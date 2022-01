Tỷ phú giàu nhất châu Á chi hơn 80 tỷ USD để đầu tư vào năng lượng xanh

Tỷ phú giàu nhất châu Á - Mukesh Ambani, đang đầu tư mạnh tay vào năng lượng xanh. Hôm 13/1, tập đoàn của ông - Reliance Industries, thông báo sẽ chi 6 nghìn tỷ rupee (80,6 tỷ USD) cho các dự án điện tái tạo ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ. Reliance kỳ vọng dự án này sẽ tạo ra 1 triệu việc làm mới.

Phần lớn số tiền trên, khoảng 67,7 tỷ USD, sẽ được sử dụng để xây một nhà máy điện mới và hệ thống hydro. Reliance có kế hoạch tích cực đầu tư vào khoảng thời gian từ 10-15 năm và bắt đầu tìm kiếm đất cho địa điểm có công suất 100 gigawatt.

Công ty cũng có kế hoạch thành lập trung tâm sản xuất mới dành riêng cho việc sản xuất các tấm pin mặt trời, công nghệ pin nhiên liệu và các nguồn năng lượng tái tạo khác. Reliance cho biết, các sáng kiến mới này được xuất phát từ "tầm nhìn" của Thủ tướng Narenda Modi. Dự kiến tạo ra 1 triệu việc làm của Reliance sẽ có cả cơ hội mới trực tiếp và gián tiếp ngay tại bang là quê hương của ông Modi.

Năng lượng tái tạo đang bắt đầu phát triển ở Ấn Độ. Năm ngoái, số lượng dự án tương tự được triển khai được dự báo sẽ tăng gấp đôi trên toàn quốc, so với mức từ năm 2015 đến 2020. Xu hướng này diễn ra ở đúng thời điểm quan trọng. Tính đến cuối năm ngoái, than vẫn chiến gần 70% sản lượng điện của quốc gia châu Á này. Do đó, Ấn Độ rất dễ bị ảnh hưởng khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu than vào tháng 10 năm ngoái.

Reliance là một trong những công ty giá trị và nổi tiếng nhất Ấn Độ. Đế chế này từ lâu đã nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Gần đây, doanh nghiệp của tỷ phú giàu nhất châu Á đang thay đổi trọng tâm, khi ông Ambani tìm cách chuyển hướng Reliance thành gã khổng lồ công nghệ toàn cầu.

Trong thông báo mới nhất, Reliance cho biết họ sẽ sử dụng số tiền còn lại để đầu tư vào các dự án hiện có và mới trong 3-5 năm tới. Trong khoảng thời gian đó, công ty muốn chi 1 tỷ USD để nâng cấp mạng di động lên 5G và chi khoảng 406 triệu USD cho mảng bán lẻ.