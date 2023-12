UBND tỉnh Long An yêu cầu cục thuế chưa cưỡng chế thuế của công ty KCN Đồng Tâm

Theo đó, UBND tỉnh Long An nhận được văn bản số 306/CV-KT/KCN ngày 3/10/2023 và văn bản số 379/2023/CV-KT/KCN ngày 23/11/2023 của Công ty CP KCN Đồng Tâm về việc đề nghị bù trừ tiền GPMB vào tiền thuê đất phải nộp và ngừng cưỡng chế nợ thuế của công ty.

Về việc này, tại văn bản do Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn kí ngày 29/11 nêu rõ: UBND tỉnh Long An giao nhiệm vụ cho Sở tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường và các cơ quan có liên quan xem xét đề nghị của Công ty CP KCN Đồng Tâm về việc bù trừ tiền GPMB vào tiền thuê đất phải nộp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, UBND tỉnh đề nghị Cục thuế chưa thực hiện cưỡng chế nợ thuê trước khi tỉnh giải quyết kiến nghị của công ty về việc bù trừ tiền GPMB vào tiền thuế đất phải nộp.

UBND tỉnh Long An giao Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

Trước đó, ngày 17/11/2023, Cục Thuế tỉnh Long An công khai quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm. Công ty này là thành viên thuộc Đồng Tâm Group do ông Võ Quốc Thắng (hay còn được gọi là “Bầu” Thắng) làm Chủ tịch HĐQT.

Lý do bị cưỡng chế công ty có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế hơn 52,1 tỷ đồng. Quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 17/11/2023 đến ngày 18/11/2024.