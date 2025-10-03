EU tính đưa 200 tỷ USD tài sản của Nga cho Ukraine, Moscow sẵn sàng trả đũa: Ra sắc lệnh mới, sẽ 'xả' nhanh gần 50 tỷ USD của hàng trăm doanh nghiệp phương Tây

Nguồn tin thân cận với chính phủ cho biết, sắc lệnh này là bước chuẩn bị cho khả năng Moscow sẽ đáp trả nếu Liên minh châu Âu (EU) tiến hành tịch thu tài sản nhà nước Nga bị đóng băng tại phương Tây để hỗ trợ Ukraine.

Sắc lệnh mới cho phép rút ngắn thời gian định giá tài sản trước khi bán xuống còn 10 ngày và đẩy nhanh quy trình đăng ký quyền sở hữu. Ngân hàng nhà nước Promsvyazbank được chỉ định làm đầu mối xử lý các thương vụ theo cơ chế đặc biệt này. Theo tài liệu được công bố trên cổng thông tin chính phủ Nga, các thay đổi được thực hiện nhằm “đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây”.

Mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, khẳng định: “Nếu phương Tây tịch thu, Nga sẽ sự đáp trả”. 1 ngày trước đó, ông gọi kế hoạch của EU là “chiếm đoạt tài sản trái phép”.

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU họp tại Đan Mạch để thúc đẩy kế hoạch sử dụng tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng, trị giá tới 140 tỷ euro, làm nguồn vốn vay cho Ukraine, Moscow tuyên bố sẵn sàng hành động. Dự kiến kế hoạch này sẽ được chính thức đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh EU vào cuối tháng. Trong khi đó, việc Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump tạm ngưng hỗ trợ trực tiếp cho Kyiv đang khiến gánh nặng tài chính đè lên vai châu Âu.

Hiện vẫn còn hàng trăm doanh nghiệp phương Tây đang hoạt động tại Nga trong các lĩnh vực như ngân hàng, hàng tiêu dùng… trong đó có UniCredit (Ý), Raiffeisen Bank (Áo), PepsiCo (Mỹ) và Mondelez (Mỹ). Dù phần lớn các công ty này chưa bị quốc hữu hoá, Nga đang dần chuyển một số công ty về quyền quản lý tạm thời và bán lại cho các nhà đầu tư nội địa với mức giá chiết khấu sâu.

Một điểm đáng chú ý khác là sắc lệnh mới cũng có thể áp dụng với các tài sản từng thuộc về nhà đầu tư Nga nhưng đã bị tịch thu. Theo công ty luật Nektorov, Saveliev & Partners tại Moscow, tổng giá trị tài sản đã bị nhà nước Nga thu giữ kể từ năm 2022 đến nay ước đạt 3.9 nghìn tỷ rúp (khoảng 48 tỷ USD). Nhiều trường hợp bị tịch thu vì lý do sở hữu hai quốc tịch, bị cáo buộc cực đoan hoặc tham nhũng.

Trong phát biểu gần đây, ông Putin cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm tịch thu dự trữ ngoại hối của Nga sẽ đe dọa nghiêm trọng đến trật tự tài chính toàn cầu. Ông nhấn mạnh, các hành động như vậy sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm và làm xói mòn lòng tin vào hệ thống tài chính quốc tế.

Trong khi EU khẳng định kế hoạch hiện tại không phải là tịch thu tài sản, mà chỉ sử dụng lãi sinh ra từ các khoản tiền bị đóng băng, thì phía Nga vẫn giữ quan điểm cứng rắn và chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản “ăn miếng trả miếng”.

