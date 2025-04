‘Elon Musk’ của Trung Quốc dùng 2 con số để chứng minh ngành công nghiệp xe điện tại thị trường tỷ dân vượt xa Mỹ và châu Âu

He Xiaopeng, đồng sáng lập hãng xe điện Xpeng, cho biết số lượng xe điện mới tại Trung Quốc được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tự động đã tăng mạnh chỉ sau một thập kỷ và vượt xa các thị trường phương Tây.

Ông He cho biết nếu muốn lý giải vì sao những mẫu xe công nghệ tiên tiến nhất hiện nay được sản xuất tại Trung Quốc thay vì Mỹ hay châu Âu, chỉ cần nhìn vào 2 con số cho thấy tốc độ đổi mới chóng mặt tại quốc gia này.

Con số đầu tiên – 50 – là tỷ lệ xe năng lượng mới (NEV) trên tổng doanh số xe tại Trung Quốc. Nói cách khác, cứ 2 xe mới bán ra thì có một chiếc là xe điện hoặc hybrid (xăng lại điện).

Con số thứ hai – 55,7 – là tỷ lệ NEV bán ra trong năm qua được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tự động, tương tự như tính năng FSD của Tesla hay BlueCruise của Ford.

Ông He cho biết vào năm 2014, cả 2 con số trên đều chưa đến 1%.

“Có thể thấy rõ Trung Quốc đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong thập kỷ qua”, ông Hà phát biểu tại sự kiện ra mắt thương hiệu toàn cầu tại Hồng Kông vào ngày 15/4.

So với Trung Quốc, tỷ lệ xe điện và hybrid tại Mỹ hiện chỉ chiếm khoảng 11% tổng doanh số, còn châu Âu là 23%.

Về các tính năng hỗ trợ lái xe, khó có số liệu trực tiếp để so sánh. Nhưng nếu lấy Tesla làm đại diện, các tính năng “tự lái” tiên tiến nhất được trang bị trên 1/4 số xe của hãng và CEO Elon Musk đã 2 lần giảm giá để kích cầu.

Trước cạnh tranh từ xe điện giá rẻ Trung Quốc, chính phủ Mỹ và châu Âu buộc phải áp thuế cao để bảo vệ thị trường nội địa.

Tuy vậy, ông He vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng toàn cầu của Xpeng: “Trong thập kỷ tới, chúng tôi đặt mục tiêu hơn một nửa doanh số đến từ thị trường quốc tế, hướng tới trở thành thương hiệu xuất khẩu sản phẩm trung – cao cấp hàng đầu Trung Quốc”.

He Xiaopeng là ai?

Với số tiền thu được từ việc bán lại công ty trình duyệt di động UCWeb cho Alibaba, ông He đã sáng lập hãng xe điện Xpeng. Bước đi này giống với Elon Musk khi tỷ phú người Mỹ dùng tiền thu về từ thương vụ bán PayPal cho eBay để đầu tư vào Tesla năm 2004.

Trong mắt nhiều người hâm mộ Tesla, ông He thường được xem như “bản sao” của Elon Musk vì đi theo chiến lược gần như y hệt. Giống Musk, He tự phát triển chip xử lý cho xe tự lái, chế tạo robot hình người (có tên “Iron”) và dấn sang lĩnh vực hàng không. Khác biệt ở chỗ: thay vì tên lửa, ông He đặt cược vào ô tô bay.

Tuy nhiên, về quy mô và giá trị thị trường, Xpeng kém xa Tesla.

Tesla từng gần như độc quyền tại phương Tây nhờ lợi thế công nghệ, hệ sinh thái phần mềm khép kín và mạng lưới sạc nhanh vượt trội. Trong khi đó, Xpeng đối mặt với cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Trung Quốc vốn đang thống trị bởi BYD.

Hiện thị phần của Xpeng vẫn khiêm tốn so với Tesla và đang đứng ở vị trí thứ 7-8 trong số các thương hiệu NEV tại Trung Quốc.

Theo Fortune