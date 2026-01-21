U23 Việt Nam đồng loạt xin lỗi: Cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại

Sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc rạng sáng 21/1 ở bán kết U23 châu Á 2026, nỗi buồn không chỉ hiện diện trên sân cỏ mà cả không gian mạng cũng nhuốm màu trầm lắng. Trên trang cá nhân, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã đồng loạt đăng tải những dòng trạng thái xin lỗi người hâm mộ, như một cách đối diện trực tiếp với kết quả không như kỳ vọng và chia sẻ cảm xúc thật của mình sau trận đấu đáng quên.

Những lời xin lỗi được viết ngắn gọn, giản dị nhưng chứa nhiều day dứt. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không biện minh cho thất bại, các cầu thủ trẻ thẳng thắn xin lỗi vì đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Có người chỉ viết vỏn vẹn vài chữ "em xin cúi đầu xin lỗi", có người gửi lời cảm ơn tới các CĐV vẫn ở lại động viên đến phút cuối.

Hình ảnh những cầu thủ vừa rời sân với gương mặt thất thần, ngay sau đó lại xuất hiện trên mạng xã hội bằng những dòng xin lỗi, khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Thất bại 0-3 là cú sốc lớn, nhưng cách các tuyển thủ U23 Việt Nam lựa chọn đối diện với nó cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành của một tập thể còn rất trẻ.

Dưới các bài đăng, phần lớn người hâm mộ đã để lại bình luận động viên thay vì trách móc. Nhiều ý kiến cho rằng điều đáng trân trọng nhất lúc này là việc các cầu thủ dám nhận sai, dám cúi đầu sau thất bại và coi đây là bài học để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Sự cảm thông và sẻ chia ấy phần nào xoa dịu áp lực tinh thần mà các cầu thủ đang phải gánh chịu.

Thua trận là điều không ai mong muốn, nhưng đồng loạt xin lỗi người hâm mộ cho thấy U23 Việt Nam vẫn giữ được tinh thần tập thể và sự tôn trọng dành cho khán giả. Với lứa cầu thủ trẻ này, thất bại 0-3 không chỉ là nỗi buồn, mà còn là bước ngoặt để họ mạnh mẽ hơn trên con đường phía trước.

Cầu thủ Văn Trường động viên U23 Việt Nam từ xa

Ảnh: VFF



