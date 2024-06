Tỷ phú Rockefeller ‘vạch đường’: Thu nhập chỉ là sản phẩm phụ của công việc, mang theo 1 thứ này mỗi ngày, cơ hội, thành công, giàu có sẽ tới!

Tỷ phú John Davison Rockefeller Sr. (8/7/1839 – 23/5/1937) là một ông trùm kinh doanh và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là người đã sáng lập nên đế chế dầu mỏ lừng lẫy – Tập đoàn Standard Oil, có biệt danh là “Vua dầu mỏ”. Ông "vua dầu mỏ" John D. Rockefeller trở thành tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ vào năm 1916, với tài sản tương đương gần 2% GDP cả nước khi đó. Vào thời kỳ đỉnh cao, ông độc quyền 80% ngành lọc dầu của Mỹ và 90% ngành kinh doanh đường ống dẫn dầu.



Bill Gates thậm chí còn coi Rockefeller là thần tượng duy nhất của mình. Tỷ phú Bill Gates từng nói rằng: "Người kiếm tiền đỉnh nhất trong lòng tôi không ai khác chính là Rockefeller".

Sau hơn 100 năm, gia tộc Rockefeller vẫn là một trong những gia tộc giàu có nhất thế giới. Điều khiến con cháu của Rockefeller có thể tiếp nối vinh quang và thành công của gia đình cho đến ngày nay không thể tách rời sự giáo dục của gia đình mà họ nhận được từ thời thơ ấu.

Không chỉ là vị tỷ phú danh tiếng, tài trí, Rockefeller còn được biết đến là một người cha tốt, ông còn để lại những bài học trí tuệ của mình qua 38 bức thư ông viết cho con cái mình. Chúng chưa đựng những tinh hoa mà ông muốn truyền lại cho thế hệ sau.

Tỷ phú John Davison Rockefeller Sr.

Những bức thư này thực sự ghi lại những thành tựu khác nhau của Rockefeller trong việc tạo ra huyền thoại về sự giàu có. Từ những bức thư này, chúng ta không chỉ thấy được tài năng kinh doanh xuất sắc của Rockefeller mà còn có cái nhìn thoáng qua về chiến lược tạo ra của cải của một thế hệ người giàu và trí tuệ độc đáo trong việc giáo dục con cái của họ.

Trong một bức thư ông Rockefeller viết cho con trai, tỷ phú Rockefeller có viết một câu chuyện gửi gắm những bài học về sự kiên nhẫn.

Kiên nhẫn, nhẫn nại là một chiến lược

Ở bức thư này, “vua dầu mỏ” Rockefeller cho biết, trước khi đạt được những thành công, trong quá khứ, khi mới kinh doanh, ông cũng từng phải nhẫn nhịn rất nhiều. Và vị tỵ phú cũng đạt được rất nhiều thành tựu từ sự nhẫn nhịn đó. Những lời “vua dầu mỏ” gửi đến con trai về bài học của sự kiên nhẫn:

Ta biết rằng khuất phục là kẻ thù của tư tưởng và là gông cùm của tự do. Tuy nhiên, đối với người có chí lớn, giữ vững sự kiên nhẫn cần thiết lại là một chiến lược thành công đã được thử nghiệm nhiều lần.

Chỉ khi có thể chịu đựng những điều người khác không thể chịu đựng thì mới làm được những điều người khác không thể làm. Bất cứ lúc nào, sự bốc đồng luôn là kẻ thù đáng sợ nhất của chúng ta. Nếu kiên nhẫn có thể giải quyết được những xung đột vốn không nên xảy ra, thì sự kiên nhẫn ấy luôn có giá trị. Ngược lại, sự nông nổi không thể giải quyết được khủng hoảng mà còn mang đến tai họa lớn hơn.

Kiên nhẫn không phải là sự khoan dung mù quáng. Con cần bình tĩnh xem xét tình hình và biết liệu quyết định của mình có đi chệch hướng hay gây tổn hại đến mục tiêu của mình hay không.

Trong mắt ta, kiên nhẫn không có nghĩa là nuốt giận, cũng không có nghĩa là hạ mình, mà là một chiến lược, và nó cũng là một loại rèn luyện tính cách, nó tạo ra tinh thần cạnh tranh.

John à, trên thế giới này có quá nhiều người và việc yêu cầu chúng ta phải kiên nhẫn, và cũng có quá nhiều người và việc dễ khiến chúng ta hành động theo cảm xúc. Vì vậy, con cần rèn luyện khả năng quản lý cảm xúc và kiểm soát tình cảm của mình, phải chú ý khi ra quyết định, không nên để cảm xúc chi phối, mà hoàn toàn dựa trên nhu cầu để đưa ra quyết định, phải luôn biết rõ mình muốn gì. Con cũng cần biết rằng, trong thế giới cơ hội, không có quá nhiều cơ hội để tranh giành. Nếu con thực sự muốn thành công, con nhất định phải nắm bắt và bảo vệ cơ hội của mình, hơn nữa phải tìm cách tranh giành cơ hội.

Ảnh minh họa.

Những bức thư mà Rockefeller gửi đến con trai tuy đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều thông điệp, bài học và ý nghĩa sâu sắc, thiết thực.



Nhiều câu nói chứa đựng những điều đáng suy ngẫm:

1. Thu nhập chỉ là sản phẩm phụ của công việc. Hãy làm tốt những gì bạn nên làm và hoàn thành tốt công việc bạn nên làm, mức lương lý tưởng nhất định sẽ đến. Và quan trọng hơn, phần thưởng cao nhất cho sức lao động của chúng ta không nằm ở những gì chúng ta đạt được mà nằm ở kết quả chúng ta trở thành.



2. Yêu công việc là một niềm tin. Với niềm tin này, chúng ta có thể biến những ngọn núi tuyệt vọng thành những tảng đá hy vọng. Nếu bạn coi công việc là một niềm vui, cuộc sống sẽ là thiên đường; nếu bạn coi công việc là một nghĩa vụ, cuộc sống sẽ là địa ngục.

3. Vay tiền không phải là việc xấu, nó sẽ không khiến bạn phá sản, chỉ cần là bạn không coi nó như một chiếc phao cứu sinh, chỉ dùng trong lúc khủng hoảng mà hãy coi nó như một công cụ đắc lực, bạn có thể sử dụng nó để tạo ra cơ hội.

4. Tình bạn được xây dựng trên cơ sở kinh doanh tốt hơn nhiều so với việc kinh doanh được xây dựng trên tình bạn. Hãy tử tế với người khác khi bạn đang đi lên, vì khi bạn xuống dốc, bạn sẽ gặp lại họ.

Ảnh minh họa.

5. Để quản lý và sử dụng tiền bạc, bạn phải sẵn sàng tự mình làm, tự quản lý các con số, không chỉ là nói suông về quản lý và chiến lược.

6. Đừng sống bằng sự may rủi mà hãy phát triển bằng cách lập kế hoạch. Kế hoạch tốt có thể ảnh hưởng đến vận may, thậm chí trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể ảnh hưởng đến cái gọi là may mắn.

7. Những lời bào chữa cản trở hầu hết mọi người đến với thành công. 99% thất bại là do mọi người đã quen với việc bao biện.

8. Không có gì trên đời có thể thay thế được lòng kiên trì. Tài năng cũng không thể, người có tài mà không gặp thời rất nhiều, thiên tài không thành công rất phổ biến. Chỉ có sự kiên trì và quyết tâm mới dẫn đến thành công.

