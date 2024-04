U30 làm 20 phút mỗi ngày, ung dung kiếm hơn 11 tỷ đồng/năm nhờ công cụ ai cũng dùng được: Kinh doanh online muốn bội thu cần nắm chắc điều này

Francisco Rivera không thích nến, nhưng anh kiếm được hàng trăm nghìn USD từ kinh doanh online nến trên nền tảng Etsy.

Vào tháng 2/2023, Rivera đang sống ở Orlando, tiểu bang Florida, Mỹ, và làm việc bán thời gian cho công ty gia sư trực tuyến Outschool. Nhu cầu gia sư giảm khi các hoạt động sau giờ học trở lại sau đại dịch, vì vậy anh bắt đầu tìm kiếm thêm thu nhập ở lĩnh vực khác.

Anh bắt đầu tìm hiểu về dịch vụ in ấn theo yêu cầu. Người bán sẽ tạo ra các sản phẩm in trên áo phông hoặc cốc. Họ rao bán chúng trên các nền tảng trực tuyến như Etsy hoặc Amazon. Khi khách đặt hàng, nhà sản xuất sẽ in thiết kế đó lên sản phẩm và giao hàng.

Rivera đã chọn sản phẩm riêng cho mình đó là nến có màu trung tính với các câu quote dí dỏm. Anh thiết kế trên Canva và rao bán trên Etsy. Sau đó anh sử dụng dịch vụ có tên Printify để kết nối với các nhà sản xuất.

Theo các tài liệu mà CNBC Make It xem xét, cửa hàng Etsy của Rivera mang lại doanh thu khoảng 462.000 USD (khoảng 11,7 tỷ VNĐ) trong năm 2023. Số tiền này đủ để anh từ bỏ công việc dạy kèm vào tháng 12/2023.

Rivera ước tính mỗi sản phẩm bán ra có khoảng 30% đến 50% là lợi nhuận. Các chi phí anh cần thanh toán bao gồm phí sàn Etsy (gần 55.000 USD năm ngoái), tiền chi cho marketing và các dịch vụ của Printify.

Chàng trai 26 tuổi thường chỉ làm việc 20 phút mỗi ngày. Thỉnh thoảng, anh làm “tới” 2 tiếng để nghiên cứu xu hướng và thiết kế mẫu in mới.

Chia sẻ về ưu và nhược điểm từ công việc kinh doanh online của mình, Rivera cho biết rằng mô hình này có thể nhân rộng. Cái hay của mô hình này là rủi ro rất thấp. Chi phí đăng bán hàng trên Etsy là 0,20 USD.

Dù không thích nến, Rivera vẫn lựa chọn bán chúng vì đây là sản phẩm mới hơn trên thị trường. Sau khi lùng sục danh mục sản phẩm của YouTube và Printify, anh thích ý tưởng in những cụm từ dí dỏm vào sản phẩm. Anh cũng nhận thấy nhiều người đã bán quần áo và cốc uống nước trước đó nên lựa chọn nến thay thế.

Nhược điểm lớn nhất của nghề tay trái này là có nhiều người sẵn sàng sao chép ý tưởng của mình. Họ thấy sản phẩm bán chạy và bắt đầu làm theo. Việc nộp đơn khiếu nại vi phạm bản quyền cũng rất rắc rối.

Một lời khuyên Rivera dành cho những người bán hàng trực tuyến đó là sẵn sàng xoá những sản phẩm không mang lại kết quả như mong muốn. Thay vào đó, người bán nên nghiên cứu những sản phẩm bán chạy và sáng tạo từ đó.

Tham khảo CNBC