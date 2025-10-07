Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ukraine tuyên bố phá hủy “mắt thần” Zhitel hiếm có của Nga

07-10-2025 - 15:04 PM | Tài chính quốc tế

Hệ thống R-330Zh Zhitel là một trong những trang thiết bị tác chiến điện tử phức tạp và giá trị nhất mà Nga đang triển khai trên thực địa.

Quân đội Ukraine vừa tuyên bố đã phá hủy hệ thống tác chiến điện tử (EW) R-330Zh Zhitel hiếm có và đắt đỏ của Nga tại vùng Luhansk.

Theo trang Defense Express, thành công trên là do các đơn vị điều khiển Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine phối hợp với trinh sát của lực lượng biên phòng thực hiện.

Hệ thống R-330Zh Zhitel được xem là một trong những trang thiết bị tác chiến điện tử phức tạp và giá trị nhất mà Nga đang triển khai trên thực địa.

Quân đội Uraine tuyên bố việc loại bỏ Zhitel không chỉ làm suy yếu năng lực của đối phương mà còn chứng minh hiệu quả ngày càng cao của lực lượng điều khiển thiết bị bay không người lái (drone) và khả năng phối hợp trinh sát.

Ukraine tuyên bố phá hủy “mắt thần” Zhitel hiếm có của Nga- Ảnh 1.

Hệ thống R-330Zh Zhitel. Ảnh: militarnyi

Hệ thống Zhitel được biết đến với khả năng gây nhiễu trên diện rộng các loại thông tin liên lạc.

Theo thông số kỹ thuật, Zhitel có thể làm gián đoạn liên lạc vô tuyến mặt đất trong phạm vi tới 25 km và làm nhiễu liên lạc trên không trong phạm vi tới 50 km. 

Điều này khiến hệ thống trên trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả mạng lưới thông tin chiến thuật và các máy bay không người lái của Ukraine hoạt động trong khu vực.

Zhitel là hệ thống công nghệ phức tạp và đa chức năng, có khả năng thực hiện cả các hoạt động tác chiến điện tử tấn công lẫn phòng thủ.

Hệ thống này không chỉ gây nhiễu thông tin liên lạc của đối phương mà còn có thể xác định vị trí và định vị tam giác các nguồn phát tín hiệu vô tuyến, cung cấp tọa độ chính xác cho các cuộc tấn công bằng pháo binh hoặc tên lửa tiếp theo. 

Khả năng kép này khiến Zhitel trở thành công cụ quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát phổ điện từ trên chiến trường.

Vì vậy, nếu Zhitel bị phá hủy thật sự, điều này sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng của Nga trong việc cản trở hệ thống chỉ huy, điều khiển, trinh sát và dẫn bắn của Ukraine, vốn phụ thuộc nhiều vào định vị GPS.

Defense Express cho biết từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát, chỉ có 23 hệ thống Zhitel R-330Zh bị phá hủy được xác nhận. Con số này nhấn mạnh mức độ hiếm có và giá trị cao của Zhitel.

Việc mất hệ thống Zhitel không chỉ gây thiệt hại tài chính cho Moscow, mà còn tạo ra lỗ hổng tạm thời trong mạng lưới tác chiến điện tử của Nga trên tiền tuyến.

Ukraine tấn công lớn vào Hạm đội Biển Đen của Nga

Theo Huệ Bình

Người Lao động

Từ Khóa:
Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng yên chạm đáy 2 tháng, Nikkei 225 lập đỉnh 2 phiên liên tiếp: Mọi ánh mắt đổ dồn vào chính trị Nhật Bản

Đồng yên chạm đáy 2 tháng, Nikkei 225 lập đỉnh 2 phiên liên tiếp: Mọi ánh mắt đổ dồn vào chính trị Nhật Bản Nổi bật

160.000 thùng dầu bất ngờ biến mất khỏi Nga mỗi ngày, đến châu Âu cũng 'lo ngay ngáy': Chuyện gì đang xảy ra?

160.000 thùng dầu bất ngờ biến mất khỏi Nga mỗi ngày, đến châu Âu cũng 'lo ngay ngáy': Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Cảnh tượng "không thở được" ghi nhận tại hàng loạt địa điểm nổi tiếng nhất Trung Quốc những ngày này

Cảnh tượng "không thở được" ghi nhận tại hàng loạt địa điểm nổi tiếng nhất Trung Quốc những ngày này

14:41 , 07/10/2025
Tại sao những trận bão lũ ngày càng nghiêm trọng hơn?

Tại sao những trận bão lũ ngày càng nghiêm trọng hơn?

14:14 , 07/10/2025
Lại có thêm chuyện không tưởng ở thành phố “một tầng xây ba ngày” ở Trung Quốc: Chỉ có ở trên phim

Lại có thêm chuyện không tưởng ở thành phố “một tầng xây ba ngày” ở Trung Quốc: Chỉ có ở trên phim

13:51 , 07/10/2025
Trung Quốc lại đi trước thế giới một bước: Mọi thao tác đổi pin xe điện chỉ mất 3 phút, gần 150.000 lượt đổi thực hiện mỗi ngày tại hơn 3.500 trạm

Trung Quốc lại đi trước thế giới một bước: Mọi thao tác đổi pin xe điện chỉ mất 3 phút, gần 150.000 lượt đổi thực hiện mỗi ngày tại hơn 3.500 trạm

13:31 , 07/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên