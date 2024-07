Ủy ban châu Âu phủ nhận trách nhiệm về sự cố ngừng hoạt động hãng Microsoft

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu - Lea Zuber đã phản bác lại cáo buộc của gã khổng lồ công nghệ Microsoft rằng EU phải chịu trách nhiệm về sự cố này. Theo đó, 8,5 triệu thiết bị Windows trên khắp thế giới gặp lỗi “màn hình xanh” sau khi công ty bảo mật CrowdStrike triển khai một bản cập nhật chưa được thử nghiệm kỹ.

Bà Lea Zuber cho rằng: “Microsoft được tự do quyết định mô hình kinh doanh của mình. Microsoft phải điều chỉnh cơ sở hạ tầng bảo mật để ứng phó với các mối đe dọa theo luật cạnh tranh của EU. Ngoài ra, người tiêu dùng được tự do hưởng lợi từ sự cạnh tranh và lựa chọn giữa các nhà cung cấp an ninh mạng khác nhau. Sự cố này không chỉ giới hạn ở Liên minh châu Âu và Microsoft chưa bao giờ nêu bất kỳ lo ngại nào về vấn đề an ninh với Ủy ban trước hoặc sau sự cố”.

Một màn hình máy tính hiển thị lỗi màn hình xanh chết chóc. Ảnh: CBC

Tuyên bố của Ủy ban châu Âu được đưa ra sau khi Đại diện của Microsoft cho rằng vấn đề này xảy ra có liên quan đến một thỏa thuận năm 2009 của Ủy ban châu Âu, trong đó hãng phần mềm Mỹ đồng ý cung cấp quyền truy cập ngang bằng cho các nhà phát triển bảo mật Windows. Có nghĩa, những công ty như CrowdStrike có thể đưa ra bản cập nhật cho Windows mà Microsoft thậm chí không nhất thiết phải biết về họ. Điều này ngược với hãng Apple, khi mọi bản cập nhật từ bên thứ ba đều được hãng kiểm soát.

Sự cố của Microsoft hôm 19/7 đã khiến hàng loạt sân bay, ngân hàng, bệnh viện đài truyền hình của nhà nước phải đình trệ do các hệ thống hiển thị lỗi “màn hình xanh”. Microsoft tuyên bố vấn đề đã được khắc phục, nhưng trước mắt có thể vẫn còn ảnh hưởng nhất định. Theo các nhà phân tích, đây có thể là lỗi mất kết nối lớn nhất, có tính “tàn phá” nhất từ trước đến nay và sẽ khó khắc phục hoàn toàn trong thời gian tới.