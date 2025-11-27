Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát cảnh báo

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được báo cáo của Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) phản ánh các vụ việc: (i) website: https://quymotangtruongvcbf.co... có tên dễ gây nhầm lẫn là website chính thức của VCBF do trong tên website có thương hiệu “VCBF” và hiện VCBF đang quản lý quỹ mở có tên là Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF; (ii) có dấu hiệu giả mạo văn bản khi có logo, tên công ty và con dấu gần giống văn bản của VCBF.

Trang thông tin điện tử chính thức của VCBF là https://www.vcbf.com. UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã nhiều lần cảnh báo nhà đầu tư về các hiện tượng giả danh tổ chức kinh doanh chứng khoán khi trên thị trường. Hồi đầu năm, ﻿vào ngày 11/2, UBCKNN nhận được báo cáo của nhà đầu tư nước ngoài là Norges Bank Investment Management phản ánh về tình trạng nhóm Telegram với tên gọi là “Norges Bank Investment Management” có dấu hiệu giả mạo tên, logo của Norges Bank Investment Management nhằm mục đích lôi kéo nhà đầu tư chuyển tiền mua chứng khoán và mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

Norges Bank Investment Management khẳng định Norges Bank Investment Management không có bất kỳ văn phòng hay hiện diện nào tại Việt Nam; không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho nhà đầu tư tại Việt Nam; không cho phép sử dụng tên “Norges Bank Investment Management” trên nền tảng Telegram hoặc bất kỳ nền tảng mạng xã hội tương tự nào khác nhằm tiếp cận công chúng tại Việt Nam với những dịch vụ thương mại và đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, trước khi tham gia đầu tư cần phải tìm hiểu kỹ về tổ chức thông qua nhiều phương thức khác nhau như kiểm tra giấy phép hoạt động, kiểm tra thông tin tổ chức kinh doanh chứng khoán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

“Khi phát hiện trường hợp lừa đảo đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật”, UBCKNN nêu rõ.