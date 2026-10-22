Vista Nam An Khánh mở rộng chuỗi tiện ích thiết thực với Vista Pickleball

Tại ô đất CX100, Vista Pickleball bố trí 8 sân trên diện tích 2.000 m², trong khuôn viên thể thao và cảnh quan khoảng 8.000 m². Quy mô này cho phép nhiều nhóm người chơi cùng tập luyện, thi đấu, phục vụ cư dân và người dân khu vực.

Theo SJ Group, chủ đầu tư dự án, cụm sân được phát triển từ nhu cầu tập luyện, chăm sóc sức khỏe và giao lưu của cộng đồng. Doanh nghiệp không đặt mục tiêu khai thác kinh doanh vì lợi nhuận, xem đây là khoản đầu tư nâng cao chất lượng sống tại khu đô thị.

Chủ đầu tư cho biết cụm sân được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Mặt sân thi công bảy lớp sơn, kết hợp hệ thống chiếu sáng phục vụ tập luyện và thi đấu. Mỗi sân có mái che di động, hệ thống làm mát công suất cao và lưới cản gió, giúp cải thiện điều kiện chơi, đồng thời duy trì thông gió tự nhiên. Bãi đỗ xe, khu vệ sinh, tắm nóng lạnh cùng an ninh 24/7 kết hợp camera AI phục vụ người chơi.

Ngay trong ngày khai trương Vista Pickelball, giải Pickleball SJ Group thu hút gần 100 vận động viên. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, tạo dịp để người chơi thi đấu, giao lưu và trải nghiệm cụm sân mới.

Việc đưa Vista Pickleball vào hoạt động tiếp nối quá trình đầu tư nhà ở, hạ tầng và tiện ích tại khu đô thị hơn 234 ha dọc Đại lộ Thăng Long. Năm 2025, SJ Group đã hoàn tất chỉnh trang Vista Palma, triển khai thi công Vista Serena và Vista Garden, đồng thời cải tạo cảnh quan kênh Đan Hoài, nâng cấp đường nội khu, vỉa hè và chiếu sáng. Trong năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục bổ sung tiện ích thể thao, công viên, bãi đỗ xe, trạm sạc xe điện và các điểm dịch vụ.

Cụm sân mới cùng tuyến Ecopath mở rộng lựa chọn rèn luyện thể chất, từ chơi pickleball đến đi bộ, chạy bộ và đạp xe trong khu đô thị

Trong chuỗi tiện ích này, cụm sân mới và tuyến Ecopath mang đến nhiều lựa chọn vận động cho cư dân. Ecopath dành riêng cho đi bộ, chạy bộ và đạp xe, tách khỏi luồng xe cơ giới, đi qua nhiều tuyến đường nội khu, kết nối Vista Serena, Vista Palma, Vista Garden với khu cao tầng. Song song với Ecopath là tuyến LK8 rộng 50 m, được định hướng thành đại lộ cây xanh.

Hệ thống cây xanh, công viên và mặt nước bổ trợ cho hoạt động thể thao, tạo thêm không gian thư giãn, sinh hoạt ngoài trời. Theo quy hoạch, dự án có hơn 10 ha mặt nước cho ba hồ điều hòa, 16 ha cây xanh sinh thái; chỉ tiêu cây xanh đạt 4,6 m²/người.

SJ Group duy trì trồng mới cây xanh qua ba năm liên tiếp. Riêng năm 2025, dự án bổ sung hơn 9.200 cây, đạt 131% kế hoạch; năm 2026 đặt mục tiêu thêm 10.000 cây. Vườn ươm được vận hành để chủ động nguồn cây, phục vụ trồng mới, chăm sóc và duy trì cảnh quan lâu dài.

Cùng với không gian vận động, thư giãn, các dịch vụ mua sắm, ăn uống từng bước hiện diện. V Mart hoạt động từ tháng 4/2026; An Signature Coffee tại Vista Palma khai trương tháng 8/2026, bổ sung điểm gặp gỡ, thư giãn trong nội khu. Trung tâm Hội nghị Quốc tế VICC đã vận hành. Hai bãi đỗ xe tích hợp trạm sạc xe điện cùng các công viên tiếp tục được đầu tư, từng bước đưa vào sử dụng.

Cư dân có thể chơi pickleball, đi bộ hoặc đạp xe trên Ecopath, mua sắm tại V Mart và gặp gỡ ở quán cà phê ngay trong khu đô thị. Các tiện ích bổ trợ nhau, giúp người dân chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và sinh hoạt thuận tiện gần nhà.

Đối với các phân khu nhà ở đang triển khai, hệ thống tiện ích hiện hữu giúp khách hàng trực tiếp đánh giá điều kiện sống khi lựa chọn. Tiện ích đầy đủ hơn hỗ trợ người mua về ở; cộng đồng cư dân hình thành cũng tạo nhu cầu thường xuyên cho mua sắm, ăn uống và dịch vụ nội khu.

Thiết kế ý tưởng cụm cao tầng trung tâm Vista Nam An Khánh được thực hiện cùng quá trình rà soát quy hoạch và nghiên cứu mở rộng giai đoạn 2. Ảnh: Phối cảnh ý tưởng cụm cao tầng

Chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, SJ Group hợp tác với Skidmore, Owings & Merrill (SOM) rà soát tổng thể quy hoạch, nghiên cứu phần mở rộng giai đoạn 2 và thiết kế ý tưởng cụm cao tầng trung tâm. Định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) cũng được nghiên cứu nhằm kết nối nhà ở, thương mại và dịch vụ với hệ thống giao thông công cộng

Với định hướng quy hoạch gắn với thiên nhiên và chú trọng chất lượng sống, ngày 16/10 vừa qua, Vista Nam An Khánh được vinh danh "Thiết kế quy hoạch tổng thể khu đô thị xuất sắc nhất" tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026 (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026). Cũng tại giải thưởng này, SJ Group được vinh danh "Nhà phát triển khu đô thị xuất sắc nhất".

Theo SJ Group, đầu tư tiện ích phục vụ nhu cầu thật của người dân là cách doanh nghiệp thực hiện tinh thần "Trách nhiệm trên từng mét vuông đất". Chủ đầu tư cam kết tiếp tục phát triển các tiện ích chất lượng, mang đến cuộc sống tiện nghi, khỏe mạnh hơn và từng bước khẳng định Vista Nam An Khánh là khu đô thị đẳng cấp trong khu vực.

Vista Nam An Khánh tiếp tục được hoàn thiện từ đường nội khu, vỉa hè, chiếu sáng đến chăm sóc cảnh quan, bổ sung tiện ích phục vụ đời sống cư dân

Với những gia đình đã về ở, "Diện mạo mới, sức sống mới" được cảm nhận qua sinh hoạt thuận tiện và thêm hoạt động cộng đồng. Những trải nghiệm hằng ngày mang đến niềm vui, sự hài lòng, giúp cư dân thêm gắn bó và khách hàng thêm tin tưởng lựa chọn Vista Nam An Khánh.