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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây dựng “kỳ quan giải trí” 225ha, mang vẻ đẹp của vùng đất “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” tại chân đèo đẹp nhất Việt Nam

| | Bất động sản

Tại Vinhomes Hải Vân Bay, quy mô 225ha cùng hệ trải nghiệm vận động, khám phá, giải trí gia đình của VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân là điểm nhấn của dự án.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang phát triển một tổ hợp công viên chủ đề quy mô 225 ha tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng). Tổ hợp công viên chủ đề vận động - trải nghiệm và thể thao mạo hiểm VinWonders Hải Vân Bay được định vị là “kỳ quan giải trí” tầm vóc Đông Nam Á.

Khác với mô hình công viên chủ đề khép kín, VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân được phát triển dựa trên địa hình tự nhiên của dãy Hải Vân. Rừng, suối, triền núi và tầm nhìn ra biển trở thành một phần của thế giới trò chơi tại đây. Nhờ đó, mỗi hành trình không chỉ tạo cảm giác mạnh mà còn đưa du khách tiếp cận cảnh quan, truyền thuyết và dấu ấn văn hóa của vùng đất.

Khu vận động khám phá quy mô 195,3ha với những trò chơi kỷ lục, như SuperFlume Hải Vân Long Ngư, Alpine Coaster, zipline một chặng 1.600m, zipline zigzag 1.800m…

Với SuperFlume Hải Vân Long Ngư, du khách ngồi trên thuyền, được từ từ kéo lên đỉnh trong cảm giác hồi hộp trước khi bất ngờ lao qua miệng rồng khổng lồ và rơi tự do theo dòng nước cuộn trào.

Trong khi đó, tuyến zipline một chặng 1.600m sẽ đưa người chơi “bay” trên đại ngàn, băng qua những tầng tán rừng nguyên sinh, mở ra góc nhìn mà trước đây chỉ có thể chiêm ngưỡng qua flycam.

Tuyến zipline zigzag nhiều chặng 1.800m top đầu Việt Nam với các góc ngoặt liên hoàn lại đưa người chơi đi qua nhiều lớp cảnh quan, từ rừng nguyên sinh xanh thẳm, các vách đá ven biển kỳ vĩ cho tới khoảng không rộng mở hướng về khu Đảo Ngọc.

Bên cạnh “bữa tiệc thị giác” ngoạn mục, du khách còn được hòa mình vào thiên nhiên Hải Vân với 15km tuyến khám phá, rèn luyện và trekking xuyên rừng. Du khách sẽ được cảm nhận trọn vẹn hơi thở núi rừng cùng vẻ đẹp của vùng đất “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Khu trò chơi gia đình và Kids World 15ha gồm tàu lượn siêu tốc, rạp phim bay, cốc xoay, tàu cổ tích, khu leo trèo, hay các không gian nhập vai… tạo nên nhiều cấp độ trải nghiệm phù hợp với trẻ nhỏ và cả cha mẹ đồng hành.

Trái ngược với trải nghiệm bùng nổ và đầy thử thách ấy, Con đường Thi ca sẽ đưa du khách bước vào không gian của những áng thơ bất hủ. Trong đó, Lầu thơ Hải Vân, lấy cảm hứng từ kiến trúc lầu các của cố đô Huế. VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân, vì thế, trở thành nơi góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam và là nơi thiên nhiên, lịch sử và giải trí hội tụ trong cùng một hành trình.

Sức hút của VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân được cộng hưởng bởi hệ sinh thái Đảo Ngọc, gồm khách sạn 6 sao Vinpearl LegendLux đậm bản sắc Việt, Công viên Bách thảo Hải Vân, phố đi bộ Emerald Boulevard, các công viên nội khu và cụm di tích lịch sử Trạm Nam Chơn và Đồn Chơn Sảng dự kiến được phục dựng. Nhờ đó, du khách có thể chuyển từ phiêu lưu trên núi sang nghỉ dưỡng, thưởng hoa, tản bộ ven biển và khám phá văn hóa trong cùng một điểm đến.

Vinhomes Hải Vân Bay có tổng diện tích 512,2 ha, tọa lạc tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, dưới chân đèo Hải Vân. Dự án được quy hoạch với hơn 20 đại tiện ích, trong đó VinWonders Hải Vân Bay là một trong những hạng mục nổi bật, được phát triển theo hướng khai thác lợi thế đặc trưng của địa hình núi, rừng và biển.

Thanh Phong

Thanh Phong

Việt Nam hàng ngày

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