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Uống lọ nước màu đỏ bên đường, bé gái 3 tuổi ở Nghệ An tử vong

| | Sống

Uống lọ nước màu đỏ bên đường, bé gái 3 tuổi ở Nghệ An tử vong

Nhặt được lọ dung dịch màu đỏ giống chai siro bên đường, bé gái 3 tuổi ở Nghệ An nhặt lên uống dẫn đến ngộ độc và tử vong.

Ngày 2/11, lãnh đạo UBND xã Quan Thành (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé gái 3 tuổi tử vong nghi do uống nhầm thuốc diệt chuột.

Nạn nhân là bé Đ.T.B.N. (3 tuổi, trú xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành).

Người thân và xóm làng tổ chức tang lễ cho bé Đ.T.B.N.

Người thân và xóm làng tổ chức tang lễ cho bé Đ.T.B.N.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 1/11, bé N. chơi cùng nhóm trẻ trước cổng nhà, gần tuyến đường liên thôn. Thời điểm này, bố mẹ cháu đang ở trong nhà.

Trong lúc vui chơi, bé N. nhặt được một lọ nhựa chứa dung dịch màu đỏ rơi bên đường. Do lọ có hình dáng giống chai siro, cháu bé tưởng là nước uống nên đã uống dung dịch bên trong.

Ít phút sau, bé xuất hiện triệu chứng nôn ói, có dấu hiệu ngộ độc. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa cháu đến bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu.

Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, bé gái không qua khỏi và tử vong vào chiều cùng ngày.

Được biết, bé N. là con gái thứ ba trong gia đình có 4 người con, hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Sau sự việc, đại diện chính quyền xã Quan Thành đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình.

Vụ việc trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngộ độc hóa chất đối với trẻ nhỏ, đặc biệt khi các loại thuốc diệt chuột, hóa chất độc hại được đựng trong chai, lọ có hình dáng dễ nhầm lẫn với thực phẩm, đồ uống.

Theo TRẦN LỘC

VTC News

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