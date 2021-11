USD tăng phiên thứ 3 liên tiếp, vàng và bitcoin quay đầu giảm

Đô la Mỹ tăng phiên thứ 3 liên tiếp kể từ sau báo cáo cho thấy lạm phát của Mỹ tháng 10 tăng mạnh vượt xa dự đoán của thị trường và khiến các nhà đầu tư gia tăng tỷ lệ đặt cược vào việc Mỹ sẽ tăng lãi suất sớm, có thể vào giữa năm 2022.

Với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn tăng cao - lợi tức trái phiếu kỳ hạn 5 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020 - các nhà đầu tư tin rằng các nhà hoạch định chính sách của Mỹ sẽ buộc phải tăng lãi suất sớm hơn những thông báo trước đây.

Dollar index - so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt của Mỹ - cuối ngày 12/11 tiếp tục tăng thêm 0,1% lên 95,27, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2020, tính chung cả tuần tăng mạnh nhất trong vòng gần 5 tháng. Việc đồng bạc xanh tăng nhanh trong tuần này đẩy biên độ dao động của Dollar index trong tuần tăng lên mức cao nhất 2 tháng, cũng vượt mức dự đoán của các nhà phân tích.

Dollar index tuần này tăng mạnh thứ 2 trong năm nay.

Chris Weston, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thuộc Công ty môi giới Pepperstone, viết trong một lưu ý khách hàng rằng: "Chúng ta kết thúc tuần với sự bứt phá mạnh mẽ của USD.", "Tôi đang nhận thấy các dấu hiệu về sự đảo chiều có thể sắp xảy ra đối với đồng USD, nhưng trong dòng chảy này, giảm giá là một cơ hội mua vào." (ý muốn nói rằng USD sẽ vẫn tiếp tục xu hướng tăng giá).



"Chúng tôi không nghĩ rằng xu hướng tăng giá của USD sẽ dừng tại đây, USD được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm 2022 cùng với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bước sang năm mới cùng với quyết định nâng lãi suất - yếu tố sẽ hậu thuẫn USD tăng tiếp", các chiến lược gia của Mizuho cho biết.

Sức mạnh mới của đồng đô la đã thúc đẩy thị trường tiền tệ quốc tế bước vào giai đoạn biến động mạnh mới, khi các nhà giao dịch đổ xô tới các địa chỉ có khả năng bảo vệ họ trước sức mạnh của đồng USD. Chỉ số biến động tiền tệ ngày 12/11 đã vọt lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng.

Dữ liệu hôm 10/11 cho thấy giá tiêu dùng ở Mỹ tháng 10 tăng trên diện rộng, tăng 0,9% so theo tháng, sau khi đã tăng 0,4% trong tháng 9; so theo năm thì lạm phát tháng 10 tăng 6,2%, cao nhất kể từ tháng 11/1990. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu tăng 6,1% trong tháng 10, sau khi tăng 1,2% trong tháng 9, và giá thực phẩm tăng 0,9%. Giá thuê nhà, giá bán xe cũ và xe mới cũng tăng.

Lạm phát quá nóng như vậy đang đặt ra vấn đề về việc quan điểm của Fed là áp lực giá cả sẽ chỉ là "nhất thời" liệu có chính xác hay không, và thúc đẩy suy đoán rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ nâng lãi suất sớm hơn so với kế hoạch trước đây.

Ở thời điểm hiện tại, các nhà phân tích và các nhà giao dịch tiền tệ dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất lần thứ nhất vào tháng 7/2022, và tăng tiếp thêm một lần nữa vào tháng 11/2022. Xác suất cho những dự đoán đó đã tăng từ dưới 30% cách đây một tháng lên 50% hiện nay.

Đồng euro cuối chiều 12/11 theo giờ Việt Nam giảm tiếp xuống mức thấp nhất mới trong vòng 16 tháng so với USD, trong khi bảng Anh giảm xuống 1,3354 USD, mức thấp nhất trong năm nay.

USD cũng chạm mức cao nhất 3 tuần so với franc Thụy Sỹ, là 0,92295 CHF. Tuy nhiên, tại một sự kiện vào cuối ngày thứ Năm (11/11), thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Andrea Maechler, cho biết, nhà đầu tư vẫn có nhu cầu đối với đồng franc Thụy Sĩ như một khoản đầu tư trú ẩn an toàn trong bối cảnh có nhiều bất ổn thị trường tăng cao do đại dịch COVID-19 đang diễn ra.

Các nhà đầu tư ngày càng giảm đặt cược về triển vọng tăng giá của đồng tiền chung châu Âu, do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dường như không thể thay đổi chiến lược chính sách cực kỳ ôn hòa của mình trong thời gian tới trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.

Đồng đô la Australia - vốn nhạy cảm với các yếu tố rủi ro - đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng so với USD, là 0,7277 USD; đô la New Zealand giảm xuống thấp nhất kể từ 14/10 là 0,69965 USD.

Chiến lược gia Kimberley Mundy của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia viết trong một lưu ý khách hàng: "Chúng tôi vẫn cho rằng thị trường tiền tệ rồi sẽ ổn định trở lại, có thể hỗ trợ thêm cho USD". Cũng theo chuyên gia này, trái với USD, "thị trường đã đánh giá quá tích cực trong việc định giá (Ngân hàng Trung ương Châu Âu) sẽ tăng lãi suất vào năm tới, trong khi các nhà hoạch định chính sách của ECB không nhúc nhích khỏi thái độ ôn hòa".

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la, là 9,975 lira, sau khi có số liệu lạm phát của Mỹ và thị trường ngày càng kỳ vọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm cắt giảm lãi suất một lần nữa.

Nhân dân tệ phiên này giảm giá so với USD, nhưng đà giảm được hạn chế bởi áp lực bán USD mạnh tại thị trường Trung Quốc. Nhân dân tệ chiều 12/11 ở mức giá 6,3960 CNY, giảm 60 pip so với phiên liền trước.

Một nhà giao dịch của một ngân hàng Trung Quốc cho biết: "Đang có một làn sóng bán đô la (từ khách hàng)" và cho biết thêm rằng có những dấu hiệu cho thấy các ngân hàng nhà nước lớn (ở Trung Quốc) đang mua đô la để hạn chế sự tăng giá của đồng nhân dân tệ. "Thặng dư thương mại của Trung Quốc đang tạo áp lực tăng giá đối với đồng nhân dân tệ", nhà giao dịch nói trên cho biết.

Sự sụt giảm của Nhân dân tệ cũng bị hạn chế bởi sự lạc quan về việc quan hệ Trung-Mỹ được cải thiện. Một số nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào thứ Hai (15/11).

Chỉ số tỷ giá nhân dân tệ chính thức của Trung Quốc - đo lường giá trị của đồng tiền Trung Quốc so với rổ tiền tệ - hôm 5/11 đã tăng lên mức cao nhất gần sáu năm vào thứ Sáu, tính từ đầu năm đến nay tăng hơn 6%.

Tỷ giá tiền tệ quốc tế cập nhật.

Về triển vọng thị trường tiền tệ, các nhà giao dịch sẽ theo dõi kết quả khảo sát của Đại học Michigan về chỉ số lạm phát của Mỹ, và dữ liệu việc làm của Mỹ và một số nước khác. Thị trường cũng sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed New York, John Williams, phát biểu tại một hội nghị trực tuyến để có thêm manh mối về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách Mỹ liên quan đến phản ứng với tình trạng lạm phát quá nóng hiện nay. Bài phát biểu của nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Philip Lane, tại một sự kiện khác cũng được các nhà đầu tư quan tâm theo dõi.



Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin trong ngày 12/11 dao động quanh mức cao 64.000 USD nhưng đã giảm so với mức kỷ lục 69.000 đô la vào đầu tuần. Cuối chiều 12/11 theo giờ Việt Nam, Bitcoin ở mức giá 63.774 USD, giảm so với 65.294 USD một ngày trước đó; Ethereum giá 4.614 USD, cũng giảm nhẹ trong vòng 24 giờ.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua.

Giá vàng quốc tế phiên cuối tuần giảm khỏi mức cao nhất 5 tháng đạt được vào phiên liền trước, nhưng tính chung cả tuần vẫn tăng mạnh nhất trong vòng 6 tháng do vấn đề lạm phát đã trở thành nỗi lo lớn nhất của thị trường lúc này.



Giá vàng giao ngay cuối chiều 12/11 theo giờ Việt Nam giảm 0,2% xuống 1.857,84 USD/ounce, vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 0,1% xuống 1.861,30 USD.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng tăng mạnh nhất kể từ ngày 7/5.

Tham khảo: Refinitiv, Coindesk