Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm bệnh viện 1.482 tỷ đồng với mô hình chưa từng có tại Việt Nam

01-03-2026 - 16:05 PM | Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm bệnh viện 1.482 tỷ đồng với mô hình chưa từng có tại Việt Nam

Vinmec của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa chính thức đưa vào hoạt động thêm một bệnh viện quy mô lớn với tổng vốn đầu tư 1.482 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển y tế chất lượng cao tại Việt Nam.

Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình tích hợp đồng bộ và tại chỗ toàn bộ quy trình điều trị – phục hồi – an dưỡng, chuyển dịch từ tư duy “chữa bệnh đơn thuần” sang “chăm sóc toàn diện”. Mô hình này hướng tới thiết lập một chuẩn mực mới trong lĩnh vực y tế cao cấp, nơi hành trình điều trị của người bệnh được khép kín và liên tục.

Ngày 01/03/2026, Hệ thống Y tế Vinmec chính thức khai trương bệnh viện thứ 10 – Vinmec Ocean Park 2. Bệnh viện có tổng diện tích hơn 31.000 m², quy mô 114 giường nội trú, công suất dự kiến đạt 135.000 lượt khám mỗi năm. Với 14 chuyên khoa, cơ sở này cung cấp đầy đủ dịch vụ khám chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, người bệnh có thể tiếp cận một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe khép kín ngay trong khuôn viên bệnh viện, từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng. Đặc biệt, khu an dưỡng được thiết kế theo tiêu chuẩn “resort chăm sóc sức khỏe” đẳng cấp quốc tế, gồm 18 căn biệt thự tổng thống, vừa bảo đảm sự riêng tư, yên tĩnh, vừa được theo dõi y khoa 24/7, đồng thời cung cấp chế độ dinh dưỡng và chăm sóc cá thể hóa cho từng khách hàng.

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 chính thức khai trương.

Bên cạnh hệ thống đa chuyên khoa toàn diện, bệnh viện định hướng phát triển hai mũi nhọn chuyên sâu. Thứ nhất là Chấn thương chỉnh hình – Cơ xương khớp, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 3D trong cá thể hóa điều trị, đặc biệt ở các lĩnh vực thay khớp, chấn thương thể thao và phục hồi vận động. Thứ hai là mô hình phục hồi chức năng chuyên sâu cho các bệnh lý thần kinh, tim mạch và các tình trạng sau phẫu thuật, bảo đảm quá trình điều trị và phục hồi được triển khai liên tục, đồng bộ và toàn diện.

Song hành cùng chuyên môn, bệnh viện được đầu tư hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại, hướng tới mục tiêu sàng lọc sớm và điều trị chính xác. Nổi bật là hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT do Siemens Healthineers (Đức) sản xuất và máy CT 512 lát cắt của GE Healthcare (Mỹ). Các thiết bị này cho phép chụp toàn thân với tốc độ cao, tối ưu liều tia, hỗ trợ hiệu quả trong chẩn đoán tim mạch và các bệnh lý phức tạp ở độ phân giải cao. Đặc biệt, công nghệ robot cũng sẽ được đưa vào phẫu thuật nhằm nâng cao độ chính xác, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục, qua đó góp phần xác lập chuẩn mực mới về hiệu quả điều trị.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec – nhấn mạnh: “Hơn cả việc chữa trị, chúng tôi hướng tới mang lại cho bệnh nhân một hành trình hồi phục trọn vẹn, giúp họ trở lại cuộc sống bình thường trong trạng thái tốt nhất và duy trì sức khỏe bền vững lâu dài”.

Tại buổi lễ khai trương, ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế – ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Vinmec trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thứ trưởng nhấn mạnh việc Vinmec tiên phong triển khai mô hình bệnh viện cộng đồng, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi liên tục cho người dân là phù hợp với định hướng chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Theo Ngọc Minh

Đời sống pháp luật

