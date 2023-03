USD hồi phục trở lại do nhu cầu an toàn cao, giới đầu tư đang muốn tăng đổ tiền vào châu Á

Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt – kết thúc phiên tăng  0,56% lên 103,1077, trong đó euro giảm 0,68% xuống 1,0756 USD. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, Dollar index vẫn giảm khoảng 0,6% do giảm mạnh những phiên đầu tuần.

Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao của FXStreet.com, cho biết: “Trong nhiều năm, bất cứ khi nào thị trường có chút sóng gió hoặc lo ngại về nguy cơ xảy ra sóng gió thì mọi người sẽ tìm đến đồng đô la, và tôi nghĩ có lẽ hiện tại cũng như vậy”.

Chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Đức tăng nhanh hơn mức kỳ vọng (đạt mức cao nhất 10 tháng) cũng không thể nâng đỡ đồng euro do tâm lý thị trường vẫn lo ngại khi cổ phiếu của các ngân hàng châu Âu giảm 3% trong phiên 24/3, với cổ phiếu của Deutsche Bank và UBS Group cùng giảm sâu.

Jane Foley, trưởng bộ phận Chiến lược Ngoại hối của Rabobank London cho biết: “Dữ liệu kinh tế tốt hơn mong đợi, nhưng tâm lý trên thị trường là lo ngại rủi ro, điều này đang hậu thuẫn xu hướng quay trở lại với USD như một nơi trú ẩn an toàn”.

Đồng bảng Anh giảm 0,48% so với USD, xuống 1,2226 USD, mặc dù dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh quý I/2023 ước tính tăng trưởng và niềm tin của người tiêu dùng và nhà đầu tư đang tăng lên.

Đồng bảng Anh hôm thứ Năm (23/3) chạm mức cao nhất 7 tuần, là 1,2341 USD, trong tình trạng giao dịch không ổn định sau khi Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,25%, nhưng cho biết lạm phát sau khi bất ngờ gia tăng có thể sẽ giảm đi nhanh chóng, làm dấy lên đồn đoán rằng đợt tăng giá lần này sắp kết thúc.

Christopher Wong, chiến lược gia tiền tệ của OCBC, cũng cho rằng thị trường ngoại hối có vẻ cho thấy tâm lý e ngại rủi ro và chuộng những nơi trú ẩn an toàn. Do đó, vàng và yen Nhật hoạt động tốt hơn, và hầu hết các loại tiền tệ khác đều giảm giá so với USD.

Nhu cầu đối với đồng yên – một nơi trú ẩn an toàn - đang có xu hướng tăng, giúp đồng tiền này kết thúc phiên thứ Sáu tăng 0,29% so với đồng bạc xanh lên 130,43 JPY.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư (22/3) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đúng như dự kiến, nhưng có lập trường thận trọng về triển vọng lãi suất vì một số ngân hàng gặp bất ổn, ngay cả khi Chủ tịch Fed Jerome Powell để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm nếu cần thiết.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm thứ Năm nhắc lại rằng bà sẵn sàng hành động hơn nữa để đảm bảo tiền gửi ngân hàng của người Mỹ được an toàn, giúp xoa dịu lo lắng của nhà đầu tư.

Ông Trevisani của FXStreet.com cho biết các thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ công bố vào tuần tới (31/3) để biết các chỉ số có thể ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định sắp tới của Fed về lãi suất.

“Nếu bạn nhận được một con số như mong đợi hoặc yếu hơn, tôi nghĩ rằng Fed có lý do để rút lui, đó là những gì họ đang làm,” ông Trevisani nói.

Hầu hết các loại tiền tệ châu Á cũng giảm giá so với USD vào thứ Sáu, ngoại trừ đồng rupiah của Indonesia tăng do các nhà đầu tư vẫn lo lắng trước những bình luận trái chiều của Fed về các đợt tăng lãi suất trong tương lai.

Đồng baht Thái Lan và ringgit Malaysia cùng giảm 0,2% trong phiên này, song tính chung cả tuần cả 2 loại tiền đều tăng giá. Rupiah của Indonesia đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng Hai sau hai ngày tạm dừng tăng.

Gây sức ép lên các thị trường mới nổi là dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ, cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn khỏe mạnh trong bối cảnh thị trường tài chính gần đây có nhiều xáo trộn, làm dấy lên tin đồn rằng Fed có thể sẽ tăng lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết: “Chúng tôi coi châu Á là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh hiện nay, nhờ không có sự mất cân đối tài chính hoặc kinh tế vĩ mô nghiêm trọng, vốn sẽ giúp khu vực này vượt trội hơn”.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết thêm, dòng vốn chảy vào châu Á sẽ được khuyến khích bởi triển vọng Mỹ giảm lãi suất và bởi sự khác biệt về tăng trưởng thuận lợi của châu Á với Mỹ cũng như việc kinh tế Trung Quốc hồi phục trở lại sau giai đoạn áp dụng các biện pháp kiểm soát đại dịch.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm khỏi mức cao nhất 5 tháng do các nhà đầu tư chờ đợi sự rõ ràng hơn về triển vọng lãi suất của Mỹ. Nhân dân tệ kết thúc phiên thứ Sáu giảm 0,28% xuống 6,8478 CNY.

Trong khi thị trường phương Tây lo ngại về triển vọng của các tài sản rủi ro cao thì China International Capital Corp (CICC) cho biết đà hồi phục của đồng đô la có thể sẽ bị kiềm chế do lo ngại về những xáo trộn trên thị trường hiện nay, và đồng nhân dân tệ có khả năng đạt mức 6,80 CNY so với đồng bạc xanh.

"Chúng tôi kỳ vọng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ ổn định và đồng đô la suy yếu sẽ củng cố đồng nhân dân tệ, nhưng thanh khoản dồi dào trong nước sẽ bù đắp cho lợi thế đó", Pang Xichun, giám đốc nghiên cứu của Nanjing RiskHunt Investment Management Co, cho biết.

Giá vàng dao động trong phiên kết thúc tuần do các nhà đầu tư tìm đến vàng làm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường có một số biến động. Biên độ dao động giá vàng phiên này chênh lệch vào khoảng 20 USD/ounce. Giá vàng giao ngay đầu phiên tăng lên 1.996,05 USD/ounce, nhưng sau đó quay đầu giảm còn 1979 USD.

Ngân hàng trung ương Nga vừa công bố đã tăng lượng vàng nắm giữ thêm một triệu ounce kể từ khi bắt đầu căng thẳng ở Ukraine. Tính theo đồng USD, lượng vàng nắm giữ của ngân hàng đã tăng 2,5% trong khoảng thời gian 13 tháng. Vàng chiếm 23,6% trong tổng dự trữ 574,2 tỷ USD của ngân hàng này.

Cập nhật tỷ giá các tiền tệ chủ chốt.

Tham khảo: Refinitiv