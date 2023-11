Tỷ phú "lập dị" chi hẳn 42 triệu USD tạo ra 1 chiếc đồng hồ kỳ lạ: Người thường không thể đeo nổi, "ẩn giấu" trong một vùng núi bí ẩn

‏Jeff Bezos - tỷ phú Mỹ giàu hàng đầu hành tinh, CEO của công ty công nghệ đa quốc gia Mỹ Amazon.com, đồng thời là ông chủ của tờ The Washington Post - đã chi 42 triệu USD để xây dựng một "Clock of the Long Now", hay còn gọi là "Siêu đồng hồ 10.000 năm", với quy mô khổng lồ nhất thế giới.‏

‏Chiếc đồng hồ cơ kỳ lạ tiêu tốn cả gia tài‏

‏Chiếc đồng hồ này không được thiết kế để đeo tay, vì nó cao tới 500 foot, tương đương gần 152 mét. Theo vị tỷ phú này cho biết, siêu đồng hồ sẽ chỉ tích tắc mỗi năm một lần và kêu một lần trong một thiên niên kỷ (1000 năm). Như vậy, trong vòng đời 10.000 năm của mình, kỳ quan khổng lồ này chỉ đổ chuông duy nhất 10 lần!‏

‏Ý tưởng về một chiếc đồng hồ 10.000 năm xuất hiện vào năm 1986, trong suy nghĩ của Giáo sư William Daniel Hillis - một nhà phát minh, doanh nhân và nhà khoa học máy tính người Mỹ, người đi tiên phong trong việc sử dụng máy tính song song và việc sử dụng chúng trong trí tuệ nhân tạo. ‏

‏Triệu phú Danny Hillis, hiện là giáo sư thỉnh giảng tại Phòng thí nghiệm của Viện Công nghệ Massachusetts Mỹ - MIT Media Lab. Ông nổi tiếng với việc chế tạo siêu máy tính, robot khủng long tự trị và cưỡi trong Công viên giải trí Disney.‏

‏10 năm sau đó, ông không ngừng vận động hỗ trợ tài chính cho Quỹ Long Now nhằm chế tạo đồng hồ có 1-0-2 này. Đến năm 2005, trong một lần gặp gỡ người bạn tốt - tỷ phú Jeff Bezos, cả hai đã cùng chung chí hướng để bắt đầu lên kế hoạch xây dựng siêu đồng hồ tại vùng núi Sierra Diablo, thuộc cơ ngơi của vị tỷ phú này.‏

‏Sau nhiều năm không ngừng chế tạo và hoàn thiện, "Clock of the Long Now" hiện ẩn mình an toàn trong núi, được bảo vệ khỏi các yếu tố bên ngoài. Siêu đồng hồ sẽ chạy bằng năng lượng mặt trời. Dù vậy, vào năm 2011, Bezos đã khởi xướng việc du khách có thể chính tay lên dây cót cho chiếc đồng hồ thú vị này. ‏

‏Đồng hồ 10.000 năm hoạt động như thế nào?‏

‏Làm một chiếc đồng hồ cơ sẽ chạy trong 10 thiên niên kỷ là việc không hề đơn giản, một thách thức kỹ thuật lớn. Ở Texas, các nhà xây dựng đã bắt đầu khoan một đường hầm xuyên qua núi để dựng đồng hồ. Sau đó, họ khoan một lỗ thí điểm, cao 153 mét thẳng từ đỉnh sườn núi, cho đến khi lỗ khoan này giao điểm với đường hầm.‏

‏Hình ảnh mô phỏng đồng hồ 10.000 năm cao hơn 150 mét. Photo: WIRED‏

‏Trong khi đó, đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật của nhà khoa học triệu phú Danny Hillis đã làm việc ngày đêm trong phòng thí nghiệm bên ngoài ngọn núi, để suy tính và lắp đặt các bánh răng và bánh đà của đồng hồ.‏

‏Tỷ phú Jeff Bezos cho biết, kỳ quan đồng hồ 10.000 năm này có độ cao 153 mét, tất cả đều bằng cơ, chạy bằng chu kỳ nhiệt động ngày/đêm và đồng bộ hóa vào giữa trưa. Nó giống như các phòng bên trong Kim tự tháp vĩ đại tại Giza chứa đầy những phần được hình dung bởi tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng Anh Herbert George Wells (1866-1946). ‏

‏Khi được hỏi tại sao quyết tâm xây dựng kỳ quan này, tỷ phú Jeff Bezos nói: "Vào năm 4000, con cháu chúng ta sẽ đi xem chiếc đồng hồ này và chúng sẽ tự hỏi: 'Tại sao tổ tiên chúng ta lại xây dựng công trình này?’, giống như cách chúng ta đang có những câu hỏi tương tự về kim tự tháp ở Ai Cập vậy".‏

‏Câu trả lời, Jeff Bezos hy vọng, sẽ giúp thế hệ ấy suy nghĩ sâu sắc hơn về tương lai xa và những ảnh hưởng của chúng đối với thời gian và tương lai.‏

‏Tỷ phú Jeff Bezos và dự án xây dựng đồng hồ 10.000 năm có 1-0-2 của mình. Ảnh: Internet‏

‏Trở thành "sàn diễn thời trang" cho vợ sắp cưới‏

‏Là vợ sắp cưới của tỷ phú hàng đầu thế giới, Lauren Sanchez bất ngờ có một trải nghiệm phi thường khi biến "Clock of the Long Now" thành một "sàn diễn thời trang" của bản thân. Trong kỳ quan trị giá 42 triệu USD, cô xuất hiện với bộ cánh quyến rũ đến từ Dolce và Gabbana màu đỏ thẫm ôm sát cơ thể, tự tin tạo dáng chụp ảnh.‏

‏Cô xuất hiện như một cánh hoa hồng giữa đám gai, tạo nên một hình ảnh không nhiều người có thể trải nghiệm được. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue, Sanchez đã tiết lộ rằng: Đồng hồ 10.000 năm mang đến cho cô và chồng tương lai một cách "suy nghĩ về tương lai". ‏

‏Sanchez cũng nghĩ rằng, địa điểm chụp ảnh độc đáo của cô có lẽ sẽ phục vụ được nhiều mục đích hơn nữa trong tương lai. "Sẽ thật tuyệt nếu tổ chức một bữa tiệc Halloween ở đây phải không?" Sánchez nói. ‏

‏Bên cạnh những tư thế tạo dáng nổi bật, Sanchez còn mang đến cho độc giả Vogue cái nhìn thoáng qua về thế giới của Blue Origin. Bên trong cơ sở nhà sản xuất hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới, tín đồ thời trang đã tỏa sáng trong chiếc váy Dolce & Gabbana vàng lấp lánh, điểm nhấn bằng đôi khuyên tai Chanel nổi bật. Vợ tương lai của tỷ phú Bezos thậm chí còn có thể tiến vào khu vực thử nghiệm tên lửa tái sử dụng New Shepard của Blue Origin.‏

‏*Nguồn: Luxury Launches, Vogue, WIRED…

