Unilever Việt Nam thúc đẩy xây dựng chuỗi giá trị phi phát thải

Sẽ không có một Unilever bền vững nếu không có một hành tinh bền vững



Unilever - một trong những tập đoàn hàng đầu toàn cầu đã xác định "kim chỉ nam" phát triển bền vững từ rất sớm. Lịch sử của Unilever khởi đầu vào những năm 1880 tại Anh, với sản phẩm bánh xà phòng Sunlight giúp mọi người giữ gìn vệ sinh tốt hơn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Có thể thấy, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh doanh song hành với việc tạo ra các giá trị tích cực cho xã hội và môi trường đã nằm trong DNA của Unilever kể từ những ngày đầu thành lập.

Chiến lược phát triển bền vững toàn cầu của Unilever dựa trên 3 trụ cột chính: Cải thiện sức khỏe của hành tinh; Cải thiện sức khỏe, sự tự tin và hạnh phúc của mọi người; Đóng góp vào một xã hội công bằng, hòa nhập hơn. Trong bối cảnh các thách thức liên quan đến sức khỏe hành tinh ngày một trở nên cấp thiết, Unilever đang thể hiện những nỗ lực quyết liệt hơn trong việc thực hiện các mục tiêu khí hậu một cách toàn diện, hiệu quả.

Hành trình doanh nghiệp chuyển đổi xanh hướng tới phi phát thải

Để thực hiện các mục tiêu khí hậu một cách tổng thể, Unilever hướng đến các giải pháp cắt giảm khí nhà kính, đưa mức phát thải ròng bằng "0" (Net Zero). Từ tầm nhìn đạt mục tiêu Net Zero của Unilever toàn cầu, Unilever Việt Nam đã có những phương pháp tiếp cận phù hợp, bao gồm kiểm soát các hoạt động trong chuỗi vận hành, từ đó tiến đến tối ưu phát thải trên toàn bộ chuỗi giá trị (value chain). Cùng với đó, bản thân các nhãn hàng từ Unilever cũng tích cực triển khai các hoạt động góp phần tạo ra tác động rộng lớn cho toàn xã hội nhờ vào độ nhận diện và mức độ ảnh hưởng lớn của thương hiệu.

Toàn bộ nhiên liệu vận hành lò hơi ở tất cả các cụm nhà máy của Unilever trên toàn quốc được sử dụng từ viên nén sinh khối (biomass) tái chế thay thế cho các nhiên liệu hóa thạch (diesel).



Unilever còn tiên phong triển khai chuỗi hoạt động Positive Carbon - tạo nguồn carbon tích cực bằng các chương trình trồng cây phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng tới mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh đến năm 2025. Vào năm 2021, Unilever Việt Nam đã bổ sung chứng chỉ năng lượng tái tạo IREC đối với nguồn điện đang sử dụng tại tất cả các nhà máy, văn phòng và trung tâm phân phối thuộc tập đoàn để hướng tới mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, Unilever đã chủ động kêu gọi sự hợp tác, chung tay của tất cả các đối tác, nhà cung cấp trong toàn chuỗi giá trị để đồng hành thực hiện các giải pháp cắt giảm khí nhà kính một cách toàn diện. Tại Hội thảo vào tháng 5/2022, Unilever đã cùng hơn 200 đối tác trong toàn chuỗi cung ứng cam kết hành động vì khí hậu, thông qua hợp tác xây dựng chuỗi giá trị không phát thải carbon đến năm 2039.

Nhằm mang đến tác động sâu rộng hơn nữa hướng tới các mục tiêu khí hậu, Unilever đồng thời tập trung vào khía cạnh "xanh" trong mọi hoạt động của từng ngành hàng. Doanh nghiệp không ngừng cải tiến hướng đến mục tiêu tạo ra các sản phẩm tốt hơn cho sức khỏe người tiêu dùng, và trên hết là xanh hơn để góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Unilever đẩy mạnh nghiên cứu phát triển công thức sản phẩm cùng với bao bì sản phẩm bền vững.

Chương trình Hành động vì một Việt Nam xanh Unilever hợp tác với Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Chương trình "Tương Lai Xanh" hướng tới cam kết dần loại bỏ toàn bộ các carbon nguồn gốc hóa thạch không thân thiện với môi trường bằng thành phần có nguồn gốc thiên nhiên và có khả năng phân hủy sinh học đến 100%. Chương trình đồng thời hướng đến việc sử dụng các thành phần có trọng lượng nhẹ hơn, nhờ đó cắt giảm đáng kể các thành phần công thức sản phẩm gây phát thải khí nhà kính, giúp quá trình vận chuyển sản phẩm hiệu quả, ít ảnh hưởng tới môi trường hơn.



Việc thay đổi nhận thức cộng đồng và tác động rộng hơn đến toàn xã hội cũng là yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu Net Zero một cách tổng thể. Trong nhiều năm liền, Unilever tích cực chia sẻ chính sách và quan điểm về khí hậu, các mô hình giảm phát thải hiệu quả, mô hình kinh tế tuần hoàn… nhằm lan tỏa các giá trị tích cực và thúc đẩy chuyển đổi xanh ở diện rộng.

Bà Lê Thị Hồng Nhi - Giám đốc Truyền thông Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever chia sẻ tại Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2023

Bà Lê Thị Hồng Nhi – Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Unilever Việt Nam chia sẻ: "Hành trình chuyển đổi xanh đóng vai trò hạt nhân trong việc hướng tới phát triển bền vững. Tại Unilever, chúng tôi cam kết xây dựng"chuỗi giá trị xanh phi phát thải" như là cốt lõi của mô hình kinh doanh bền vững; và trên thực tế đã tiên phong đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng "0" trong toàn bộ hệ thống vận hành của mình từ năm 2021. Không chỉ dừng lại ở đó, Unilever cũng tiếp tục lan tỏa và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh này tới hệ thống hàng trăm các đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị, trở thành lực đẩy cho sự chuyển mình mang tính hệ thống của nền kinh tế.".