Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị tiếp tục thực hiện quy định cấm lái xe khi có nồng độ cồn

Báo cáo tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới nêu rõ, ngày 22/5/2024, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB), cơ bản các ý kiến đều tán thành với dự thảo Luật TTATGTĐB đã được tiếp thu, chỉnh lý. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật và xây dựng dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý.



Nêu một số vấn đề lớn nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết:

Về chính sách của Nhà nước về TTATGTĐB (Điều 5): Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho giữ lại nội dung này tại khoản 1 Điều 5 của dự thảo Luật và có chỉnh sửa theo ý kiến ĐBQH như sau: “Trích một phần tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”. Sau khi UBTVQH ban hành Nghị quyết về nội dung này thì việc quản lý, sử dụng số tiền trích lại được thực hiện theo Nghị quyết của UBTVQH và pháp luật về ngân sách nhà nước, không phải sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Về quy định về cấm “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” (khoản 2 Điều 10): Thường trực UBQPAN đề nghị, UBTVQH cho tiếp tục thực hiện quy định cấm “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề xuất bổ sung vào khoản 5 Điều 87 của dự thảo Luật giao cho Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu để làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu có nồng độ cồn do sử dụng rượu, bia hoặc đồ uống có cồn khác.

Theo chuyên gia y tế thì cồn nội sinh là cồn tự sinh ra trong cơ thể mà không có bất kỳ tác động nào khác bên ngoài, có nồng độ rất thấp mà các phương tiện thông thường kiểm tra nồng độ cồn hiện nay không thể phát hiện được. Thực tiễn, qua hoạt động kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông thời gian qua chưa phát hiện trường hợp nào oan sai về nồng độ cồn.

Về điểm của giấy phép lái xe (Điều 58): Thường trực UBQPAN thấy rằng, quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe trong dự thảo Luật được tiếp cận là một biện pháp để quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe sau khi được cấp giấy phép lái xe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGTĐB đối với người lái xe, phòng ngừa vi phạm, không có tính chế tài nên không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính bổ sung theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc bổ sung quy định về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe trong dự thảo Luật TTATGTĐB là cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế số, xã hội số, khoa học công nghệ ngày càng phát triển.



Về tuổi, sức khỏe của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ (Điều 59): Thường trực UBQPAN cho rằng, việc cấp chứng nhận đã qua đào tạo là không cần thiết và sẽ phát sinh thủ tục hành chính, chi phí thực hiện. Vì vậy, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho giữ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 59 của dự thảo Luật.

Về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ (Điều 85): Việc bổ sung quy định về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh, rõ ràng để huy động được tối đa nguồn lực và phát huy được sự chung tay chia sẻ của toàn xã hội hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho những người không may bị nạn trong vụ tai nạn giao thông và thân nhân, gia đình của người bị tai nạn; đồng thời, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia bảo đảm TTATGTĐB có liên quan đến giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí để thu hút, phát huy tinh thần tham gia của những người này... Bên cạnh đó, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội về điểm b khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều 85, Thường trực UBQPAN đề xuất tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật cho phù hợp.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về TTATGTĐB (Điều 87) và hiệu lực thi hành (Điều 88): Thường trực UBQPAN đề nghị không bổ sung trách nhiệm của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vào Chương VIII - Quản lý nhà nước về TTATGTĐB;...

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cũng nhấn mạnh, căn cứ tình hình thực tiễn trong thời gian vừa qua, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho bổ sung quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non hoặc xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón học sinh, trẻ em mầm non phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ em mầm non và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe vào điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của dự thảo Luật.