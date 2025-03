Tuyên phạt 12 năm tù với chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người tử vong

Sáng 14/3, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với các bị cáo liên quan vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân làm 56 người tử vong.

Các bị cáo gồm: Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Đình Quân, nguyên Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng UBND phường Khương Đình giai đoạn 2014-2016; Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình giai đoạn 2015-2020; Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2010-2018; Trần Trọng Khang, nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng UBND quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013-2016; Phạm Tần Anh, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình; Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh tại phiên toà

Về mức án, HĐXX tuyên bị cáo Nghiêm Quang Minh mức án 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy".

Toà tuyên các bị cáo Nguyễn Đình Quân mức án 7 năm tù; Trần Trọng Khang 3 năm tù; Chu Xuân Sơn 6 năm tù; Nguyễn Thị Kim Trang 30 tháng tù; Nguyễn Tuấn Anh 4 năm tù; Phạm Tần Anh 4 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo nhận định của HĐXX, các bị cáo đã thành khẩn nhận tội, tỏ ra ăn năn hối cải. Lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu điều tra, lời khai của bị hại.

Hành vi của Nghiêm Quang Minh là nguy hiểm cho xã hội, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người bị thiệt mạng, thiệt hại tài sản. Đặc biệt trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em. Dù bị cáo Minh có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng HĐXX xét thấy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất với Nghiêm Quang Minh.

Các bị cáo từng giữ chức vụ trong vụ án này đã chủ quan, thiếu trách nhiệm nên gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là công trình của Nghiêm Quang Minh xảy ra cháy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Xem xét trách nhiệm dân sự, thiệt hại xảy ra do hành vi của Nghiêm Quang Minh gây ra. Do đó HĐXX buộc bị cáo Minh phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Toà buộc bị cáo Minh bồi thường các chi phí mai táng, cấp dưỡng cho những người mà bị hại phải cấp dưỡng (con nhỏ, cha mẹ già của bị hại). Tổng số tiền mà toà tuyên buộc Nghiêm Quang Minh phải bồi thường cho các bị hại là hơn 23 tỷ đồng.

Theo tài liệu vụ án, Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất có diện tích 240m2 ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, được cấp phép xây dựng 6 tầng, tầng lửng và tum.

Từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015, Nghiêm Quang Minh tiến hành xây dựng và tự ý thay đổi thiết kế công trình, xây dựng thành 9 tầng và 1 tum. Đến tháng 4/2016, Nghiêm Quang Minh đã bán xong 45 căn hộ (dạng chung cư mini) xây trên thửa đất này. Thời điểm trước khi hoả hoạn xảy ra, có tới 147 cư dân sinh sống trong 45 căn hộ nói trên.

Sau khi bán 45 căn hộ, Nghiêm Quang Minh không cư trú tại toà nhà và xác định quyền quản lý, sử dụng toà nhà là của toàn bộ cư dân.

Toàn cảnh phiên toà

Trước khi đám cháy xảy ra (đêm 12/9/2023), Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại toà nhà này. UBND quận Thanh Xuân ban hành quyết định đình chỉ hoạt động với tầng 1 của toà nhà, giao cho Nghiêm Quang Minh và các hộ dân sinh sống tại đây có trách nhiệm thi hành, thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chính quyền và lực lượng công an phải giám sát việc này. Tuy nhiên, Nghiêm Quang Minh và các cư dân không thực hiện.

Khoảng 23h20' ngày 12/9/2023, do đường dây dẫn điện bị chập mạch tại khu vực bình ắc quy đặt ở giáp tường phía Nam tầng 1 toà nhà gây ra cháy. Từ đó, ngọn lửa cháy lan vào các dây cáp điện, hộp công tơ điện... Mặc dù được phát hiện nhưng bình bọt chữa cháy tại tầng 1 không đủ để dập đám cháy, từ đó ngọn lửa bùng phát. Đến khoảng 0h15' ngày 13/9/2023, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Hậu quả thiệt hại về người vô cùng nặng nề khi 56 người tử vong, tổng thiệt hại về tài sản khoảng hơn 3,2 tỷ đồng.