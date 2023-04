Uống 5 lon Coca mỗi ngày, nghiện đồ ăn nhanh, vì sao Warren Buffett trông vẫn khoẻ mạnh ở tuổi 92?

Chế độ ăn kỳ lạ của Buffett



Chủ tịch Berkshire Hathaway nổi tiếng với chế độ ăn uống khá độc đáo và dường như nó không dành cho một CEO lớn tuổi. Warren Buffett từng chia sẻ rằng mỗi ngày ông uống 5 lon Coca và thường xuyên ăn sáng tại McDonald's. Những món ăn yêu thích của ông là xúc xích, trứng, phô mai, thịt xông khói, bánh quy, khoai tây que và kem.

Vào năm 2016, Bill Gates cho biết Buffett: "chủ yếu ăn bánh mì kẹp thịt, kem và Coca”. Buffet từng "mở một gói bánh Oreo để ăn sáng" khi ở lại nhà của Gates.

Tỷ phú 92 tuổi từng chia sẻ với chương trình "Squawk Box" của CNBC: "Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi có thể sống thêm một năm nếu tôi không ăn gì ngoài bông cải xanh và một vài thứ khác thay vì ăn những gì tôi thích, tôi sẽ nói rằng hãy mặc kệ đi và để tôi ăn những gì mình thích".

Ảnh minh hoạ

Khi được yêu cầu giải thích lý do vì sao ông duy trì chế độ ăn nhiều đường, nhiều muối nhưng trông vẫn có vẻ khỏe mạnh, Buffett trả lời: "Tôi đã xem kỹ các bảng khảo sát và nhận thấy rằng tỷ lệ tử vong thấp nhất là ở trẻ 6 tuổi. Vì vậy, tôi quyết định ăn như một đứa trẻ 6 tuổi. Tôi nghĩ rằng hạnh phúc tạo ra ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ”.



Tỷ phú 92 tuổi cũng từng trả lời phỏng vấn trên kênh Omaha Herald World rằng: “Chế độ ăn uống của tôi mặc dù không đạt tiêu chuẩn, nhưng thực ra có phần tốt hơn so với những gì thường được miêu tả. Tôi có một bác sĩ tuyệt vời, người sẽ đưa tôi theo đúng quỹ đạo. Sau tất cả, lý do tôi có được sức khỏe tốt đáng kể tất nhiên là do gen, nhưng tôi cũng nghĩ, có lẽ bởi vì tôi tận hưởng cuộc sống mỗi ngày”.

Bí quyết thực sự của tỷ phú 92 tuổi

Theo Karo Wanner, cây viết trên nền tảng Medium đã nghiên cứu về cuộc đời của Buffett, ông ấy có thể may mắn với gen của mình, nhưng không phải ngẫu nhiên mà tất cả các đặc điểm về tinh thần của Buffet đều là những yếu tố đã được khoa học chứng minh giúp sống lâu và khỏe mạnh.

Buffett được biết là một người lạc quan. Không phải là kiểu người mơ mộng chờ đợi phần thưởng từ vũ trụ, mà là một người lạc quan với thực tế. Ông ấy hiểu rằng bản thân có thể thành công nếu có chiến lược, nỗ lực và nhất quán.

“Lạc quan là một tài sản lớn. Chúng tôi thấy điều này ở Warren. Thành công của bạn không tạo nên sự lạc quan nhưng sự lạc quan dẫn bạn đến thành công”, vợ cũ của tỷ phú Bill Gates, bà Melinda Gates từng nói.

Ảnh: Business Insider

Một nghiên cứu từ năm 2019 của ĐH Boston (Mỹ) chỉ ra cả đàn ông và phụ nữ lạc quan đều sống lâu hơn trung bình 11–15%. Những người sống lạc quan có thể giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và bệnh tim. Các tác giả của nghiên cứu nhận thấy rằng những người lạc quan có nhiều động lực hơn để duy trì sức khỏe tốt thông qua tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống lành mạnh. Warren Buffett không phải là người ăn uống lành mạnh nhưng ông ấy có thói quen tập thể dục và kiểm tra sức khỏe thường xuyên.



Không chỉ có tinh thần lạc quan, Warren Buffett yêu thích công việc và tìm thấy ý nghĩa, mục đích trong cuộc sống của mình. Đó là lý do tại sao ông vẫn làm việc ở tuổi 92 trong khi hầu hết mọi người ở tuổi này không thể tự chăm sóc bản thân.

Với khối tài sản 110,3 tỷ USD, Buffet có thể nghỉ hưu nhưng đối với ông, không gì vui hơn là điều hành Berkshire Hathaway. Đó không phải vì tiền bạc hay danh tiếng nữa, chỉ đơn giản là ông ấy yêu thích công việc đó. “Tôi được làm công việc mà tôi yêu thích. Tôi vẫn thích nó nhiều như khi tôi nghĩ kiếm được số tiền lớn đầu tiên. Tôi khuyến khích bạn hãy làm công việc mà bạn yêu thích”, Buffett chia sẻ.

Những người đã tìm thấy vị trí của họ trong cuộc sống thường sẽ sống lâu hơn. Dữ liệu thu thập đăng trên tạp chí JAMA Network Open năm 2019 cho thấy, việc có ý thức về mục đích sống sẽ giảm nguy cơ tử vong. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng sức khỏe tinh thần có thể ngăn chặn sự biểu hiện của các gen liên quan đến chứng viêm.

Ảnh: Business Insider

Là một trong những người giàu có và thành công nhất trên thế giới, Warren Buffett luôn biết trân trọng cuộc sống. Trong khi hiều người giàu có nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng vì nghĩ rằng bản thân hoàn toàn xứng đáng với thành công lớn hơn thì Buffett lại khiêm tốn và sống một cuộc đời bình thường nhất có thể.



Ông không tìm kiếm những điều phi thường hay hào nhoáng mà luôn biết rằng bản thân cũng gặp nhiều may mắn mới có được thành công như hiện tại. “Tôi đã vô cùng may mắn. Tôi may mắn khi có cha mẹ, may mắn với mọi thứ và may mắn khi được sinh ra trong thời kinh tế thị trường”, tỷ phú người Mỹ bày tỏ.

Thái độ này cho phép tỷ phú người Mỹ tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Ngoài ra, đặc điểm này cũng có liên quan đến việc sống lâu hơn. Nó làm tăng mức độ hạnh phúc, sức khỏe, giấc ngủ, khả năng phục hồi, sự hài lòng,..