung bình là 24% vào năm 2019, trong khi nam giới chỉ kiếm được khoảng 23% trong năm đó.

