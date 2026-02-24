Ung thư “phát ra” dấu hiệu này ở người đàn ông 58 tuổi, ngỡ do uống nhiều nước nên suýt trả giá đắt

Một người đàn ông đã được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt sau khi cho rằng thói quen đi vệ sinh ban đêm suốt một năm chỉ đơn giản là do “uống quá nhiều nước”. Thực tế, ông đã sống chung với căn bệnh mà nhiều người gọi là “kẻ giết người thầm lặng”, ảnh hưởng đến hàng nghìn nam giới.

Ed Matthews đã bỏ qua một dấu hiệu cảnh báo sớm cho đến khi một buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ vào tháng 4/2025 dẫn đến chẩn đoán làm thay đổi cuộc đời ông. Chuyên gia ngân hàng đầu tư đến từ Putney, ở London, Anh, đã trải qua ca phẫu thuật robot cắt bỏ tuyến tiền liệt vào tháng 7 năm ngoái và hiện đã khỏi ung thư.

Người đàn ông 58 tuổi này dự kiến sẽ tham gia London Marathon trong hai tháng tới để gây quỹ cho tổ chức từ thiện Prostate Cancer UK. Ông đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về căn bệnh “kẻ giết người thầm lặng” ảnh hưởng đến một trong tám nam giới.

Ed Matthews đã bỏ qua một dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư tuyến tiền liệt.

Ed chia sẻ: “Tôi thường thức dậy giữa đêm và đi vệ sinh vài lần nhưng không nghĩ nhiều về điều đó. Tôi chưa bao giờ bị chảy máu, nhưng trong khoảng một năm hoặc 18 tháng, tôi đi tiểu thường xuyên hơn. Tôi không cảm thấy đó là vấn đề gì. Tôi nghĩ đơn giản là do uống quá nhiều nước vào buổi tối.”

Đi tiểu đêm (nocturia) có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt, nhưng thường là do các vấn đề không phải ung thư như phì đại tuyến tiền liệt lành tính (BPH) hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Dù nó có thể là dấu hiệu khối u chèn ép niệu đạo, điều đó không có nghĩa chắc chắn bạn mắc ung thư.

Nhìn lại chẩn đoán của mình, ông nói: “Từ một người luôn khỏe mạnh, thế giới của bạn bỗng chốc đảo lộn.” Là người yêu thích golf và trượt tuyết, Ed cảm thấy “khỏe mạnh và sung sức” khi tham gia buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức vào tháng 4 năm ngoái.

Trong lần kiểm tra này, ông thực hiện xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) với kết quả 4,2. Dù cao hơn mức bình thường một chút, con số này không bị coi là “đáng báo động” và các bác sĩ đã giới thiệu ông đến bác sĩ tiết niệu để kiểm tra thêm như một biện pháp phòng ngừa.

Sau khi kết quả chụp MRI chưa rõ ràng, Ed tiếp tục sinh thiết. Đến tháng 4, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt – chỉ ba tuần sau buổi kiểm tra định kỳ.

Ông nói: “Tôi như bị ném vào một thế giới đau đớn. Đó là một cú sốc tinh thần. Không ai muốn được thông báo mình mắc ung thư. Tôi thậm chí còn không thực sự biết tuyến tiền liệt là gì. Kiến thức của tôi lúc đó chỉ khoảng 2/10.”

Hồi chuông cảnh tỉnh

Hai tháng sau, ông trải qua ca phẫu thuật robot cắt bỏ tuyến tiền liệt và các xét nghiệm tiếp theo cho thấy không còn dấu hiệu ung thư. Nay sức khỏe đã ổn định, ông thừa nhận biến cố này là một “hồi chuông cảnh tỉnh”.

Ông chia sẻ: “Nó khiến bạn nhìn lại mọi thứ – bạn bè, gia đình, các mối quan hệ, công việc. Giống như được thiết lập lại hoàn toàn. Bạn nhận ra điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống.”

Trải nghiệm này cũng thôi thúc ông nâng cao nhận thức về ung thư tuyến tiền liệt – điều ông hy vọng sẽ làm được thông qua việc chạy London Marathon. Ed cho biết: “Tôi rất cởi mở và thẳng thắn kể với mọi người về những gì đã xảy ra, và tôi nghĩ điều đó khiến nhiều bạn bè, người quen đi kiểm tra.”

“Tôi nghĩ ung thư vú đã làm rất tốt trong việc nâng cao nhận thức và nó được nhắc đến nhiều hơn, trong khi ung thư tuyến tiền liệt giống như một kẻ giết người thầm lặng. Cứ tám người đàn ông thì có một người sẽ sống chung với chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, không nhất thiết chết vì nó nhưng đã từng được chẩn đoán.”

Cùng tham gia còn có con gái 20 tuổi của Ed, Maddie, người hy vọng gây quỹ cho các tổ chức khác như Dementia UK và Dean House Care Home để tưởng nhớ bà ngoại quá cố, người đã qua đời vì sa sút trí tuệ vào năm ngoái.

Ed và con gái sẽ cùng tham gia London Marathon trong hai tháng tới để gây quỹ cho các tổ chức từ thiện về sức khỏe.

Pascale Harvie, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của JustGiving - nền tảng mạng xã hội đa quốc gia của Anh dành cho hoạt động từ thiện, cho biết: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi hỗ trợ Ed tham gia London Marathon năm nay, cũng là dịp tròn một năm kể từ khi ông được chẩn đoán ung thư.”

“Câu chuyện của ông là minh chứng cho tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và sự khác biệt mà nó có thể tạo ra trong việc cứu sống con người. Tất cả mọi người tại JustGiving sẽ cổ vũ ông khi ông cùng con gái Maddie cán đích.”