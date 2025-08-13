Vì sao một bài thi tốt nghiệp THPT ở Lào Cai tăng vọt 7,65 điểm sau phúc khảo?

Theo Sở GD&ĐT Lào Cai, nguyên nhân là do thí sinh đã ghi và tô sai mã đề trên phiếu trả lời trắc nghiệm so với đề thi được phát. Việc này khiến hệ thống chấm trắc nghiệm không khớp dữ liệu và cho ra điểm số rất thấp.

Năm nay, toàn tỉnh có 350 bài thi được phúc khảo, gồm 11 bài của chương trình 2006 và 339 bài của chương trình 2018. Trong đó, chỉ hai bài được điều chỉnh điểm: bài thi môn Sinh học nói trên và một bài Ngữ văn tăng từ 6,75 lên 7 điểm. 348 bài còn lại giữ nguyên kết quả.

Một bài thi môn Sinh học tăng từ 1,1 lên 8,75 điểm, chênh lệch tới 7,65 điểm. Ảnh minh họa: Dương Triều.

Theo quy định, sau phúc khảo , thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật, đạt từ 1 điểm trở lên ở tất cả các môn và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

Năm 2025, cả nước có hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó trên 1,12 triệu là học sinh lớp 12. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt khoảng 99,2%, chỉ hơn 8.800 thí sinh trượt.

Đối với thí sinh xét tuyển đại học, từ ngày 16 đến 20/8, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 vào 17h ngày 20/8. Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trước 17h30 ngày 30/8. Các trường sẽ xét tuyển bổ sung từ 1/9 đến tháng 12/2025.