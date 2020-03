UNIQLO khai trương tại Hà Nội: Cực nhiều món đẹp xịn giá chỉ 249k - 499k, store rộng đi mỏi chân chưa xem hết đồ

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng thì hôm nay 6/3, UNIQLO Phạm Ngọc Thạch - cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại Hà Nội đã chính thức khai trương. Chuỗi ngày sốt ruột order đồ từ nước ngoài, gửi gắm người thân bạn bè "ship" đồ từ Sài Gòn đã kết thúc, vì giờ đây chúng ta đã có thể shopping trực tiếp bằng bạn bằng bè rồi!



9h30 sáng 6/3: UNIQLO Phạm Ngọc Thạch chính thức mở cửa đón khách

Dù theo lịch là 9h30 sáng, UNIQLO Phạm Ngọc Thạch mới chính thức khai trương nhưng từ sớm, khá đông khách hàng đã có mặt xếp hàng để trở thành những người đầu tiên được vào shopping.

Mỗi khách hàng đều được phát cà phê kèm bánh quy để ăn nhẹ trong lúc xếp hàng. Đặc biệt, phía UNIQLO Việt Nam cũng chuẩn bị khẩu trang cho khách, thể hiện rõ sự chu đáo giữa mùa dịch.

9h30, nghi lễ cắt băng khánh thành diễn ra, UNIQLO Phạm Ngọc Thạch chính thức mở cửa đón khách vào shopping.

Mỗi người một giỏ đồ, hào hứng vì sắp có chầu shopping ra trò.

Bức tường áo phông UT bao quanh cầu thang lên tầng 2 - khu vực nổi bật nhất cửa hàng nhận được sự chú ý đặc biệt.

Nhiều bạn trẻ tiến ngay đến khu vực UT, dòng sản phẩm áo phông in hình nổi tiếng của UNIQLO.

Theo ghi nhận, khu vực áo phông UT trên tầng 2 là khu vực hút khách nhất.

MC Phí Linh cũng góp mặt shopping trong ngày khai trương.

Từ tầng 1 lên tầng 2, ai cũng "thu hoạch" được kha khá.

Các chàng trai cũng lựa đồ "hăng" không kém cạnh.

Dòng sản phẩm áo phông UT được lòng cả 2 giới vì thiết kế trẻ trung, hiện đại, chất liệu tốt mà giá cũng rất phải chăng, dao động 249k - 399k/chiếc.

Với khẩu hiệu "Made for All - Dành cho tất cả mọi người", UNIQLO thu hút mọi độ tuổi khách hàng. Nhiều cô bác trung niên cũng lựa đồ nhiệt tình không kém cạnh giới trẻ.

Lượng khách đến shopping ngày một đông hơn.

Quang cảnh cửa hàng UNIQLO Phạm Ngọc Thạch

Cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại Hà Nội ngụ tại TTTM Vincom Center Phạm Ngọc Thạch. Cửa hàng có quy mô 2 tầng với tổng diện tích 2.500m2.

Tầng 2 của cửa hàng UNIQLO bao trọn toàn bộ tầng 2 của TTTM, đảm bảo bạn sẽ mỏi chân khi shopping đấy!

Tầng 1 trưng bay các dòng sản phẩm basic nam nữ như áo phông trơn, áo chống nắng, quần âu, v.v...

Lối lên tầng 2 chính là khu vực hút mắt nhất của cửa hàng với 3 bức tường áo phông UV đồ sộ, nơi từng chiếc được trưng bày trong lồng kính cực kỳ ấn tượng. Chắc chắn các bạn trẻ sẽ khó lòng mà không chụp ảnh check in tại khu vực này khi ghé thăm UNIQLO Phạm Ngọc Thạch.

Tầng 2 là nơi bạn có thể tìm thấy UNIQLO U, dòng sản phẩm cao cấp với thiết kế thời thượng, sang chảnh hơn cùng với các sản phẩm khác như quần jeans, đồ lót, đồ trẻ em...

Những sản phẩm ngon-bổ-rẻ hấp dẫn nhất

Áo phông: 249k - 399k

Item cơ bản không bao giờ lỗi mốt, có mua bao nhiêu cũng không đủ mà tín đồ thời trang nào cũng tìm kiếm tại UNIQLO chính là áo phông trơn cổ tròn. Trong lần đổ bộ thủ đô, thương hiệu Nhật mang đến bảng màu áo phông toàn những gam pastel cực kỳ "tây" và nịnh mắt với chất vải cotton siêu mềm mịn mặc sướng vô cùng. Mức giá thì hết sức tuyệt vời cho một chiếc áo chất lượng: 249k.

Đặc biệt hơn cả là dòng sản phẩm áo phông trơn cổ tròn được sản xuất tại Việt Nam.

Muốn xịn hơn nữa, bạn có thể nghía sang dòng áo phông UNIQLO U...

... với mức giá cao hơn chút đỉnh: 399k.

Thích màu mè, nổi bật, bạn chắc chắn không thể bỏ qua UT, dòng áo phông in của UNIQLO với mức giá dao động từ 249k - 399k/chiếc. Đặc biệt, cửa hàng UNIQLO Phạm Ngọc Thạch cũng được trang bị dịch vụ UT Me cho phép khách hàng in áo theo sở thích cá nhân.

Áo sơ mi và blouse: 499k

Bạn chắc chắn sẽ hoa mắt trước mê hồn trận áo sơ mi, áo blouse với kiểu dáng, màu sắc vô cùng phong phú cùng chất liệu thoải mái, thấm hút mồ hôi tốt. Từ áo sơ mi cổ Đức cổ điển...

... cho đến sơ mị dáng pyjama cá tính đều có giá 499k.

Ngoài ra, các chị em công sở sẽ tìm được nhiều mẫu áo blouse trang nhã, dễ phối ở cả tầng 1 và tầng 2.

Mức giá phổ biến cho một chiếc áo blouse với phom dáng đẹp, chất vải dày dặn nhưng vẫn mát mẻ là 499k.

Quần dài: Từ 499k

Đã shopping tại UNIQLO mà không thử quần thì quả là thiếu sót vì các loại quần của thương hiệu Nhật đều có phom dáng rất ổn, cực dễ mặc và quan trọng là tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Một số ứng viên giá phải chăng mà bạn nên để mắt tới là quần tregging trên mắt cá giá 499k...

Quần ống ôm nhẹ trên mắt cá với chất liệu co giãn 599k.

Quần ống đứng basic 599k.

Quần ống loe trẻ trung với toàn gam cơ bản ưng mắt 599k.

Hay đang hot đợt này là quần cạp cao ống rộng "hack" chân dài 799k.

Một điểm cộng to đùng của UNIQLO chính là việc cung cấp dịch vụ sửa quần (cắt gấu) với giá cả hết sức hợp lý, cho phép lấy luôn trong ngày.

Áo lót: 499k

Bên cạnh áo phông, áo chống nắng, áo phao... UNIQLO còn có một tinh hoa nữa là áo lót không gọng siêu mềm mại, thoáng mát và thoải mái. Nếu bạn luôn cảm thấy việc mặc áo lót như một cực hình trong mùa hè, áo lót Beauty Light trứ danh của UNIQLO sẽ mở ra một chân trời mới.

Áo chống nắng: 499k

Và đương nhiên, không thể bỏ qua áo chống nắng huyền thoại làm chị em châu Á đảo điên. Trong dịp khai trương, sản phẩm áo chống nắng này được giảm giá chỉ còn 399k, chấp hết hàng xách tay. Bạn rất nên tranh thủ "găm" 1, 2 chiếc cho mùa hè này.