Ứng dụng hot nhất ngay lúc này, ai lái xe cũng nên tải về ngay

Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe... chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định cụ thể mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Các quy định mới về xử phạt an toàn giao thông nhận được sự quan tâm lớn từ người dân. Bên cạnh đó, ứng dụng VNeTraffic cũng đang có lượng tìm kiếm, tải về lớn và hiện đang đứng vị trí Top 1 trên kho ứng dụng App Store. Đây là ứng dụng thông trên thiết bị di động do Bộ Công an quản lý, vận hành.

Ứng dụng VNeTraffic đang đứng vị trí cao nhất trên BXH ứng dụng trên App Store

Ứng dụng VNeTraffic là kênh giao tiếp quan trọng giữa công dân và lực lượng CSGT, cung cấp thông tin về giao thông, giúp công dân gửi các phản ánh, thông tin thu thập về tình hình giao thông cũng như tố giác, phản ánh các vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông; theo dõi được tình trạng các phản ảnh, lịch sử đã phản ánh, lịch sử đã vi phạm, biển số đấu giá, tra cứu phạt nguội, gửi góp ý…

Ứng dụng VNeTraffic

VNeTraffic cũng cập nhật thông tin phương tiện vi phạm gồm: loại phương tiện, biển số, màu biển số, thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm, đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ việc, số điện thoại liên hệ để người dân tra cứu.



Đặc biệt, ứng dụng cũng cập nhật thông tin về việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên nền tảng điện tử, giúp người vi phạm theo dõi và thực hiện các quy định một cách thuận tiện.

Ngoài ra, người dân cũng có thể cập nhật thông tin của phương tiện vi phạm trên website của Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an.

Các tính năng tiện ích được tích hợp trên VNeTraffic

So với phương pháp truyền thống, việc nhận thông báo qua ứng dụng giúp giảm thiểu các bất tiện như phải chờ đợi thông báo giấy hoặc trực tiếp đến cơ quan chức năng để xử lý. Người dân có thể theo dõi tiến trình xử lý vi phạm thông qua VNeTraffic, đảm bảo sự minh bạch trong quá trình giải quyết.

Đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính sẽ xác định thông tin phương tiện, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan thông qua cơ quan đăng ký xe, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Nếu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi phát hiện vi phạm hành chính, nhưng vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an xã, phường, thị trấn thì chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến công an xã, phường, thị trấn nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở.

Hiện tại, ứng dụng VNeTraffic hiện đã có mặt trên cả hai nền tảng Android và iOS. Người dân có thể tải ứng dụng từ Google Play Store hoặc App Store bằng cách gõ tên "VNeTraffic", sau đó thực hiện đăng ký tài khoản bằng số điện thoại và thông tin cá nhân.