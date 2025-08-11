Nội dung trên nằm trong khung kế hoạch năm học 2025-2026 vừa được Bộ GD&ĐT công bố.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, lễ khai giảng vẫn được tổ chức vào ngày 5/9 như mọi năm. Bộ yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5/2026, tương tự các năm trước.

Các trường phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước 30/6/2026; hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với năm nay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra sớm hơn 2 tuần. (Ảnh minh hoạ)

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần), phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trường hợp xảy ra thiên tai hoặc thời tiết khắc nghiệt, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ và bố trí học bù, đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Bộ GDĐT lưu ý, kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là năm đầu tiên thí sinh thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cả nước năm nay có hơn 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Trong số này có hơn 1,12 triệu thí sinh là học sinh lớp 12, còn lại là thí sinh tự do. Theo đại diện Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, 99,21% trong số hơn 1,12 triệu học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT. Như vậy, 0,79% còn lại tương đương hơn 8.800 thí sinh trượt tốt nghiệp. So với năm ngoái, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp giảm nhẹ từ 99,4% xuống 99,21%.



