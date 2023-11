“Thần dược” tự nhiên của người sống thọ: 5-6 quả mỗi ngày có tác dụng ngăn ngừa loãng xương tốt không kém gì sữa

Chúng ta biết rằng tuổi thọ phụ thuộc rất lớn vào sức khỏe của xương. Nếu xương bị loãng hoặc yếu, bạn không thể giữ sức khỏe ở trạng thái tốt. Tuổi thọ cũng chịu ảnh hưởng xấu từ nguyên nhân này.

Khi nói đến việc bổ sung canxi, nhiều người nghĩ ngay đến việc uống sữa, nhưng đối với những người cơ thể không dung nạp lactose, ăn trái cây cũng là một ý tưởng tuyệt vời để giúp xương chắc khỏe.

Mận rất giàu chất dinh dưỡng, có tác dụng tốt trong việc cải thiện sức khỏe của xương. Nhiều nghiên cứu cho thấy mận có thể ngăn ngừa loãng xương và gãy xương.

Nguồn ảnh: Internet

Mận đã được xác nhận là một biện pháp can thiệp vào chế độ ăn toàn phần tiềm năng. Đầu năm 2021, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Advances in Nutrition, do Đại học bang Pennsylvania (PSU) dẫn đầu, đã tiến hành một thí nghiệm kéo dài 6-12 tháng đối với phụ nữ mãn kinh trên 50 tuổi sử dụng mận.

Kết luận cho thấy "Sử dụng khoảng 100 gam mận mỗi ngày trong một năm có thể cải thiện mật độ xương ở cẳng tay và cột sống thắt lưng, đồng thời làm giảm quá trình chuyển hóa xương."

Loãng xương là một căn bệnh mãn tính của xương trong cơ thể tích tụ theo thời gian, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi do mật độ xương giảm làm tăng nguy cơ gãy xương. Đặc biệt, đây là loại bệnh thường gặp nhất ở phụ nữ trung niên trên 50 tuổi.

Connie Rogers, Phó giáo sư khoa học dinh dưỡng tại trường, cho biết: "Với phụ nữ sau mãn kinh, lượng hormone giảm có thể gây ra stress oxy hóa và viêm nhiễm, do đó làm tăng nguy cơ gãy xương".

Mặc dù "kẻ giết người thầm lặng" này thường được cho là có liên quan đến phụ nữ nhưng nghiên cứu về quả mận trên xương nam giới đã xuất hiện lần đầu tiên trên Tạp chí Thực phẩm Thuốc vào năm 2021. Ăn 10-12 quả mận mỗi ngày và duy trì trong ít nhất 1 năm là cách dễ dàng giúp nam giới bảo vệ mật độ xương của mình.



Nguồn ảnh: Internet

Mary Jane De Souza, giáo sư về động học và sinh lý học cho biết: "Bất kỳ loại rau, trái cây nào giàu hợp chất hoạt tính sinh học như axit phenolic, flavonoid, carotenoids… cũng đều tốt cho xương".

Trong số năm chất bao gồm axit ascorbic, N-acetyl cysteine, L-selenomethionine, axit dihydrolipoic và vitamin E thì axit dihydrolipoic (có nhiều trong mận khô) có hiệu quả nhất trong việc giảm biểu hiện của các gen Nfe2I, Rankl, Mcp1, OPG và TNF- đối với tình trạng mất xương gây ra bởi bức xạ ion hóa. Sự mất xương có thể dẫn đến chứng loãng xương và đang là nguyên nhân chủ yếu gây ra hơn 8,9 triệu trường hợp gãy xương trên toàn thế giới mỗi năm.

Nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ cần tiêu thụ một lượng mận khô mỗi ngày có thể ngăn ngừa tình trạng suy giảm mật độ khoáng chất của xương hông. Đây là vị trí đáng quan tâm hàng đầu đối với đàn ông và phụ nữ lớn tuổi vì gãy xương hông thường dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, giảm chất lượng cuộc sống và mất tự do tuổi già.

Tác giả của nghiên cứu cho rằng những người ăn mận khô cũng được bảo vệ khỏi sự gia tăng nguy cơ gãy xương ở hông so với những người không sử dụng loại thực phẩm này. Một xu hướng tương tự cho thấy sức mạnh của xương được duy trì ở xương chày và mật độ thể tích vỏ não, trong khi nhóm đối chứng cho thấy các thông số này xấu đi.

Ăn bao nhiêu mận khô mỗi ngày là đủ?

Các nhà nghiên cứu chia những người tham gia thành ba nhóm. Một nhóm đối chứng, không ăn mận khô. Một nhóm khác ăn 5-6 quả mận khô mỗi ngày, và một nhóm tiêu thụ 10-12 quả mận khô mỗi ngày.

Lợi ích của mận khô được chứng minh nhiều nhất ở mức 5-6 quả mỗi ngày, việc ăn nhiều hơn cũng không mang lại thêm lợi ích.

Nguồn ảnh: Internet

Mận khô giúp cải thiện sức khỏe xương như thế nào?

Mận khô rất giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, trung hòa và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương bởi các gốc tự do. Chúng đặc biệt chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là polyphenol, có tác động tích cực đến sức khỏe của xương.

Trên thực tế, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mận chứa nhiều gấp đôi lượng chất chống oxy hóa polyphenol so với các loại trái cây khác được biết đến với khả năng chống oxy hóa ấn tượng, chẳng hạn như quả xuân đào và quả đào.

Nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra polyphenol trong mận khô có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, cũng như khả năng phòng ngừa những thiệt hại cho các tế bào – một trong những nguyên nhân thường dẫn đến bệnh tật. Trong một nghiên cứu trong ống nghiệm, polyphenol trong mận khô làm giảm đáng kể các dấu hiệu viêm liên quan đến các bệnh về khớp và phổi.

Loại trái cây này cũng có chứa một số vitamin và khoáng chất quan trọng cho xương, bao gồm boron, kali, đồng và vitamin K.

*Tổng hợp