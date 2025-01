Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đổi tên một loạt dòng xe của VinFast

Khởi đầu năm mới 2025, VinFast công bố đổi tên một loạt dòng xe điện nhằm điều chỉnh chiến lược sản phẩm và tái định vị thị trường. Những mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm VF 6S, VF 7S, VF 8S Lux, VF 8 Lux Plus và VF e34.

Theo đó, VinFast quyết định đổi tên VF 6S và VF 7S thành VF 6 Eco và VF 7 Eco. Đây là lần thứ hai các dòng xe này được đổi tên, sau khi từng được chuyển từ VF 6 Base và VF 7 Base thành VF 6S và VF 7S vào tháng 4/2024. Dù thay đổi tên gọi, mức giá của hai phiên bản này vẫn giữ nguyên.

Cùng với đó, dòng SUV điện cỡ D VF 8 tại Việt Nam được đổi từ VF 8S Lux và VF 8 Lux Plus trở lại tên gọi cũ là VF 8 Eco và VF 8 Plus. Tên gọi "Lux" từng được hãng giới thiệu vào giữa tháng 7/2024 như một phần của chiến lược tái định vị sản phẩm. Tuy nhiên, lần điều chỉnh này đưa dòng VF 8 trở lại với các phiên bản Eco và Plus giống như thời điểm ra mắt ban đầu.

Mẫu SUV điện cỡ C VF e34 chính thức đổi tên thành Nerio Green, đánh dấu sự gia nhập dải sản phẩm "Green" chuyên dụng cho dịch vụ vận tải. Đây là mẫu xe tiên phong trong dòng ô tô điện của VinFast, nhưng hiện không còn nằm trong danh mục "Ôtô điện" dành cho khách hàng cá nhân trên trang chủ của hãng.



Bảng giá bán xe VinFast tại VinFast Quảng Trị tháng 12/2024.

VinFast khẳng định Nerio Green phù hợp với nhiều đối tượng, bao gồm cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy hãng sẽ ưu tiên mẫu xe này cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, thay vì bán đại trà cho khách hàng cá nhân.



Cùng lúc, đại diện Xanh SM – thương hiệu dịch vụ vận tải sử dụng xe điện tiết lộ kế hoạch chuẩn hóa 3 dịch vụ vận chuyển chính. Các dịch vụ này bao gồm: Economy (Tiết kiệm) sử dụng dòng xe Mini Green; Standard (Tiêu chuẩn) sử dụng dòng xe Hero Green 4 chỗ; Premium (Cao cấp) bao gồm dòng xe Neo Green 5 chỗ và Limo Green 7 chỗ.



Việc đổi tên hàng loạt sản phẩm không chỉ phản ánh sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh của VinFast mà còn cho thấy nỗ lực tối ưu hóa từng dòng xe để đáp ứng nhu cầu sử dụng cụ thể. Động thái này kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của hãng xe Việt Nam trên thị trường ô tô điện đang ngày càng cạnh tranh.