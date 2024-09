Tuyến metro hơn 37.000 tỷ TPHCM chưa đủ điều kiện nghiệm thu, liệu có thể đưa vào vận hành thương mại đúng thời gian đã định?

Cơ quan thường trực Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng vừa có công văn về kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị, rà soát hồ sơ hoàn thành công trình tại dự án Metro số 1, gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR - chủ đầu tư).

Theo cơ quan thường trực Hội đồng, tại thời điểm kiểm tra, phần xây dựng theo thiết kế của dự án đã hoàn thành 99%. Chủ đầu tư đang tổ chức các đầu việc để chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thử dự án (trial run), dự án hoàn thành vào cuối tháng 11.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, phải đến giữa tháng 12, dự án mới đủ điều kiện được cấp chứng chỉ an toàn hệ thống. Mặt khác, các cơ quan có thẩm quyền đang kiểm tra các hạng mục phòng cháy chữa cháy và an toàn môi trường.

Để đưa đoạn tuyến trên cao của dự án vào khai thác đáp ứng tiến độ của hội đồng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện các tồn tại về hồ sơ hoàn thành công trình của gói thầu CP2 đã được nêu tại biên bản ngày 13-9. Căn cứ vào tình hình thi công, chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết tiến độ hoàn thành các hạng mục, công việc còn lại làm cơ sở nghiệm thu hoàn thành dự án.

Phía Hội đồng cho rằng, để đưa đoạn tuyến trên cao của dự án vào khai thác đáp ứng tiến độ vào cuối năm 2024, chủ đầu tư cần phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện các tồn tại về hồ sơ hoàn thành công trình tại gói thầu CP2 (xây dựng đoạn đi trên cao và depot dài 17,1 km từ ga Ba Son đến Depot Long Bình).

Căn cứ vào tình hình thi công, chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết tiến độ hoàn thành các hạng mục, công việc còn lại làm cơ sở nghiệm thu hoàn thành dự án.

Hội đồng cũng yêu cầu phía tư vấn đánh giá an toàn hệ thống bố trí đầy đủ nhân sự để đẩy nhanh công tác đánh giá an toàn. Các đơn vị liên quan cần kịp thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho đơn vị tư vấn đánh giá an toàn hệ thống và giải quyết, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc này...

Lộ trình tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

Vào ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian chính thức vận hành thương mại là cuối quý IV/2024, thay vì trong quý IV/2024 như trước đó.

UBND TP yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TPHCM (MAUR - là chủ đầu tư) tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định, đảm bảo thời gian hoàn thành thi công, vận hành thương mại toàn tuyến vào cuối quý IV.

MAUR có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các đầu việc còn lại đúng tiến độ, có cam kết ràng buộc trách nhiệm các bên, chế tài xử lý; nhận diện các rủi ro tiềm ẩn.

Metro Bến Thành - Suối Tiên tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km từ Bến Thành, quận 1 đến Depot Long Bình, TP Thủ Đức. Đây là là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở TP HCM, khởi công năm 2012, đến nay đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng. Trước đó, sau nhiều lần lùi tiến độ, dự án được đặt mục tiêu khai thác thương mại từ tháng 7 năm nay.