USD tăng mạnh lên cao nhất 5 tuần, vàng có đợt giảm dài nhất trong 9 tháng

Các quan chức Ngân hàng Trung ương Mỹ đều nhất quán cho rằng cần phải tiếp tục tăng chi phí đi vay để kiềm chế lạm phát – đang ở mức cao nhất trong vòng mấy thập kỷ- mặc dù vẫn đang tranh luận về việc sẽ tăng lãi suất nhanh và mạnh đến mức nào.

Bipan Rai, người phụ trách mảng chiến lược tiền tệ khu vực Bắc Mỹ của công ty CIBC Capital Markets ở Toronto, cho biết: "Họ vẫn còn nhiều việc phải làm và tôi không nghĩ rằng thị trường đã thực sự được định vị như vậy sau khi biên bản cuộc họp tháng 7 của FOMC (Ủy ban Thị trường mở của Fed) được công bố.

Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt – kết thúc ngày 19/8 theo giờ Việt Nam tăng 0,36% lên 107,96, cao nhất kể từ ngày 15/7, trong khi đồng euro giảm 0,32% xuống 1,0055 USD, mức thấp nhất cũng kể từ thời điểm đó.

Đồng USD cũng tăng 0,81% so với yen Nhật, lên 137 JPY, mạnh nhất kể từ ngày 27/7. Đồng bảng Anh giảm 0,89% xuống 1,1830 USD, kết thúc tuần giảm giá mạnh nhất so với USD kể từ tháng 9/2020 khi các nhà đầu tư lo sợ kinh tế suy giảm nên đổ xô sang đồng bạc xanh để trú ẩn an toàn.

Doanh số bán lẻ ở Anh tháng 7 bất ngờ tăng, nhưng cũng không thể nâng đồng bảng tăng giá bởi nỗi lo về nguy cơ lạm phát và suy thoái kinh tế ở Anh choán hết tâm trí các nhà giao dịch.

Fed được coi là có nhiều dư địa để tăng lãi suất hơn so với các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế lớn khác - vốn mong manh hơn.

Thị trường hiện đang dự đoán có 54% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong kỳ họp tháng 9, và có 46% khả năng tăng 75 điểm cơ bản trong kỳ họp đó.

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, sẽ phát biểu tại hội nghị chuyên đề đề thường niên, Jackson Hole, diễn ra vào ngày 25-27/8/2022, giúp thị trường cập nhật quan điểm của ông về chính sách thắt chặt tiền tệ.

Đồng USD cũng được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn khi dữ liệu kinh tế của Trung Quốc suy yếu và cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu làm gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế thêm nữa.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc phiên 19/8 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020, là 6,8199 CNY/USD, sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đưa ra nhận định về khả năng kinh tế nước này sẽ suy yếu, khiến các nhà giao dịch dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ còn giảm thêm nữa.

Các nhà giao dịch cho biết áp lực bán đối với đồng nhân dân tệ đã tăng lên kể từ khi PBOC gây bất ngờ cho thị trường bằng cách cắt giảm hai mức lãi suất quan trọng vào đầu tuần này. Các nhà phân tích và giao dịch tiền tệ cho biết đồng đô la mạnh lên và các yếu tố cơ bản về kinh tế trong nước cùng góp phần vào sự sụt giảm của đồng nhân dân tệ.

Cập nhật tỷ giá các đồng tiền chủ chốt.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin giảm mạnh, mất 8,05% chỉ trong một phiên, xuống 21.404 USD trong vòng vài phút lúc đầu phiên giao dịch, trước khi hồi phục nhẹ về mức 21.528 USD vào cuối phiên. Đồng ether phiên này cũng có lúc giảm 8,32% xuống còn 1,699 USD, kết thúc phiên vẫn còn giảm xuống mức nguy hiểm, còn 1.721 USD.



Marcus Sotiriou, nhà phân tích thuộc công ty môi giới tài sản kỹ thuật số GlobalBlock, trong một nghiên cứu có nội dung cho biết dường như không có một chất xúc tác nào dẫn đến việc bán mạnh tiền kỹ thuật số. "Nhưng việc S&P 500 không tiếp tục hồi phục đã góp phần khiến USD giảm", ông |Sotiriou nói.

Tiền điện tử đã giảm giá đáng kể từ đầu năm đến nay, khi Fed tăng lãi suất và lạm phát quá cao khiến các nhà đầu tư từ bỏ những tài sản có nhiều rủi ro.

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao thuộc Oanda, cho biết việc bitcoin không thể phục hồi hoàn toàn "cho thấy có yếu tố đứng sau động thái này ".

Những động thái mạnh mẽ như vậy đang rất phổ biến trong thị trường tiền điện tử có nhiều biến động. Vào ngày 15 tháng 6, bitcoin đã giảm hơn 15% khi các nhà đầu tư hoảng sợ trước sự sụp đổ của cái gọi là stablecoin, TerraUSD và một công ty cho vay tiền điện tử lớn đã đóng băng các khoản rút tiền của khách hàng.

Giá vàng giảm phiên thứ năm liên tiếp, đợt giảm dài nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, khi sức hấp dẫn của vàng so với đồng đô la mạnh hơn và lãi suất của Mỹ+ ngày càng tăng.

Giá vàng giao ngay kết thúc ngày 19/8 giảm 0,6% xuống 1.748,58 USD/ounce; giá vàng kỳ hạn giao sau 3 tháng giảm 0,5%.

Sau khi tăng trong bốn tuần trước, giá vàng đã giảm 2,9% trong tuần này, mức giảm nhiều nhất kể từ ngày 8/8.

Rupert Rowling, một nhà phân tích thị trường thuộc Kinesis Money, đã viết trong một lưu ý rằng việc thị trường xem xét lại quỹ đạo của việc tăng lãi suất trong tương lai, dẫn đến sự đảo ngược đột ngột giá vàng thế giới.

Ông Rowling nói thêm: "Các nhà đầu tư sẽ nhìn xuống mức dưới ngưỡng 1.700 USD, được xem như là mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo thay vì ở bất kỳ mốc tăng nào.

Tham khảo: Refinitiv, Coindesk