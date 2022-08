John Doerr, Chủ tịch của công ty đầu tư mạo hiểm Kleiner Perkins, chia sẻ với Bloomberg Television rằng: Các nhà đầu tư mạo hiểm thường nghĩ rằng nếu khôn ngoan thì không nên đầu tư vào các công ty xe điện và các công ty ôtô mới.

"Chúng tôi khi ấy đã đứng giữa sự lựa chọn ủng hộ nhà thiết kế ôtô Henrik Fisker hay đầu tư vào Tesla của Elon Musk - doanh nhân đầy tham vọng nhưng hơi điên rồ. Và chúng tôi đã quyết định sai lầm", ông nói thêm.

Năm 2008, Kleiner Perkins đầu tư hơn 10 triệu USD vào Fisker Automotive. Khoảng 5 năm sau, công ty nộp đơn phá sản. Henrik Fisker đã thành lập một công ty xe điện khác có tên Fisker Inc. vào năm 2016 bằng cách sử dụng cùng một biểu tượng và nhãn hiệu. Kể từ đó, công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York, nhưng đã tụt hậu xa so với Tesla.

Năm 2007, Tesla vẫn còn là một công ty non trẻ đang trong quá trình chuyển đổi, người đồng sáng lập Martin Eberhard thôi giữ chức CEO và đến năm 2008, Musk đảm nhận vai trò giám đốc điều hành. Gần 5 năm sau khi công ty được thành lập, vào 2008, công ty mới sản xuất chiếc xe hơi đầu tiên. Và ngày nay, nhà sản xuất ôtô điện này được định giá gần 1.000 tỷ USD.

Tỷ phú Doerr chia sẻ, "Đó có lẽ là quyết định đầu tư tồi tệ nhất mọi thời đại. Tôi không ám ảnh về những hối tiếc này, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên".

Tỷ phú John Doerr. Ảnh: AP/Matt Rourke

Tesla không phải là công ty duy nhất Doerr hối tiếc vì đã bỏ qua. Vị tỷ phú với khối tài sản ước tính 5,8 tỷ USD theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg cho biết, ông cũng đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào Cisco và Sun Microsystems.



Mặc dù không nhận ra tiềm năng của Telsa và các hãng trên, Doerr đã đầu tư vào nhiều công ty lớn, bao gồm Amazon, Google và Twitter.

Vị tỷ phú cho biết, ông đã kết nối ngay lập tức với Jeff Bezos - người sáng lập Amazon - ngay khi gặp doanh nhân này lần đầu tiên năm Bezos 30 tuổi. Ông nói: “Cả hai chúng tôi đều là những người đam mê khoa học máy tính. Ông ấy có tầm nhìn, điều đó đúng cho đến ngày nay. Nếu ông ấy có nhiều lựa chọn nhất với giá cả phải chăng nhất và trải nghiệm khách hàng tốt nhất, ông ấy sẽ có đà phát triển và thu hút khách hàng".

Doerr cho biết thêm, ông luôn tin rằng Amazon sẽ thành công, nhưng không ngờ nó sẽ phát triển đến như ngày nay.

Ngược lại với quyết định đầu tư vào Amazon khi thấy Bezos có một kế hoạch kinh doanh rõ ràng, tỷ phú Doerr quyết định đầu tư vào Sergey Brin và Larry Page, hai nhà đồng sáng lập Google chủ yếu với “niềm tin”. Doerr nói. "Họ không có kế hoạch kinh doanh, không có doanh thu". Tỷ phú cho biết cả ông và những người sáng lập Google khi ấy đều không biết chức năng tìm kiếm trên Internet sẽ trở nên quan trọng như bây giờ.