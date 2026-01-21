Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi: Cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại

21-01-2026 - 07:37 AM | Sống

U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi: Cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại

Các tuyển thủ U23 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ.

Sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc rạng sáng 21/1 ở bán kết U23 châu Á 2026, nỗi buồn không chỉ hiện diện trên sân cỏ mà cả không gian mạng cũng nhuốm màu trầm lắng. Trên trang cá nhân, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã đồng loạt đăng tải những dòng trạng thái xin lỗi người hâm mộ, như một cách đối diện trực tiếp với kết quả không như kỳ vọng và chia sẻ cảm xúc thật của mình sau trận đấu đáng quên.

Những lời xin lỗi được viết ngắn gọn, giản dị nhưng chứa nhiều day dứt. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không biện minh cho thất bại, các cầu thủ trẻ thẳng thắn xin lỗi vì đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Có người chỉ viết vỏn vẹn vài chữ "em xin cúi đầu xin lỗi", có người gửi lời cảm ơn tới các CĐV vẫn ở lại động viên đến phút cuối.

U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi: Cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại- Ảnh 1.

U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi: Cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại- Ảnh 2.

U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi: Cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại- Ảnh 3.

U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi: Cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại- Ảnh 4.

U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi: Cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại- Ảnh 5.

U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi: Cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại- Ảnh 6.

Hình ảnh những cầu thủ vừa rời sân với gương mặt thất thần, ngay sau đó lại xuất hiện trên mạng xã hội bằng những dòng xin lỗi, khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Thất bại 0-3 là cú sốc lớn, nhưng cách các tuyển thủ U23 Việt Nam lựa chọn đối diện với nó cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành của một tập thể còn rất trẻ.

Dưới các bài đăng, phần lớn người hâm mộ đã để lại bình luận động viên thay vì trách móc. Nhiều ý kiến cho rằng điều đáng trân trọng nhất lúc này là việc các cầu thủ dám nhận sai, dám cúi đầu sau thất bại và coi đây là bài học để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Sự cảm thông và sẻ chia ấy phần nào xoa dịu áp lực tinh thần mà các cầu thủ đang phải gánh chịu.

U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi: Cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại- Ảnh 7.

Thua trận là điều không ai mong muốn, nhưng đồng loạt xin lỗi người hâm mộ cho thấy U23 Việt Nam vẫn giữ được tinh thần tập thể và sự tôn trọng dành cho khán giả. Với lứa cầu thủ trẻ này, thất bại 0-3 không chỉ là nỗi buồn, mà còn là bước ngoặt để họ mạnh mẽ hơn trên con đường phía trước.

U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi: Cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại- Ảnh 8.

Cầu thủ Văn Trường động viên U23 Việt Nam từ xa

U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi: Cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại- Ảnh 9.

Ảnh: VFF


Theo Tú

Phụ nữ số

Từ Khóa:
u23

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyển thủ U23 Việt Nam chốt bến đỗ ngay trước trận gặp U23 Trung Quốc

Tuyển thủ U23 Việt Nam chốt bến đỗ ngay trước trận gặp U23 Trung Quốc Nổi bật

Phát hiện hơn 358 tỷ đồng tiền gửi của 42 khách hàng đồng loạt chảy vào tài khoản ngân hàng của 1 người phụ nữ sinh năm 1962

Phát hiện hơn 358 tỷ đồng tiền gửi của 42 khách hàng đồng loạt chảy vào tài khoản ngân hàng của 1 người phụ nữ sinh năm 1962 Nổi bật

Những người khỏe mạnh và có cuộc sống hạnh phúc luôn làm 10 việc trước 10 giờ sáng mỗi ngày

Những người khỏe mạnh và có cuộc sống hạnh phúc luôn làm 10 việc trước 10 giờ sáng mỗi ngày

06:38 , 21/01/2026
Bố chồng có tiền tỷ vẫn không giúp con trai, con dâu đến hỏi cho ra lẽ: Vừa bước vào nhà đã chết lặng

Bố chồng có tiền tỷ vẫn không giúp con trai, con dâu đến hỏi cho ra lẽ: Vừa bước vào nhà đã chết lặng

06:00 , 21/01/2026
Một vé trúng độc đắc Vietlott hơn 257 tỷ đồng

Một vé trúng độc đắc Vietlott hơn 257 tỷ đồng

04:32 , 21/01/2026
Khách mang 13,7 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm, 2 năm phát hiện đã mua bảo hiểm, nhân viên ngân hàng chỉ nói đúng 5 từ

Khách mang 13,7 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm, 2 năm phát hiện đã mua bảo hiểm, nhân viên ngân hàng chỉ nói đúng 5 từ

00:50 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên