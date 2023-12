Ủng hộ quan điểm “nhân viên nghỉ việc, sếp nên xem lại mình”, ứng viên 9x được chốt lương nghìn đô, vượt nghìn cây số ra Hà Nội làm việc

Đối đầu căng thẳng với chủ đề gây tranh cãi

Cơ hội cho ai - Whose chance? tuần này mở đầu với màn so kè căng thẳng của cặp ứng viên ngang sức ngang tài trong ngành truyền thông, marketing, đó là cặp ứng viên Đinh Ngọc Thắng - Phạm Thị Thúy Vy.

Ứng viên Đinh Ngọc Thắng (30 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh) tốt nghiệp ngành Nghệ thuật sân khấu tại Cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Anh có hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing, có thế mạnh về truyền thông đa phương tiện, lên ý tưởng và kế hoạch sản xuất TVC cho chiến dịch quảng cáo ô tô; 3 năm làm việc tại tập đoàn ô tô và hơn 2 năm làm vị trí quản lý trưởng phòng Marketing.

Phạm Thị Thúy Vy (27 tuổi đến từ Tiền Giang), tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh thương mại tại đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM). Cô có 2 năm làm việc trong ngành giáo dục vị trí nhân viên nghiên cứu ứng dụng, hơn 3 năm làm việc trong ngành Marketing với các vị trí nhân viên sáng tạo nội dung, quản lý truyền thông đa nền tảng, tham gia vào đội ngũ cốt lõi trong các dự án startup về công nghệ và Kinh doanh F&B, và đồng dịch giả quyển sách ‘Khuất phục tử thần’ xuất bản năm 2020.

Hai ứng viên bắt đầu vòng Đối mặt với chủ đề tranh biện: “Có quan điểm cho rằng 'Nhân viên nghỉ việc, sếp nên xem lại mình', bạn đồng tình hay phản đối quan điểm trên?”

Ứng viên Thúy Vy hoàn toàn phản đối quan điểm trên và cho rằng cả sếp và nhân viên đều nên xem lại mình. Trong khi đó ứng viên Ngọc Thắng lại có ý kiến trái ngược hoàn toàn. Theo anh, sếp là người phải cân nhắc khi nhân viên nghỉ việc, cân nhắc về những bài học cho những lần tuyển dụng sau, cũng như cân nhắc về khoảng thời gian tốt đẹp nhân viên đó cống hiện cho công ty.

Sếp Lan đặc biệt hứng thú với chủ đề tranh biện của chương trình và cho biết đây là vấn đề mà nhiều doanh nhân, startup và các sếp ở cấp trung và cao cấp quan tâm. Với phần thể hiện của 2 ứng viên, đồng thời sếp cũng đặt câu hỏi ‘chí mạng’ để kiểm tra độ thành thật của ứng viên trong việc từng nói xấu sếp và công ty cũ không.

Ứng viên Thúy Vy cho rằng nếu nhân viên nghỉ việc, cả sếp và nhân viên đều nên nhìn nhận lại bản thân

Cả 2 ứng viên đều thừa nhận có từng nghỉ việc và nói xấu sếp và công ty cũ.‘Con người ai cũng có lòng tham và doanh nghiệp nào cũng có vấn đề , các sếp luôn có những câu chuyện riêng của mình mà không thể chia sẻ’ - Ngọc Thắng thành thật.

Sếp Trí nhận xét Thúy Vy trả lời nước đôi và thích quan điểm của ứng viên Ngọc Thắng hơn. Với con mắt của người quản lý, Sếp Trí cho rằng nhân viên nghỉ việc thì 100% là do sếp sai. Theo Sếp Trí lý giải, một người sếp để cho nhân viên nghỉ tức là đã làm mất 2 năm cơ hội của công ty và 2 năm cơ hội của một người khác phù hợp để làm công việc đó. “Mất 3-6 tháng để tuyển được người, 3-6 tháng tiếp để coi người đó làm việc được hay không, 3-6 tháng sau đó để người đó bắt đầu lục đục xin nghỉ hoặc cho người ta nghỉ, 3-6 tháng khác nữa để tuyển người khác thay thế” - Sếp Trí chi tiết.

Như vậy, khi một nhân viên nghỉ, có thể người sếp đó không sai về mặt là phát triển nhân viên hoặc quản lý nhân viên, nhưng đầu vào họ chọn sai người hoặc họ không giữ được nhân viên đó. Mặc dù thích góc nhìn của ứng viên Ngọc Thắng nhưng Sếp Trí cho rằng nếu doanh nghiệp mà không ai nghỉ thì sếp cũng phải xem lại doanh nghiệp liệu có đang thực sự phát triển không.

Với quan điểm này của Sếp Trí, ứng viên Ngọc Thắng không ngại nói thẳng "Nếu mà một doanh nghiệp không có người thay đổi thì sếp phải là người ra đi". Chia sẻ có phần mạnh bạo của Ngọc Thắng khiến các sếp không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, lý lẽ ứng viên này đưa ra rất thuyết phục nên ghi điểm trong mắt các sếp.

Ứng viên Ngọc Thắng không ngại bày tỏ những quan điểm thẳng thắn xoay quanh mối quan hệ giữa sếp và nhân viên

Ở phương diện khác, Sếp Tiến lại mong muốn được biết mục đích thật sự của của Ngọc Thắng khi đến chương trình tìm cơ hội thì ứng viên thừa nhận bản thân đi làm vì danh: “Em đang muốn là một con người mà gắn bó với một doanh nghiệp và sau này khi doanh nghiệp phát triển lên thành một tập đoàn thì em sẽ là người được nhắc đến vì những đóng góp của tập đoàn đó".



Với phần thể hiện đầy cá tính ở vòng Đối mặt, ứng viên Ngọc Thắng đã dành 4/7 lượt bình chọn từ các sếp và giành quyền bước vào vòng Chinh phục. Ứng viên Thúy Vy rất tiếc phải dừng lại cuộc thi với 3/7 phiếu bình chọn, nhưng được Sếp Hữu Tiến trao cơ hội khác giúp ứng viên này ‘mở rộng vùng an toàn’ sau chương trình.

Chinh phục sếp Lan chi lương nghìn đô, giữ luôn vị trí Leader

Bước vào vòng Chinh phục ứng viên Ngọc Thắng mong muốn được một trong các sếp trao cơ hội được phụ trách phòng Marketing hoặc phụ trách mảng Multimedia của doanh nghiệp.

Theo lộ trình công việc ứng viên này chia sẻ, anh sẽ cống hiến hết sức mình trong khoảng 2 năm đầu, sau đó muốn được luân chuyển sang bộ phận khác hoặc làm vị trí cố vấn để thực hiện mục tiêu: “Luôn luôn đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp để sau này doanh nghiệp lớn mạnh hơn thì luôn luôn nhắc tới em”.

Sau khi trải qua các câu hỏi rất cam go của các Sếp như có đồng ý thay đổi vị trí chỗ làm, từ SG ra Hà Nội hay không hay đã làm đến vị trí Marketing Manager giờ ứng tuyển vị trí truyền thông nội bộ thì quá an toàn và muốn biết lý do đằng sau quyết định này hay Từ đâu em có suy nghĩ làm việc cống hiến hết mình trong 2 năm sau đó làm vị trí cố vấn…cuối cùng Ngọc Thắng đã có được 2 đèn xanh đến từ sếp Lan và Sếp Hiếu để đi tiếp vào vòng trong.

Tại vòng 3, sự “ chịu chi” để tuyển dụng nhân tài của Sếp Lan đã giành được ứng viên Ngọc Thắng về đầu quân cho Atlantic group, vị trí Leader team truyền thông nội bộ với mức lương 23.333.333 đồng.

Nam ứng viên được thuyết phục để từ miền Nam bay ra Hà Nội đầu quân cho sếp Lan