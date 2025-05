Úc tổng tuyển cử nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump "phủ bóng"

Tương lai chính trị của Úc trong thời gian tới sẽ được quyết định bởi lá phiếu của người dân trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 3-5 (giờ địa phương).

Cuộc bầu cử này diễn ra trong bối cảnh cử tri Úc đặc biệt quan tâm tân lãnh đạo đất nước phải giải quyết được bài toán chi phí sinh hoạt tăng cao, khủng hoảng nhà ở, y tế, giáo dục, chính sách nhập cư, biến đổi khí hậu, vấn đề năng lượng...

Các nhà phân tích đánh giá cuộc đua chủ là sự so kè giữa Đảng Lao động của Thủ tướng Anthony Albanese với Đảng Tự do đối lập do ông Peter Dutton lãnh đạo.

Lãnh đạo Đảng Tự do Úc Peter Dutton vận động tranh cử tại một trạm xăng ở Perth với thông điệp nêu bật chi phí sinh hoạt tăng cao ở Úc. Ảnh: EPA

Cuộc bầu cử lần này còn bị ảnh hưởng bởi các sự kiện quốc tế, đặc biệt là chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến người dân Úc lo ngại về sự chuyển hướng của các ứng cử viên bảo thủ.

Các cuộc thăm dò ý kiến trước bầu cử cho thấy Đảng Lao động chiếm ưu thế nhất định so với Đảng Tự do đối lập nhưng khó áp đảo trong tổng số 150 ghế tại Hạ viện.

Kết quả cuộc bầu cử tại Úc cũng giúp nhận thức rõ hơn có hay không tâm lý chống lại các ứng viên bảo thủ, đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump đã có hơn 100 ngày trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ hai.

Thủ tướng trung tả Mark Carney của Canada mới đây cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia được cho là nhờ vào tâm lý chống Tổng thống Donald Trump. Canada không chỉ là quốc gia G20 mà còn là đồng minh của Mỹ.

Thực tế, Thủ tướng Anthony Albanese đã phản ứng trước chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump bằng cách kêu gọi người dân Úc mua sản phẩm nội địa để giảm thiểu tác động tiêu cực từ các biện pháp này .

Khoảng 18 triệu cử tri Úc (đã đăng ký chính thức) không chỉ bỏ phiếu cho các ghế tại Hạ viện mà còn bầu ra 40 ghế trong Thượng viện, thay thế các thượng nghị sĩ đã kết thúc nhiệm kỳ 6 năm của mình.