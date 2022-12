USD giảm, vàng và rúp Nga biến động mạnh

Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt – lúc kết thúc ngày 29/12 theo giờ Việt Nam giảm 0,44 xuống 103,9992.

Đồng USD sau khi đạt mức cao nhất trong 1 tuần so với đồng yen hôm 28/12 (134,40 JPY) đã nhanh chóng quay đầu giảm trong ngày 29/12, xuống 133,065 JPY, thấp hơn 1,050% so với đóng cửa phiên trước.

Đồng USD cũng giảm so với franc Thụy Sĩ, có lúc chạm 0,9208 USD/CHF, mức thấp nhất kể từ ngày 31 tháng 3. Kết thúc ngày 29/12, USD vẫn giảm 0,57% so với franc Thụy Sỹ, còn 0,923 USD.

Đồng euro phiên này cũng tăng 0,3% so với USD, lên 1,064 USD/EUR, sau khi giảm 0,27% ở phiên liền trước.

Các nhà đầu tư đang cân nhắc tác động của việc Trung Quốc nhanh chóng nới lỏng các quy tắc nghiêm ngặt về COVID-19 khi số ca nhiễm mới không ngừng gia tăng.

Sau khi Trung Quốc công bố dỡ bỏ quy tắc kiểm dịch đối với khách du lịch trong nước từ ngày 8/1/2023, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và các quốc gia khác cho biết họ sẽ yêu cầu xét nghiệm COVID đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc.

Chris Gaffney, chủ tịch của Ngân hàng TIAA cho biết: "Tôi nghĩ Trung Quốc là một trong những chìa khóa của năm 2023 và quyết định điều gì sẽ xảy ra với nền kinh tế toàn cầu".

Ông nói: "Nếu họ có thể phục hồi sau giai đoạn suy giảm nghiêm trọng mà chúng ta đã thấy, thì điều đó sẽ giúp tăng trưởng chung trên quy mô toàn cầu. Nhưng mặt khác, họ cũng có thể khiến nhu cầu năng lượng tăng, mà nhu cầu nhiều hơn có nghĩa là giá sẽ cao hơn".

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở nước ngoài đã giảm 0,23% so với đồng bạc xanh, xuống mức 6,9788 CNH/USD.

Vishnu Varathan, người phụ trách bộ phận kinh tế và chiến lược của Ngân hàng Mizuho, cho biết: "Nhiều quốc gia áp dụng biện pháp xét nghiệm bổ sung đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc, phản ánh việc hoạt động du lịch gặp khó khăn trở lại trong bối cảnh Trung Quốc bùng phát dịch bệnh".

"Điều này cũng có thể làm dấy lên lo ngại về các chủng COVID mới một lần nữa có thể làm gián đoạn quá trình phục hồi trên toàn cầu."

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo không nên đọc quá nhiều về biến động giá vào lúc này, trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp khi thị trường bước vào năm mới.

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường của sàn giao dịch tiền tệ Oanda, cho biết: "Chúng tôi dường như đang ở chế độ trôi dạt, chờ đợi sang năm mới, khi các nhà giao dịch quay trở lại, và có thể có thêm thông tin mới nhất về những suy nghĩ của ​​các nhà hoạch định chính sách và những dữ liệu cập nhật nhất".

Ông Gaffney của Ngân hàng TIAA nói thêm rằng các thị trường đã từng trải qua hiện tượng biến động gia tăng vào cuối năm trong lịch sử vì khối lượng giao dịch quá ít.

"Khi chúng ta bước vào giai đoạn cuối năm, thông thường bạn có thể thấy nhiều biến động vào những ngày cuối vì một số quỹ sẽ thu lỗ hoặc thực hiện một số động thái, và thậm chí một quỹ có thể bắt đầu chuyển đổi từ thị trường nọ sang thị trường kia khi lượng giao dịch quá thấp", ông nói.

Đồng bảng Anh lúc kết thúc ngày 29/12 theo giờ Việt Nam tăng 0,1% lên 1,20290 USD, sau khi giảm 0,11% vào ngày hôm trước. Trong phiên, có lúc đồng bảng tăng lên mức 1,206 USD.

Đô la Úc tăng 0,28% so với đồng bạc xanh, lên 0,676 USD/AUD, trong khi đô la New Zealand tăng 0,55% lên 0,634 USD.

Rúp Nga tiếp tục chuỗi những ngày biến động mạnh, lúc đầu phiên lao dốc xuống mức thấp nhất 8 tháng, là 72,9175, do lo ngại những lệnh trừng phạt đối với dầu khí của Nga có thể làm hạn chế doanh thu xuất khẩu. Đồng rúp đang trong giai đoạn biến động rất mạnh, và đã mất giá hơn 13% so với đồng USD kể từ khi giá trần mà phương Tây áp lên dầu thô xuất khẩu của Nga có hiệu lực vào ngày 5/12. Lúc kết thúc phiên 29/12, rúp đã hồi phục trở lại, tăng 0,8% so với phiên liền trước, lên 71,64 RUB/USD. So với euro, rúp cũng tăng 0,6% lên 75,95 RUB/EUR, và so với nhân dân tệ tăng 0,6% lên 10,31 RUB/CNY, dù trước đó chạm mức thấp nhất trong bảy tháng, là 10,326.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm giá trên thị trường quốc tế nhưng tăng trên thị trường nội địa nhưng khối lượng giao dịch thấp. Đà tăng của đồng tiền này bị hạn chế bởi các nhà đầu tư lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh sau khi Chính phủ dỡ bỏ chính sách Zero Covid, cách đây khoảng 1 tháng.

Trên thị trường giao ngay, nhân dân tệ tăng 103 píp so với phiên liền trước, lên 6,9722 CNY/USD.

Đồng tiền của Trung Quốc cũng đang trên đà kết thúc năm giảm mạnh nhất kể từ 1994, mất 8,85% trong năm nay.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin cũng trải qua một phiên giao dịch đầy biến động và kết thúc ngày 29/12 theo giờ Việt Nam ở mức 16.617 USD.

Đồng Bitcoin trong vài tuần gần đây duy trì quanh mức 16.000 USD đến gần 17.000 USD. Dự kiến trong những ngày tới, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất này sẽ khó có sự bứt phá do các nhà giao dịch nghỉ lễ Năm mới.

Giá vàng biến động thất thường trong phiên 29/12 khi USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Giá vàng đang giao dịch trong biên độ dao động hẹp do các nhà đầu tư chế đặt cược lớn trước khi thị trường có những động lực mới.

Giá vàng giao ngay lúc kết thúc ngày 29/12 theo giờ Việt Nam tăng 0,1% lên 1.806,44 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 2/2023 giảm 0,1% xuống 1.813,70 USD.

Nhà phân tích độc lập Ross Norman cho biết: "Dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ được xem xét kỹ lưỡng về tác động có thể có của nó đối với chiến lược của Fed. Nếu tỷ lệ thất nghiệp không đạt mức kỳ vọng thì đồng USD có thể trượt giá, khi đó giá vàng sẽ được hưởng lợi".

Giá vàng giao ngay đang hướng tới quý 4 tăng khoảng 8,8%, sau khi đã tăng gần 200 USD từ mức thấp nhất hơn 2 năm chạm tới hồi tháng 9, với hy vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.

Tham khảo: Reuters, Coindesk