Uống nước đậu đen vào khung giờ này phát huy tác dụng gấp đôi

Tác dụng của nước đậu đen

Báo VietNamNet dẫn lời tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng, giảng viên Học Viện Y học cổ truyền Việt Nam cho biết, trong Đông y, việc sử dụng nước đậu đen thường xuyên có thể giúp làm sạch máu, hạ huyết áp, giảm mỡ và các chất gây hại trong máu.

Màu đen từ vỏ đậu đen còn tốt cho thận nên nhiều người còn ăn đậu đen hằng ngày thay cơm để điều trị các chứng bệnh về thận.

Theo quan niệm Tây y, trong 50 gram đậu đen cung cấp 150-160 calo trong đó có 12 gram đạm, 1 gram chất béo, 25 gram chất bột đường. Hạt đậu đen rất giàu axit amin, vitamin A, C, E và nhiều khoáng chất như kẽm, selen, đồng, magiê.

Ngoài ra, đậu đen còn cung cấp nhiều chất xơ giúp no lâu hơn, giảm cảm giác đói, giảm hấp thu đường và chất béo. Vì vậy, giảm cân bằng loại đậu này là phương pháp hiệu quả, an toàn được người Nhật Bản ưu tiên lựa chọn.

Theo bác sĩ Hoàng, bạn nên uống loại nước này xa bữa ăn 2 tiếng, bảo quản tủ lạnh và dùng trong ngày. Đặc biệt, không có thực phẩm nào hoàn hảo, người thừa cân béo phì cần đảm bảo cân bằng calo nạp từ thức ăn và calo tiêu thụ qua vận động.

Dưới đây là những lợi ích của nước đậu đen với sức khoẻ đã được khoa học chứng minh:

Giúp xương khoẻ mạnh

Báo Lao động dẫn nguồn trang Medical News Today cho biết, theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), canxi và phốt pho là hai khoáng chất rất quan trọng trong việc hình thành nên cấu trúc xương; trong khi sắt và kẽm lại đóng vai trò duy trì sức mạnh và độ đàn hồi cho xương khớp.

Điều thú vị là mọi thành phần vừa nêu đều có mặt trong đậu đen. Do vậy, nếu muốn phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp và giữ cho xương chắc khỏe, bạn nên duy trì thói quen dùng nước đậu đen rang.

Giúp hạ huyết áp

Duy trì lượng natri thấp là điều cần thiết để giữ huyết áp ở mức bình thường. Đậu đen xanh lòng là ứng cử viên sáng giá cho tiêu chí này. Loại thực phẩm này có hàm lượng natri thấp và chứa kali, canxi và magiê, giúp giảm huyết áp tự nhiên.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Đậu đen còn có tính kháng viêm và chứa thành phần vitamin nhóm B phức hợp cao, giúp mạch máu được tăng thêm sức khỏe, làm giảm lượng cholesterol xấu và triglyceride trong cơ thể, hỗ trợ cho những người đang mắc bệnh tim được khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ tiêu hoá

Do có hàm lượng chất xơ nên đậu đen giúp thực phẩm di chuyển dễ dàng hơn thông qua quá trình tiêu hóa, giảm các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng, táo bón.

Hỗ trợ giảm cân

Đậu đen giàu chất xơ nên làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm cảm giác thèm ăn, khiến bạn no lâu hơn, do đó làm giảm lượng calo tổng thể. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ từng chỉ ra việc tăng tiêu thụ thực phẩm thực vật như đậu đen làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim.

Làm đẹp da

Đậu đen gồm 10 loại axit amin thiết yếu, đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản sinh collagen. Do đó, uống nước đậu đen có thể giúp bạn duy trì làn da mịn màng, ngăn ngừa lão hóa.

Nước đậu đen dùng đúng cách sẽ rất tốt cho sức khoẻ

Cách sử dụng nước đậu đen

Để nước đậu đen phát huy sức khoẻ, bạn có thể làm theo những cách sau:

Cách 1: Cho đỗ đen rửa sạch vào nồi và ninh nhừ. Sau khoảng 30 phút, bạn lấy nước đỗ đen này để uống. Lưu ý, nước đỗ đen uống để giảm cân không đường.

Cách 2: Dùng đỗ đen sống, rửa sạch, phơi khô và rang lên đến khi hạt đỗ đen nứt ra. Lấy đỗ đen vừa rang để nguội, dùng nước sôi cho đỗ đen vừa rang vào đun tiếp khoảng 2 phút thành loại trà uống thay nước lọc.

Nước đậu đen cũng có vitamin và khoáng chất tuy nhiên không nhiều bằng ở hạt. Khi bạn dùng nước đậu đen để giảm cân, nó giúp bạn no bụng, giảm cảm giác thèm ăn. So với các loại nước uống như nước ép trái cây, sinh tố thì nước đậu đen là lựa chọn lý tưởng.

Tuy nhiên, quan niệm uống nước đậu đen càng nhiều sẽ giảm cân nhiều là chưa đúng. Khoa học hiện nay không đưa ra khuyến cáo uống bao nhiêu là đủ. Bạn nên sử dụng đậu đen khoảng 2 ly tương đương 300-400ml mỗi ngày.

Cách 3: Ngoài cách nấu nước, bạn có thể sử dụng đậu đen nấu cùng cơm hoặc nấu cháo. Đây là cách giảm lượng carb từ gạo trắng mang lại mà vẫn cung cấp đạm thực vật từ đậu đen. Cơm đậu đen còn bổ sung thêm được chất xơ mang lại lợi ích tốt cho hệ tiêu hóa. Nếu béo phì, bạn có thể thay thế cơm trắng. Tuy nhiên, bạn chỉ ăn một chén cơm đậu đen tương đương hơn 200 calo/bữa.

Đậu đen còn là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe với tác dụng nâng cao đề kháng tự nhiên, phòng ngừa bệnh tật, giúp sáng mắt, hỗ trợ điều trị, giảm triệu chứng các bệnh xương khớp.

Trên đây là những tác dụng của nước đậu đen đối với sức khoẻ và cách sử dụng nước đậu đen đúng cách. Hãy sử dụng nước đậu đen đúng cách nhé.