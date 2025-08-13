Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giữ hay bỏ thi tốt nghiệp THPT

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, sáng 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Dự thảo Luật quy định học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng GD&ĐT thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp THPT. Trường hợp học sinh không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Luật Giáo dục hiện hành quy định học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng GD&ĐT thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Về vấn đề này, theo ông Nguyễn Đắc Vinh có hai loại ý kiến.

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT và cho rằng, việc tổ chức kỳ thi để cấp bằng tốt nghiệp THPT là cần thiết để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh, cung cấp dữ liệu quốc gia cho việc nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh chính sách giáo dục và là nguồn thông tin tham khảo cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh.

Kỳ thi này còn có ý nghĩa cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc cấp chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho mục đích liên thông và hội nhập hệ thống giáo dục quốc tế.

Tuy nhiên, loại ý kiến này cho rằng cần thiết kế quy định trong Luật theo hướng: Giao thẩm quyền ra đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho Bộ trưởng GD&ĐT. Về tổ chức kỳ thi, giao cho các địa phương tổ chức để đảm bảo nghiêm túc, chất lượng vì đây là kỳ thi quốc gia để phân tích phổ điểm, đánh giá chất lượng học sinh và chất lượng các cơ sở giáo dục. Đồng thời nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp phổ thông khỏi tuyển sinh đại học.

Loại ý kiến thứ hai đề xuất không tổ chức thi mà nên xét tốt nghiệp THPT để phù hợp với mục tiêu, tính chất của cấp học này; tương thích với xu hướng đổi mới đánh giá theo quá trình; giảm áp lực, tốn kém do thi cử. Việc tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, đại học nên giao về cho cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh.

" Thường trực Ủy ban ủng hộ loại ý kiến thứ nhất và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các quan điểm nêu trên ", Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ủng hộ phương án tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT . Tuy nhiên, ông Nguyễn Khắc Định không đồng tình với đề nghị nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT ra khỏi tuyển sinh đại học.

" Hiện nay thi phổ thông là thi phổ thông, tuyển sinh đại học tự chủ là của các trường. Trường đại học lấy kết quả tốt nghiệp để tuyển sinh là việc của trường, không phải bắt buộc. Có trường vẫn thi riêng, có trường thi thêm các môn năng khiếu, nên dùng chữ tách là không đúng ", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nếu quy định tách thì khi các trường đại học muốn dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh lại không được, lại phải tổ chức mới, có thể tốn kém hơn cho xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cũng cho rằng cần giữ kỳ thi tốt nghiệp và cấp bằng THPT.

" Trong cả quá trình đào tạo vẫn cần có đánh giá, phân loại phổ điểm, đánh giá người học trong quá trình xem chuẩn mực có đạt được không và điều này giúp cho các bước tiếp theo của giáo dục ở trình độ cao hơn ", ông Lê Quang Huy nêu quan điểm.