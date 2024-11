USKOLOR A.I ra mắt ấn tượng tại sự kiện “Walk of Heritage – Đại Lộ Di Sản”

Đây là sự kiện đánh dấu sự hợp tác quốc tế của tập đoàn Inno Invest với các đối tác từ Đức, Mỹ. Trong đó, USKOLOR A.I là thương hiệu liên doanh giữa Access Industries Mỹ và Tập đoàn Inno Invest. Với khung cảnh nên thơ của bờ biển Cát Bà về đêm, sự kiện đã mang đến trải nghiệm khó quên cho hơn 500 khách mời qua những màn trình diễn nghệ thuật đầy ấn tượng.

Mở đầu chương trình, tiến sĩ Dan Becker - Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của tập đoàn đầu tư toàn cầu Access Industry chia sẻ: "Lần đầu tiên trên thế giới, chúng tôi áp dụng công nghệ AI và công nghệ sinh học vào ngành sơn. Với chúng tôi, sơn không chỉ là để làm đẹp cho ngôi nhà; sơn còn phải bảo vệ sức khỏe cho bạn, cho con cái bạn và tất cả các thành viên trong gia đình. Chúng tôi coi Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, do đó, chúng tôi không chỉ cử đội ngũ khoa học của mình đến Việt Nam mà còn chuyển giao bí quyết và công thức dược phẩm cho Inno Invest, hỗ trợ đào tạo tại chỗ. Năm 2024 là một năm đáng mừng với những dấu hiệu phục hồi tích cực, và tôi thấy rất nhiều tiềm năng để chúng ta phát triển mạnh mẽ. Cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các bạn, chúng ta có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng và xã hội, cùng nhau xây dựng tương lai của chúng ta tại Việt Nam."

Tiến sĩ Dan Backer chia sẻ về sự hợp tác giữa tập đoàn Inno Invest và Access Industry

Cũng tại sự kiện, đại diện cho phía Inno Invest, ông Vũ Khánh Toàn – Phó tổng phụ trách marketing cho biết "Chúng tôi đánh giá cao các công trình khoa học của Access Industries Mỹ, những công trình khoa học trong lĩnh vực sinh học ứng dụng cho ngành sơn đặc biệt hiệu quả và nhân văn, nó sẽ giúp cho các ngôi nhà Việt được khoác lên tấm áo choàng, không chỉ đẹp mà còn bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường và đặc biệt nó khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học thông qua các câu chuyện truyền thông khoa học của chúng tôi."

Ông Vũ Khánh Toàn - Phó tổng phụ trách marketing Tập đoàn Inno Invest chia sẻ

Theo thông tin, USKOLOR AI ứng dụng công nghệ A.I trong hệ thống quản trị và sản xuất. Điều này giúp hãng thu thập thông tin người dùng, đảm bảo tính chính xác trong việc quản trị chất lượng, vừa giúp đối tác Access Industries quản trị từ xa dễ dàng hơn. Sản phẩm sẽ có chất lượng đồng nhất, cao nhất với mức giá thành sản xuất vừa phải phù hợp với thu nhập của tầng lớp mới nổi ở Việt Nam. Về sản xuất, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và ML (Machine Learning) được sử dụng trong hệ thống máy móc, quy trình sản xuất nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất sơn, đồng thời dự báo các rủi ro tiềm tàng như hỏng hóc thiết bị, sự cố kỹ thuật hay thậm chí một vật thể lạ siêu nhỏ trong sản phẩm.

Điểm nổi bật của dòng sơn khoa học này đó là sản phẩm được ứng dụng 3 công nghệ nổi trội do Tiến sĩ Liam Ratcliffe PhD cũng các cộng sự nghiên cứu. Công nghệ iVAGT (Intelligent Variable Anti-Glare Technology) có khả năng điều chỉnh để phù hợp với không gian của ánh sáng tự nhiên nhất với độ hoàn màu tự nhiên CRI95 và độ chống lóa URG 16. Công nghệ iEPA (i Efficiency Particulate Air) có thể khử mùi thuốc lá và khí độc Formaldehyde trong không khí. Công nghệ iRAS (Intelligent Removing Arsenic) giúp khử asen, thạch tín có trong các vật liệu xây dựng, nhờ vậy ngôi nhà trở thành một buồng lọc khí an toàn.

Bộ ba công nghệ ưu việt của USKOLOR AI được các Tiến sĩ Y khoa phát triển

Sự kiện "Walk of Heritage" được khuấy động với hàng loạt các tiết mục nghệ thuật ấn tượng. Chương trình mở đầu bằng tiết mục "Múa Di sản," với những giai điệu đầy cảm hứng hòa cùng vũ đạo uyển chuyển do NSƯT Phan Lương biên đạo. Hành trình khám phá di sản Đông – Tây của "Walk of Heritage" tiếp tục được dẫn dắt qua màn trình diễn nghệ thuật "Vũ Điệu Sắc Màu," được thể hiện bởi những nghệ sĩ múa hàng đầu Việt Nam.

Đặc biệt, ca sĩ Thu Phương cũng mang đến cho khách mời loạt ca khúc đầy cảm xúc như Chưa bao giờ, Ngại gì Shine, liên khúc Em gái mưa, Ánh nắng của anh, Có em chờ, và Dòng sông lơ đãng.

Ca sĩ Thu Phương trình diễn các ca khúc "hit" trên sân khấu Walk of Heritage

Với sự kiện "Walk of Heritage – Đại lộ di sản", USKOLOR AI để lại dấu ấn cho đông đảo đối tác, nhà phân phối khi kết nối thành công kết nối các giá trị di sản Đông – Tây và khẳng định sự thành công bước đầu trên con đường kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng, đặc biệt cho sức khỏe công trình, sức khỏe người tiêu dùng.

