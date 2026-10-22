Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UOA Group được vinh danh tại PropertyGuru 2026 với nhiều giải thưởng bất động sản bền vững

| | Bất động sản

UOA Group được vinh danh tại PropertyGuru 2026 với nhiều giải thưởng bất động sản bền vững

United Overseas Australia Ltd (UOA), tập đoàn đang niêm yết đồng thời tại Sở Giao dịch Chứng khoán Australia và Singapore, được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững” tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (VPA) 2026.

Tập đoàn nhận thêm 3 giải thưởng cho dự án văn phòng hạng A mới UOA Parc Tower và giải pháp không gian làm việc cao cấp Komune.

Thành tích này đánh dấu một cột mốc quan trọng khi UOA hướng tới kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam vào năm 2027, khẳng định cam kết phát triển các công trình chất lượng, bền vững và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Ông Dickson Kong, Giám đốc Điều hành UOA chia sẻ: "Với 40 năm kinh nghiệm hoạt động, UOA luôn theo đuổi chất lượng vượt trội và đặt tính bền vững làm trọng tâm trong quy hoạch, thiết kế và vận hành. Trong một thập kỷ tại Việt Nam, chúng tôi luôn phát huy nền tảng vững chắc này, đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường để tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng."

UOA vinh dự nhận danh hiệu Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững – giải thưởng lần đầu tiên được giới thiệu, nhằm ghi nhận nỗ lực của tập đoàn trong việc nâng cao trách nhiệm môi trường, hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng tại các dự án thương mại.

Với vị thế là một trong những chủ sở hữu văn phòng lớn nhất tại Kuala Lumpur thông qua công ty UOA Development Bhd tại Malaysia, UOA áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam nhằm kiến tạo các dự án chất lượng cao và bền vững. Khi UOA Parc Tower và Millennial Tower hoàn thành, UOA Việt Nam dự kiến trở thành một trong những chủ đầu tư quốc tế có quy mô sở hữu văn phòng lớn nhất tại TP.HCM.

Ông Kong nhận định thêm: "UOA Parc Tower và Millennial Tower là bước tiến chiến lược nhằm củng cố sự hiện diện của UOA tại Việt Nam, nâng tổng diện tích sàn văn phòng trong danh mục lên gần 120.000 m² vào năm 2028. Chúng tôi cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nhiều phân khúc khác để đóng góp vào sự tăng trưởng của thị trường bất động sản trong nước."

UOA Parc Tower – Dự án văn phòng xuất sắc, Thiết kế nội thất văn phòng xuất sắc và Không gian làm việc linh hoạt xuất sắc

Ở hạng mục dự án, UOA Parc Tower tòa nhà văn phòng hạng A mới nhất của UOA tại TP. HCMđã được trao danh hiệu Dự án văn phòng xuất sắc Thiết kế nội thất văn phòng xuất sắc khi khéo léo cân bằng tính thẩm mỹ và công năng.

Đặc biệt, Komune tại UOA Parc Tower cũng giành giải Không gian làm việc linh hoạt xuất sắc, ghi nhận định hướng phát triển không gian lấy người dùng làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đổi mới của doanh nghiệp hiện đại.

UOA Group được vinh danh tại PropertyGuru 2026 với nhiều giải thưởng bất động sản bền vững - Ảnh 1.

UOA Parc Tower được vinh danh Dự án văn phòng xuất sắc

Tọa lạc tại phường Tân Định, cạnh công viên Lê Văn Tám, UOA Parc Tower sở hữu kiến trúc thanh lịch, hài hòa với cảnh quan đô thị, đồng thời tạo dấu ấn riêng. Lấy cảm hứng từ kiến trúc Pháp lãng mạn, nội thất được thể hiện theo phong cách tối giản đương đại, mang l ại cảm giác tinh tế, trang nhã.

Hướng đến chứng chỉ xanh LEED hạng Gold (Vàng) và WELL hạng Gold (Vàng), UOA Parc Tower tiên phong ứng dụng h ệ thống quản lý tòa nhà tích hợp AI để tối ưu năng lượng, tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả vận hành. Yếu tố bền vững cũng được chú trọng từ khâu lựa chọn vật liệu có chủ đích, khuyến khích giao thông xanh, chăm sóc sức khỏe người d ùng đến quản lý chất thải .

UOA Group được vinh danh tại PropertyGuru 2026 với nhiều giải thưởng bất động sản bền vững - Ảnh 2.

UOA Parc Tower được tôn vinh trong hạng mục Thiết kế nội thất văn phòng xuất sắc

UOA Group được vinh danh tại PropertyGuru 2026 với nhiều giải thưởng bất động sản bền vững - Ảnh 3.

Komune tại UOA Parc Tower giành giải Không gian làm việc linh hoạt xuất sắc

Mô hình Komune Co-working và Komune Business Center tại UOA Parc Tower sẽ đáp ứng đa dạng nhu cầu từ văn phòng ngắn hạn đến dài hạn, đảm bảo sự riêng tư và cơ hội mở rộng kết nối.

UOA Parc Tower cung cấp khoảng 14.300 m² diện tích sàn cho thuê (NLA), mặt bằng được tối ưu và chú trọng tính bền vững. Dự kiến hoàn thành vào Quý 2/2028, dự án kỳ vọng đón đầu xu hướng văn phòng chất lượng cao tại một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á. Thông tin dự án: Văn phòng tại số 72 – 74 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, Quận 1.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Diễn biến mới tại loạt dự án của Sunshine Group: nhiều công trình vào cao điểm bàn giao, KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đẩy nhanh công tác GPMB

Diễn biến mới tại loạt dự án của Sunshine Group: nhiều công trình vào cao điểm bàn giao, KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đẩy nhanh công tác GPMB Nổi bật

Ông Phạm Nhật Vượng đặt hơn 100 dây chuyền TBM làm metro gần 900.000 tỷ đồng, 22 nhà ga của 5 tuyến đang được lấy ý kiến quy hoạch

Ông Phạm Nhật Vượng đặt hơn 100 dây chuyền TBM làm metro gần 900.000 tỷ đồng, 22 nhà ga của 5 tuyến đang được lấy ý kiến quy hoạch Nổi bật

Vista Nam An Khánh mở rộng chuỗi tiện ích thiết thực với Vista Pickleball

Vista Nam An Khánh mở rộng chuỗi tiện ích thiết thực với Vista Pickleball

17:30 , 22/10/2026
Bán đấu giá biệt thự triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Bán đấu giá biệt thự triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

16:50 , 22/10/2026
Hà Nội sắp xây hầm chui hơn 960 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe nằm ngay sát tòa nhà từng cao nhất Việt Nam, dự kiến hoàn thành năm 2027

Hà Nội sắp xây hầm chui hơn 960 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe nằm ngay sát tòa nhà từng cao nhất Việt Nam, dự kiến hoàn thành năm 2027

15:36 , 22/10/2026
Đại biểu Quốc hội nêu lý do chưa thể bỏ công chứng, chứng thực với giao dịch đất đai

Đại biểu Quốc hội nêu lý do chưa thể bỏ công chứng, chứng thực với giao dịch đất đai

15:22 , 22/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên