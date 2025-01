Tuyến đường sắt hơn 200 tỷ đồng, 31 ga, tốc độ 160km/h sẽ đi qua 9 tỉnh, thành phía Bắc nào?

Bộ GTVT đang lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được nghiên cứu với chiều dài hơn 388km, chạy chung tàu khách và tàu hàng, tốc độ thiết kế giai đoạn 1 là 160km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ 8,483 tỷ USD.

Tổng mức đầu tư (bao gồm lãi vay) dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giai đoạn 1 được tư vấn tính toán khoảng 205.931 tỉ đồng (tương đương 8,483 tỉ USD). Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 29.560 tỉ đồng (giai đoạn hoàn thiện); chi phí xây dựng 107.653 tỉ đồng, chi phí phương tiện 9.472 tỉ đồng; chi phí thiết bị 1.906 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 14.283 tỉ đồng; chi phí dự phòng 30.025 tỉ đồng.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do Liên doanh TEDI-TRICC-HP-CCTDI vận chuyển chung hành khách và hàng hóa.

Trong ngắn hạn đây là tuyến đường đơn (1 đường ray), khổ đường 1.435mm, điện khí hoá, tải trọng 22,5 tấn/trục. Giai đoạn sau, tuyến đường sắt này sẽ nâng cấp thành đường đôi (2 đường ray). Tốc độ thiết kế 160km/h cho giai đoạn 1, khi xây dựng thành đường đôi sẽ nâng tốc độ thiết kế trên 200km/h.

Với tốc độ thiết kế trên, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có thể chở khách từ Lào Cai tới Hải Phòng với tốc độ trên 120km/h, thời gian chạy tàu thường khoảng 4,6 tiếng, tàu nhanh khoảng 3,5 tiếng, tàu hàng khoảng 5,4 tiếng (đường bộ hiện tại khoảng 6 tiếng).

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có điểm đầu tại điểm nối ray với đường sắt Trung Quốc, thuộc TP Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, TP Hải Phòng.

Tuyến đường sắt sẽ đi qua 9 tỉnh, thành: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng với tổng chiều dài chính tuyến 388,1km.

Bản đồ hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Nguồn: Tư vấn TEDI-TRICC-HP-CCTDI

Trong đó có 3 ga lập tàu, 20 ga hỗn hợp, 8 ga kỹ thuật. Khoảng cách trung bình 12,94 km/khu gian, khoảng cách lớn nhất giữa 2 ga liền kề là 20,9 km (ga Bảo Thắng - ga Sapa), khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 ga liền kề là 5,1km (ga Bắc Hồng - ga Đông Anh).

Cụ thể gồm những ga:

- Tỉnh Lào Cai: Ga Lào Cai, Ga Sa Pa, Ga Văn Bàn

- Tỉnh Yên Bái: Ga Châu Quế Thượng, Ga Đông An, Ga An Thịnh, Ga Y Can, Ga Yên Bái

- Tỉnh Phú Thọ: Ga Hạ Hoà, Ga Thanh Ba mới, Ga Phú Thọ mới, Ga Việt Trì mới

- Tỉnh Vĩnh Phúc: Ga Lập Thành, Ga Vĩnh Phúc mới, Ga Bình Xuyên, Ga Phúc Yên mới

- TP. Hà Nội: Ga Bắc Hồng, Ga Đông Anh, Ga Yên Thường, Ga Trung Màu, Ga Kim Sơn

- Tỉnh Hưng Yên: Ga Đại Đồng

- Tỉnh Hải Dương: Ga Bình Giang , Ga Hải Dương Nam, Ga Tứ Kỳ

- TP. Hải Phòng: Ga Tân Viên, Ga Nam Hải Phòng, Ga Nam Đình Vũ, Ga cảng Lạch Huyện, Ga Đình Vũ

Theo tính toán của tư vấn, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có năng lực thông qua dự kiến đến năm 2050 khoảng 14,7 triệu hành khách và 21,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Nhu cầu sử dụng đất của toàn dự án khoảng 2.576ha, có 4.761 hộ dân cần tái định cư để nhường đất cho dự án.

Dự án nhằm xây dựng mới tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa, kết nối với Trung Quốc và khu vực cảng biển Hải Phòng. Nhà tài trợ vốn dự kiến là Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank).

Trước đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền cho chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 1/2025; bảo đảm hoàn thành các quy trình, cần thiết để khởi công dự án trước ngày 10/12.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ góp phần nâng cao năng lực vận chuyển của tuyến đường sắt trục Đông - Tây nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải bằng đường sắt, kết nối đường sắt quốc gia với các cảng biển, các khu công nghiệp tập trung, khu du lịch, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.