Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

Nguồn: SBV

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN trong sáng nay ở mức 23.400 - 25.084 VND/USD (giá mua - bán), đi ngang chiều mua và tăng 57 đồng ở chiều bán so với phiên trước đó. Với biên độ +/- 5%, tỷ giá trần là 25.134 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.741 VND/USD.

Trong phiên sáng nay, giá mua - bán đồng bạc xanh tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng/giảm đan xen nhưng chủ yếu là giảm, với biên độ phổ biến từ 15 - 50 đồng so với phiên trước.

Cụ thể, tính đến 9h30 sáng, giá đồng USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 24.130 - 24.500 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 15 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên trước.

Tại BIDV, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 24.200 - 24.500 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng so với phiên liền trước.

Khảo sát lúc 9h30 cho thấy, đồng USD trên thị trường tự do giao dịch ở mức 24.650 - 24.750 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Theo Chứng khoán MBS, tỷ giá trong nước cho thấy những diễn biến trái chiều tại các thị trường, đặc biệt biến động mạnh tại thị trường tự do. Tỷ giá tại thị trường tự do bật tăng trong các phiên gần đây, có lúc giao dịch ở mức 24.690 VND/USD, tạo mức đỉnh mới trong năm nay và tăng 4% so với so với đầu năm. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm và tỷ giá liên ngân hàng lại gần như đi ngang so với cuối tháng trước, lần lượt giảm 0,9% và giảm 0,1% so với đỉnh.

Chỉ số đồng USD (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm sâu về mức thấp, quanh mốc 102 điểm (giảm 4% so với đỉnh) trong những phiên giao dịch gần đây.

Trên thị trường thế giới, thời điểm 9h45 sáng nay (theo giờ Việt Nam), chỉ số DXY) ở mức 102,2 điểm, tăng 0,07% so với phiên trước đó.

Đồng USD tăng trong phiên giao dịch vừa qua nhưng chỉ số này đã giảm 1,5% trong tuần qua.

Đồng USD tiếp tục gặp khó khăn so với hầu hết các đồng tiền chính khi các nhà giao dịch bán tháo ồ ạt do kỳ vọng rằng FED sắp bắt đầu cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 3.

Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) cốt lõi - thước đo lạm phát cơ bản ưa thích của FED - sẽ được công bố trong tuần này, và có thể cung cấp thông tin rõ ràng về việc liệu lạm phát đã giảm tới mức hợp lý để FED bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào năm tới hay không.

Diễn biến này xảy ra sau khi cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã chỉ ra rằng, việc cắt giảm lãi suất có khả năng xảy ra vào năm tới trong khi các ngân hàng trung ương ở châu Âu đã bày tỏ mong muốn tiếp tục thắt chặt chính sách trong năm tới để chống lạm phát. Điều này trái ngược với quan điểm giảm lãi suất của FED và có nghĩa là đồng bạc xanh có thể sẽ không được hưởng lợi trong thời gian tới.

Về các yếu tố trong nước, MBS cho rằng, có một số yếu tố vĩ mô tích cực như: Thặng dư thương mại 11 tháng năm 2023 đạt mức ấn tượng 25,8 tỷ USD, lượng kiều hối dự kiến đạt 14 tỷ USD trong năm 2023, FDI thực hiện tại Việt Nam của 11 tháng tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 20,2 tỷ USD... sẽ góp phần giảm áp lực lên tỷ giá vào cuối năm.

MBS giữ nguyên dự báo tỷ giá VND/USD có thể dao động trong khoảng 24.300 - 24.500 VND/USD trong những tháng cuối năm, với tình trạng chênh lệch lãi suất USD và VND vẫn đang được duy trì, đồng thời nhu cầu ngoại tệ tăng cao thường xảy ra trong giai đoạn cuối quý.