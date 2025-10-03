Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

UAV lạ bay trên không phận, sân bay Munich đóng cửa

03-10-2025 - 11:06 AM | Tài chính quốc tế

Đức trở thành quốc gia châu Âu mới nhất xảy ra tình trạng máy bay không người lái (UAV) vi phạm không phận sau Ba Lan, Romania, Na Uy và Đan Mạch.

Đài CNN cho hay sân bay Munich của Đức buộc phải đóng cửa tạm thời đêm 2-10 (giờ địa phương), qua đó trở thành trung tâm hàng không châu Âu mới nhất phải ngừng hoạt động sau làn sóng UAV lạ xâm nhập trái phép.

Tổng cộng 17 chuyến bay bị đình chỉ, ảnh hưởng đến gần 3.000 hành khách.

Ngoài ra, 15 chuyến bay đến đã được chuyển hướng sang các sân bay ở Stuttgart, Nuremberg và Frankfurt của Đức, cũng như Vienna ở nước Áo láng giềng.

UAV lạ bay trên không phận, sân bay Munich đóng cửa- Ảnh 1.

Cảnh sát và cứu hỏa đang làm nhiệm vụ ngày 3-10, sau khi nhiều chuyến bay tại sân bay Munich – Đức phải huỷ chuyến vì phát hiện UAV xâm nhập trái phép. Ảnh: AP

Sân bay ở bang Bavaria này là trung tâm của hãng hàng không quốc gia Đức Lufthansa và đã phục vụ gần 20 triệu hành khách trong nửa đầu năm nay.

Đây là sân bay châu Âu mới nhất phải đóng cửa sau khi phát hiện UAV gần đó. Loạt vụ việc tương tự đã xảy ra tại nhiều sân bay ở Đan Mạch tuần trước, khiến hàng chục ngàn hành khách bị ảnh hưởng.

Bà Sabine Sütterlin-Waack, Bộ trưởng Nội vụ bang Schleswig-Holstein, xác nhận nhiều vụ UAV bay trên hạ tầng trọng yếu và cơ sở quân sự tại miền Bắc nước Đức. 

"Các sự cố gần đây ở Đan Mạch và nhiều quốc gia châu Âu khác chủ yếu nhằm gây hoang mang dư luận và làm bất ổn tình hình tại châu Âu" - bà Sütterlin-Waack nhấn mạnh.

Theo tạp chí Der Spiegel, hàng loạt UAV được nhìn thấy bay qua nhà máy điện, bệnh viện, nhà máy lọc dầu … ở nhiều bang tại Đức nhưng chủ yếu giáp biên giới với Đan Mạch và Ba Lan.

Châu Âu ở trong tình trạng cảnh giác cao độ những tuần gần đây do hàng loạt vụ phát hiện máy bay không người lái.

Điện Kremlin phủ nhận có liên quan đến các vụ phát hiện máy bay không người lái, cũng như việc vi phạm không phận Estonia.

Theo Hải Hưng

Người Lao động

