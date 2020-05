Uống nước chanh để thanh lọc, giải độc và giảm cân: Có tác dụng "thần kỳ" không?

Uống nước chanh để giảm cân, chữa bệnh, có hiệu quả không?

Theo các chuyên gia sức khỏe trên kênh Tin tức Sức khỏe (TQ), trong mắt nhiều người, lợi ích sức khỏe của việc uống nước chanh là không hề nhỏ. Nhiều người đã kiên trì uống nước chanh trong vòng một tháng với hy vọng sẽ cải thiện sức khỏe một cách kỳ diệu.

Tất nhiên, nước chanh được cho là có thể giúp bạn thanh lọc cơ thể, giảm mỡ, giảm cân, giải nhiệt, giải độc, và thậm chí có một số tác dụng tốt đối với những người mắc các bệnh liên quan đến huyết áp cao, tiểu đường và mỡ máu cao.

Không những thế, nước chanh còn được gọi là đồ uống có thể kéo dài tuổi thọ. Vậy lợi ích của việc uống nước chanh là gì? Nếu chúng ta kiên trì uống đều đặn trong một tháng thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể?

Để trả lời cho câu hỏi này, đáp án có thể làm mọi người thất vọng. Nếu bạn cứ uống một ly nước chanh mỗi tối trong một tháng, có thể không có thay đổi rõ ràng nào trong cơ thể bạn.

Nước chanh không có bất kỳ tác dụng "kỳ diệu" nào như bạn kỳ vọng tới mức có thể làm đảo ngược các bệnh về thể chất và sức khỏe của bạn. Trạng thái, hiệu quả của liệu pháp uống nước chanh này sẽ không thể nhìn thấy ngay lập tức, và nó sẽ thay đổi tùy theo từng người.

Nước chanh có thể tốt với người này nhưng không có nghĩa sẽ tốt tương tự với người khác, chúng ta nên cân nhắc hợp lý về một số tác dụng được phóng đại về những biện pháp khắc phục sức khỏe tại nhà và công thức nấu ăn trên Internet, bao gồm cả nước chanh.

Vậy lợi ích của việc uống nước chanh là gì?

Có hai lợi ích lớn nhất của việc uống nước chanh.

Đầu tiên là giúp chúng ta cải thiện hương vị của nước thường và cũng là cách bổ sung thêm nước.

Đừng đánh giá thấp việc bổ sung nước. Khuyến cáo rằng lượng nước uống hàng ngày của người trưởng thành không dưới 1500 ~ 2000ml. Quá trình trao đổi chất của tế bào người cần nước mỗi phút và mỗi giây.

Hơn 70% cơ thể chúng ta là do nước cấu tạo nên, bao gồm cả bộ phận mà chúng ta không thể ngờ đến đó chính là xương, chứa rất nhiều nước. Uống nước không chỉ dựa vào việc uống vài ngụm khi bạn khát. Thực tế, bạn nên uống 100-200ml nước mỗi 1 đến 2 giờ, để kịp thời cung cấp nước cho các tế bào chuyển hóa.

Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, mất tập trung và yếu ớt trong quá trình làm việc hay học tập, bạn có thể thử một vài ngụm để điều chỉnh tình hình, có thể sẽ có những điều kỳ diệu.

Lợi ích thứ 2 của việc uống nước chanh chính là hương vị của chanh giúp bạn sảng khoái. Uống nước chanh có thể giúp chúng ta cải thiện chất lượng hơi thở. Ví dụ, một số người hút thuốc và uống rượu thì có thể uống nước chanh một cách thích hợp để loại bỏ mùi.

Trong nước chanh có một lượng nhỏ chất dinh dưỡng, chúng ta cũng có thể hấp thụ các thành phần này. Chanh chứa một lượng vitamin C. Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước, dễ hòa tan trong nước và có thể bổ sung một lượng nhỏ vitamin C cho cơ thể.

Tuy nhiên, vitamin C trong chanh không phải là ấn tượng nhất trong nhóm trái cây. Nếu bạn muốn thêm vitamin C, cũng có thể ăn một vài quả chà là tươi và kiwi, một số thành phần đường và axit hữu cơ trong chanh có thể được tích hợp vào nước, có thể có một số tác dụng bổ sung năng lượng và thúc đẩy bài tiết axit dạ dày, có thể làm tăng sự thèm ăn.

Khoáng chất nổi bật nhất trong chanh là canxi. 100g chanh có thể cung cấp 101mg canxi, vượt xa các loại trái cây khác, nhưng thật đáng tiếc là, nếu bạn trực tiếp vắt nước chanh uống thì những canxi này có thể khó tích hợp vào nước. Thay vào đó, bạn nên ăn một chút bã chanh (sau khi vắt).

Chanh cũng rất giàu kali. Uống nước chanh cũng rất tốt để bổ sung nguồn kali. Kali là "nguyên tố trường thọ" của cơ thể con người. Nó giúp điều chỉnh nồng độ ion, ổn định nhịp tim, tần số co cơ và giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa ion natri, có khả năng ngăn ngừa chứng tăng huyết áp.

Tất nhiên, đừng quá thần thánh hóa tác dụng của chanh. Chanh không thể giảm cân, nó chỉ có thể giúp bạn bổ sung thêm nhiều axit hữu cơ, có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thu nhanh hơn, và có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid rất yếu, nhưng nó không có ý nghĩa nhiều trong việc giảm cân và hiệu quả không rõ ràng.

Nếu bạn uống quá nhiều, nó có thể dẫn đến giải phóng quá mức axit dạ dày, có thể gây ợ nóng và khó chịu ở đường tiêu hóa.

Chanh không thể chữa được bệnh tam cao (huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao). Hầu hết, như đã đề cập ở trên, nó chủ yếu giúp chúng ta tăng lượng nước uống và bổ sung một số ion kali.

Nó có tác dụng hỗ trợ bệnh nhân tăng huyết áp để ổn định áp lực thẩm thấu ngoài mạch máu. Ngoài ra, không nên uống nước chanh trước khi đi ngủ, điều này có thể làm tăng tần suất đi tiểu vào ban đêm.

Đặc biệt đối với một số người có vấn đề về chuyển hóa thận và rối loạn chức năng thận, nếu bạn khát nước trước khi đi ngủ, có thể uống một ngụm nước để giữ ẩm cổ họng.

*Theo Health/TT